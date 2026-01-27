【アスリートの未来を“食”で支える】柴田ハム食品、「にくもっと」を通じてプロテニス選手・松井俊英選手の個人スポンサーに就任

柴田ハム食品株式会社

創業74年の歴史を持つ老舗食肉卸店、柴田ハム食品株式会社（本社所在地：愛知県名古屋市 代表取締役社長：柴田 康行）は、これまで培ってきた仕入れの力と目利きの技術を活かし、健康的な体づくりを食から支える取り組みの一環として、プロテニス選手・松井俊英選手の個人スポンサーに就任しました。柴田ハム食品が運営するお肉の定期便「にくもっと」を通じて、日常的な栄養サポートを提供いたします。

■支援内容と今後の取り組み

柴田ハム食品は、長年培ってきた食肉の専門性を活かし、アスリートの体づくりと競技力の維持をサポートするための新たな取り組みとして、プロテニス選手・松井俊英選手に対し、お肉の定期便サービス「にくもっと」を活用した食事支援を開始しました。

今回の支援では、松井俊英選手の日々の体づくりやパフォーマンス維持を支えるために、たんぱく質を中心とした良質な肉類を定期的にご自宅へ配送。忙しいアスリート生活の中でも、必要な栄養をしっかり食べて摂れる環境を継続的にサポートします。「にくもっと」を通じて、アスリートのパフォーマンスと日常の健康管理を支える食の伴走者として、より質の高い体づくりの実現を目指します。

また、トップアスリートへの支援に加え、ジュニア世代や地域コミュニティと連携した「食とスポーツの持続可能な連携モデル」の構築を目指しています。食育イベントの開催やクラブチームとの協働を通じて、次世代の体づくりを“日々の食”から支える仕組みを社会に広げてまいります。

■選手プロフィール

松井俊英選手

1978年生まれの現役プロテニス選手。ATPチャレンジャーツアーでは通算10度のダブルス優勝を誇り、全日本テニス選手権でもダブルス6度の優勝を果たすなど、第一線で活躍を続けている。2024年9月時点ではATPシングルスの世界ランキングを保持し、現役最年長ランカーとして注目を集めている。

公式HP：https://www.toshihide-matsui.jp

【主な戦績】

・デビスカップ 日本代表

・アジア大会代表 2006年 銀メダル・2010年 銅メダル

・ATPツアー最高成績 シングルスベスト16

・グランドスラム シングルス予選出場

・全日本選手権 シングルス準優勝 ダブルス優勝6回

・ATPチャレンジャー大会 シングルス準優勝 ダブルス優勝10回

・日本リーグ 優勝5回 MVP選出3回

コメント

試合や練習で高いパフォーマンスを発揮するためには、しっかりとした栄養補給が欠かせません。特にお肉は、高品質なたんぱく質と必須アミノ酸が豊富で、筋肉の修復や回復を助けてくれます。鉄分や亜鉛も含まれているので、疲労回復や免疫力維持にも役立ちます。僕にとってお肉は、日々のコンディション作りに欠かせない存在です。

■にくもっとについて

「お肉をもっとお手頃に。もっと美味しく。もっと楽しく」という想いのもと、お肉のプロが厳選した商品が小分けで届くお肉の定期便です。特別なお肉ではなく、日常食のお肉を提供したいという想いからスタートしました。毎月美味しいお肉を届けることで食事の中でもお肉が主役になり、笑顔が広がる食卓を増やしていきたいと考えています。食肉卸店だからこそ提供できる希少部位など、目利きのプロが厳選して真心込めてお届けします。毎月届くのが待ち遠しくなるような「にくもっと」を目指して、これからも丁寧にお客様へ寄り添ったサービスを提供していきます。

にくもっと：https://nikumotto.jp/

■柴田ハム食品株式会社について

愛知県名古屋市に拠点を構え、創業74年の歴史を持つ精肉販売・食肉仕入れ・卸売の専門企業です。牛肉・豚肉・鶏肉からソーセージ・ハムまで、幅広いラインナップの高品質なお肉を、低価格で提供しています。お客様のニーズに応じた食肉加工にも対応しており、熟練の技術を活かして最適な形でお届けします。また、自社トラックによる迅速かつ安全な配送体制を整え、良質な食材を安心してお届けできる環境を確立し、地域に根ざしたサービスと、信頼の品質で、多くのお客様から支持をいただいております。

【会社概要】

会社名：柴田ハム食品株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区大須一丁目21番49号

設立：1951年12月

代表：柴田 康行

公式HP：https://shibata-ham.com/

【本件に関する報道機関からのお問い合わせ先】

柴田ハム食品株式会社

広報担当 李

E-mail︓ lee@shibata-ham.com