株式会社エービーシー商会ウェブサイト 全面リニューアル

建材の開発、製造、輸入、販売を行う（株）エービーシー商会（本社：東京都千代田区、社長：東川 茂樹）は、本日、当社オフィシャルウェブサイト（https://www.abc-t.co.jp/）を全面リニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、企業の信頼性向上を目的とし、トップページを刷新し、当社の紹介ページ「ABCのこだわり」（https://www.abc-t.co.jp/company/about/）を新たに追加しました。本ページでは、初めて当社を知るお客様はもちろん、既にお取引いただいているお客様にも安心して商品を選んでいただけるよう、理念や取り組みを紹介しています。

ABCのこだわり

また、新たに「商品情報ページ」を設け、施設・部位・商品のカテゴリなどさまざまな切り口から検索が可能となり、目的の商品にたどり着きやすい構成となりました。

さらに、実際の現場で採用された事例を紹介する「施工事例」や記事型コンテンツ「コラム」など、設計時に役立つコンテンツのデザインや検索性を、より分かりやすく改善しました。

商品情報ページ

当社は、今後もコンテンツの拡充を図り、タイムリーに情報を発信していくとともに、お客様がより使いやすく価値のあるウェブサイトを目指して、継続的な改善に取り組んで参ります。

■お問い合わせ先

宣伝部

TEL：03-3507-7120

このリリースは弊社オフィシャルサイト「ニュースリリース」に掲載しています。

https://www.abc-t.co.jp/news/2025/article/20260126-news.html



■PDFデータ

https://prtimes.jp/a/?f=d16820-228-2c13088d1a79c1796c166a3576d6e70d.pdf

■会社概要

株式会社エービーシー商会

東京都千代田区永田町2-12-14

https://www.abc-t.co.jp/



・エービーシー商会とは

エービーシー商会は設立以来70年以上、建材のプロフェッショナルとして成長を続けるマーケティングカンパニーです。商社機能とメーカー機能の両方を有し、ブランド価値のある商品ラインナップに技術力を結合して“高品質”をご提供できる点が強みです。商品は身近なランドマークや商業施設、住宅のほか、オフィスビル、公共施設、工場、倉庫、駐車場などに使われ、都市の快適と安全、産業の発展に大きく貢献しています。