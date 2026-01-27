the 原爆オナニーズが待望の新作をリリース!

株式会社ディスクユニオン

「かったるいぜ!」

6曲入りのミニ・アルバム「BECOMING THE原爆オナニーズ」が完成!

オリジナル作品としては2010年「SOLID」以来、15年ぶりとなる。

時代・環境の変化にも揺るがず、年老いていくことも受け止め、幾多の紆余曲折を経てきながらも、パンク・バンドとしての矜持を持ち続けているthe 原爆オナニーズ。

変化と不変の間で、貫かれた確固たる強靭な意思、柔軟な感性としなやかな洞察力は唯一無我である。

ここにパンク・ロックとパンク・バンドの比類なき真髄が、ゴツゴツと転がっている。

アナログ・リリースとなる、12インチ・アルバムと7インチ・シングルをスピーカーで鳴らして欲しい。

空気を切り裂く、パンク・ロックが突き刺さる!

about 『BECOMING THE原爆オナニーズ』 from TAYLOW

タイトルは、the 原爆オナニーズになるとか、the 原爆オナニーズの成長という意味合いで、“これでthe 原爆オナニーズになった”というイメージ。

JUST ANOTHER THE 原爆オナニーズ(これがthe 原爆オナニーズ)

NOT ANOTHER THE原爆オナニーズ(これこそthe 原爆オナニーズ)

から続いている感覚だ。

＜商品概要＞

■the 原爆オナニーズ 『 BECOMING THE 原爆オナニーズ 』

フォーマット：CD 品番：TERNG-137 定価\2,500 (税抜価格 \2,273)

https://diskunion.net/portal/ct/detail/1009177855

フォーマット/回転数：12inch/45rpm 品番：TERNG-138 定価\3,500 (税抜価格 \3,182)

https://diskunion.net/portal/ct/detail/1009177877

■the 原爆オナニーズ 『 Each Day I Die 』

フォーマット/回転数：7inch/45rpm 品番：TERNG-139 定価\2,000 (税抜価格 \1,818)

https://diskunion.net/portal/ct/detail/1009177900