人事に超真剣な「人事る部」がついに弱音解禁／2月20日（金）に交流会開催

人事の仕事は、成果が見えにくい。

時間とコストをかけて採用しても、

配属先との相性次第で、あっさり辞めてしまうこともある。

その理由が現場にあっても、

それは 「人事がちゃんと見極めなかったから」。

一方で、組織がうまく回っているときは、

“人事の成果“が語られることはほとんどない。

評価制度を整えても、育成の仕組みを作っても、

問題が起きなければ「当たり前」で終わる。

でも、何かが崩れた瞬間、 最初に名前を呼ばれるのは、だいたい人事だ。

----と、人事の仕事は、だいたいこんな感じです。

そうなんです。やっぱり人事はつらいんです。

株式会社NOVEL（大阪市中央区）が、そんな悩める人事のためのイベントを企画しました。

「人事はつらいよ～評価されたいのにされない人事の集まり～」と題した、人事限定の交流会です。

人事に求められる役割が年々広がるいまだからこそ、自身の評価にも目を向けてみませんか？

人事の仕事は、なぜ報われない？

人事は会社にとって重要な仕事。けれども、ちょっぴり肩身が狭いのも事実です。

・すべての成果を数字で語りにくい

・事業部と経営の板挟みになりやすい

・うまくいっているときほど、話題に上がらない

・些細なミスや失敗も目立ちやすい

誰かの成功を支えているはずなのに……

人事が「つらい」のは社内に仲間がいないから

「つらい」の理由は孤独だから。決してエモーショナルな話ではありません。

人事は社内でも数少ない「専門職」です。営業やエンジニアのように同じ職種の仲間が何人もいるわけではありません。

結果として、

・悩みを共有できる相手が社内にいない

・判断の妥当性をすり合わせる相手がいない

・「人事として普通なのかどうか」を確認できない

という事態に陥りやすくなるのです。

人事が集まり、悩みとナレッジを共有する交流会を実施

こうした現状を打破するべく、人事であれば誰でも無料で参加できる交流会を開催します。

「人事はつらいよ」と言いつつも、単に「つらい」と愚痴をこぼしあうだけでなく、しっかりと学びや成長に繋がる情報共有を目的としています。参加者同士で「実際に効いた施策」や「失敗した経験」など、等身大のナレッジを持ち帰れる交流会です。

真面目に取り組む場ではありますが、発表会や講義ではないので、気軽にご参加ください。参加者の皆さんがリラックスして交流できる雰囲気を大切にしています！

▼交流会の流れ

・全員が短い自己紹介

・関心のあるテーマ別に分かれて意見交換

・お酒、軽食ありの懇親会

※同じ悩みの人とマッチングできるよう、事前アンケートをもとに座席やテーマを調整します。また、途中で席替えを行い、できるだけ多くの方と交流できるように配慮します。

※本イベントは、採用に携わる担当者同士がざっくばらんに情報交換する場です。誠に恐れ入りますが、営業目的でのご参加はご遠慮ください。

▼こんな方はぜひお越しください！

・情報をシェアし合う相手がいない、孤独なひとり人事

・ググっても出てこない他社の動きを知って、自分の仕事に活かしたい人

・アカデミックな勉強会ではなく、実務に役立つ情報が欲しい現場主義な人

■ 開催概要

【日時】2025年10月31日(金) 16：00～19：00（15：50開場）

【場所】大阪市中央区南船場3-1-9 1F（NOVEL大阪本社）

【アクセス】「心斎橋駅」徒歩5分

【参加資格】

・人事部門に所属する方

・管理部門に所属し人事業務を担当する方

※以下の方は参加不可です。

・人事業務に関わっていない方

・HR業界の方

【参加費用】無料 ※自由参加の懇親会あり

【開催内容】

▼第1部

人事ならではの悩みをシェアし、交流できるコーナー

▼第2部

人事だらけの懇親会

お酒と軽食もご用意しています。肩の力を抜いてご参加ください。

人事る部って？

2023年3月にスタートした人事オンリーの交流会「人事る（じんじる）部」。

人事にガチンコで取り組むことを、 NOVELでは「人事る（じんじる）」とネーミングしています。採用に関するワークやディスカッションを通して、ポジティブな繋がりを作れる人事交流会を大阪で定期的に開催してきました。これまで150社以上の“人事る”人たちが集まっています。

▶︎過去の「人事る部」開催レポートはこちら(https://novel-group.co.jp/category/jinji/)！

