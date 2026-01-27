プーマがパリ・ファッションウィーク期間中に没入型イベント「SUEDE HOUSE」を開催　50年以上愛されているシューズ「SUEDE」のレガシーを体感できる展示空間を展開

プーマ ジャパン株式会社

プーマは、2026年1月21日（水）から24日（土）までの4日間、パリ・ファッションウィーク期間中に同パリ市内の会場にて、ブランドを象徴するアイコンシューズ「SUEDE（スウェード）」のレガシーを体感できる没入型イベント「SUEDE HOUSE（スウェード ハウス）」を開催しました。本イベントは、スポーツ、ミュージック、ストリートカルチャーの垣根を越えて愛され続けてきたSUEDEの歩みを、ひとつの空間で体験できる場として、一般来場者向けに開放されました。

サブカルチャーを軸に構成された展示空間

会場となったパリ・マレ地区の7 Rue Froissartでは、SUEDEの過去・現在・未来をつなぐコンセプトのもと、アーカイブ、コミュニティ、ミュージック、クラフトといった要素を通して、世界観を体験できる展示空間が設けられました。会場内には、SUEDEの歴史を形づくってきた主要なサブカルチャーであるバスケットボール、90年代／スケートボード、ストリートカルチャーにフォーカスした専用ルームを設置し、マルチメディア演出や展示を通じて、SUEDEが時代やカルチャーとともに築いてきたストーリーを来場者が体感できる空間を演出しました。

1968年から現在へと続くSUEDEの進化をたどるアーカイブ展示

SUEDEとは、1968年に「CRACK（クラック）」として登場したプーマ初のライフスタイルシューズを起点とするモデルです。1973年にはバスケットボールシーンでの使用を想定したアップデートモデルとして「CLYDE（クライド）」が登場し、その後、アッパー素材に由来する名称として“SUEDE”が定着しました。1980年代にはイギリス市場において「STATES（ステイツ）」の名称で展開されるなど、時代や地域、使用シーンに応じて異なる呼称が用いられてきました。

今回のSUEDE HOUSEでは、こうした1968年の誕生から現在に至るまでのSUEDEの進化をたどるアーカイブ展示を実施。スポーツシーンからストリートへと広がり、各時代のカルチャーとともに支持されてきたSUEDEの軌跡を、象徴的なモデルとともに紹介しました。

クリエイターやコミュニティとともに表現するSUEDEの世界観

会場演出やプログラムには、Samutaro（サムタロウ｜アーティスト）、Welcomeウェルカム｜スケートボードブランド）、114 Index（ワン・フォーティーン・インデックス｜パリ拠点のカルチャープラットフォーム）をはじめとするコラボレーターが参加。それぞれの視点からSUEDEを解釈し、展示や空間演出を通して表現しました。アーティストやパートナーによる多様なアプローチが加わることで、シューズが持つカルチャー的価値と、その現在地を立体的に提示しました。また、会場外でもパリ市内のカフェと連動した取り組みを実施。イベントの体験を街へと拡張し、パリの街全体を舞台にSUEDEの存在感を発信しました。

【PUMA Sportstyle Global Marketing Director - Christina Mirabelli（クリスティーナ・ミラベリ）コメント】

「プーマはこれまでもパリ・ファッションウィークの場で、来場者やコミュニティに向けた体験を創出してきました。今シーズンは、プーマのアイコンであり、ブランドに多くの豊かさをもたらしてきたSUEDEに改めて焦点を当てました。SUEDEの過去と現在を祝福し、新たな世代へとその魅力を伝える機会になったと感じています。」

■イベント概要：

「PUMA SUEDE HOUSE」

開催日：2026年1月21日（水）～24日（土）

場所：Galerie Joseph（7 Rue Froissart, Le Marais, Paris, France）

