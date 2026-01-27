RejuvaDuo（リジュバデュオ）に関する医療機器情報を公開

株式会社MEDLACインストゥルメントアンドコンサルティング

※本情報は医療従事者向けの参考情報として整理したものであり、特定の治療行為や医療機器の使用を推奨するものではありません。

医療機器販売事業を行う株式会社MEDLACインストゥルメントアンドコンサルティング（本社：福岡県福岡市、代表取締役：小川 日出樹）は、医療用レーザー機器「RejuvaDuo（リジュバデュオ）」に関する基本情報を整理し、医療従事者向けに公開しました。

本情報は、医療機器に関する正確かつ中立的な理解を促進することを目的としています。

RejuvaDuo（リジュバデュオ）について

RejuvaDuo（リジュバデュオ）は、美容医療分野において導入例がみられる医療用レーザー機器の一つであり、二重波長（1927nm／1550nm）を用いたフラクショナルレーザー技術を採用した構成とされています。

医療用レーザー機器は、その技術特性や設計思想によって用途や運用方法が異なるため、名称や基本構造、技術カテゴリに関する正確な情報整理が重要とされています。

本情報公開では、RejuvaDuo（リジュバデュオ）の名称、技術的な位置づけ、医療機器としての分類といった基礎的な情報を中心に整理しています。

医療機器における情報開示の重要性

医療機器は、医療従事者の専門的な判断のもとで使用されるものであり、その選定や運用においては、正確で過不足のない情報が求められます。

一方で、情報が断片的であったり、誤解を招く表現が先行した場合、医療現場に不要な混乱を生じさせる可能性もあります。

そのため、医療機器に関する情報は、性能や結果を強調するのではなく、事実ベースで整理された情報として提示されることが重要だと考えられています。

今回の情報公開は、RejuvaDuo（リジュバデュオ）について検索・確認を行う医療関係者が、必要な情報を整理して確認できる環境づくりを目的としています。

株式会社MEDLACインストゥルメントアンドコンサルティングの取り組み姿勢

株式会社MEDLACインストゥルメントアンドコンサルティングは、医療機器販売事業を行う企業として、医療現場に関わる情報の取り扱いに高い責任を持つべきであると考えています。

当社では、

- 医療機器に関する情報を正確に整理すること- 過度な表現や誤解を招く表現を避けること- 医療従事者が主体的に判断できる情報環境を整えること

を基本姿勢とし、情報提供に取り組んでいます。

今後も、医療機器を取り巻く情報の透明性向上に寄与する取り組みを継続してまいります。

株式会社MEDLACインストゥルメントアンドコンサルティングについて

MEDLACはクリニック経営に関する医療機器導入・情報整理等の分野において、専門チームが支援する「海外製医療機器情報提供事業者」です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/146586/table/2_1_5ed3e2ae26e18bf29a11f93b4a0319d3.jpg?v=202601280121 ]