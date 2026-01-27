Çú¥â¥ÆÈþÃËÈþ½÷16Ì¾¤¬¡¢‟¥â¥ÆNo.1¡É¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡ª¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ïー¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù ¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡ÉÁª½Ð¤ÎÎÓ¤æ¤á¤¬¸ì¤ë¡¢¡È¥â¥Æ¤ÎÉ¬»¦µ»¡É¤È¤Ï¡©
¡¡¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ¤è¤ê¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ïー¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤ò¡¢¡ÖABEMA SPECIAL¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÌµÎÁÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤Ë»²²Ã¤¹¤ë16Ì¾¤è¤ê¡¢¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡É¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¡È¿·À¤Âå¤Î¤¯¤Ó¤ì½÷²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤á¡ÊÎÓ¤æ¤á/30ºÐ¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡£¡È¥â¥Æ¤ÎÉ¬»¦µ»¡É¤ä¿ÍÀ¸¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø°¦¤Ê¤É¡¢Èþ¤·¤¯¤â¾þ¤é¤Ê¤¤¤æ¤á¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
◼ ¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡ÉÁª½Ð¤ÎÎÓ¤æ¤á¤¬¸ì¤ë¡¢¡È¥â¥Æ¤ÎÉ¬»¦µ»¡É¤È¤Ï¡©¡Ö»ä¤ÏÌÜ¤Ç¡Ä¡×
¡¡Èþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Ë¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÇ®»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤æ¤á¤Ë¡¢¡È¥â¥Æ¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¡É¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°¦ÕÈ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤â¤È¤â¤ÈÀ³Ê¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ´ðËÜ¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ä¤ÏÌÜ¤ÇÍî¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ÌÜÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±Åª¤ËÁê¼ê¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¬»¦µ»¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
◼ ¿ÍÀ¸¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø°¦¤â½é¹ðÇò¡Ö½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤«¤é¹ðÇò¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡È°ìÈÖ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿²áµî¤ÎÎø°¦¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤«¤é¹ðÇò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç1¿Í¤À¤±¡¢½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤«¤é¹ðÇò¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤Æ¡×¤È·ãÇò¡£¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Ãæ¿È¤âÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ç¡£¤â¤¦°ìÌÜ¹û¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢µ´¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤Î¿Í¤È¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈÖÁÈÆâ¤Î¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤â·ãÆ°¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¼«¿È¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤òÀï¤Ã¤¿¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ïー¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥â¥Æ¤ò¼«Ç§¤·¡¢¡ÈÇú¥â¥Æ¡É¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ëÈþÃËÈþ½÷16Ì¾¤ÎÎø°¦¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÊÃË½÷¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤¤¡¢No.1¥â¥ÆÃË¡õ¥â¥Æ½÷¤ò·èÄê¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¤â¥â¥Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤éºÇ¤â¥â¥Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Þ¤Ç´Ý¤ï¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤¬¾ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÎÁÇÀ¤¬¼¡¡¹¤ÈÏª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ»üÈá¤Ê¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¶¯¼Ô¤¿¤Á¤Î¥×¥é¥¤¥É¡¢¤½¤·¤ÆÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ËÜµ¤¤ÎÎø¡Ä¡£2·î11Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷¤¹¤ë¿·¥·ー¥º¥ó¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ïー¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÎò»Ë¤È¼«Á³¤¬Í»¹ç¤·¤¿Èþ¤·¤¤Åç¹ñ¡¦¥Þ¥ë¥¿¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Î¥²ー¥àÀ¤ÈËÜµ¤¤ÎÎø¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤·¡¢ºöÎ¬¤ÈÎø¤¬·ã¤·¤¯¸òºø¤¹¤ë¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎYOU¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá (timelesz)¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¤¬½¢Ç¤¡£±Ô¤¤»ëÅÀ¤È·Ú²÷¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¡¢¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤Î¹ÔÊý¤ò¸«ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ïー¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô·óÇÐÍ¥¤ÇÇ®ÇÈ»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤³¤¦¤¿¡Ê´ä¾ëÞæÂÀ/33ºÐ¡Ë¡¢³ÊÆ®²È¤ÇÂè5ÂåRISE¥¹ー¥Ñー¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î¤¿¤¤¤¸¤å¡ÊÇòÄ»Âç¼î/29ºÐ¡Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤¿¤¤¤»¤¤¡ÊÎ¦ÂçÀ®/25ºÐ¡Ë¡¢Æâ²Ê°å»Õ¤Î¤¿¤«¤·¡Êºä¸ýÎ´»Ö/35ºÐ¡Ë¡¢ÇÐÍ¥·ó¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ê¤ª¤¡Ê¾®¹õÄ¾¼ù/28ºÐ¡Ë¡¢°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Î¥æ¥¦¥¡ÊÅÄÃæ¤æ¤¦¤/30ºÐ¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¤æ¤¦¤È¡Ê±üÍº¿Í/28ºÐ¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¤æ¤¤È¡Ê¸¶ÅÄ Í¼µ¨³ð/21ºÐ¡Ë¤ÎÃËÀ¥á¥ó¥Ðー8Ì¾¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤Î¡Ê¹â¶¶¤«¤Î/24ºÐ¡Ë¡¢¾®°ËâagehaÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ïー¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·ー¥º¥ó1¤Î»²²Ã·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤»¤¤¤Ê¡ÊÀ»ºÚ/23ºÐ¡Ë¡¢³¤³°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Î¤ê¤³¡ÊÀ¾»³ÇµÍø»Ò/25ºÐ¡Ë¡¢½÷Í¥¤Î¤Ï¤Å¤¡ÊÌÚÂ¼ÍÕ·î/25ºÐ¡Ë¡¢¸µAKB48¤Ç¥â¥Ç¥ë·ó½÷Í¥¤Î¤Þ¤ê¤ä¡Ê±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä/31ºÐ¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È·ó¥ìー¥¹¥¯¥¤ー¥ó¤Î¤â¤¨¡ÊÀîÀ¥¤â¤¨/32ºÐ¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤á¡ÊÎÓ¤æ¤á/30ºÐ¡Ë¡¢¥·¥çー¥À¥ó¥µー¤Î¤ë¤ß¡Ê27ºÐ¡Ë¤Î½÷À¥á¥ó¥Ðー8Ì¾¤Ç¤¹¡£²áµî¤ËÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤Ø¤Î»²²Ã·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤Ê¤É¡¢·ÐÎò¡¦¿¦¶È¤È¤â¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÃË½÷16Ì¾¤¬½¸·ë¡£
¡¡¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ïー¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î11Æü¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü¤ÎÌë10»þ¤«¤éÌµÎÁÊüÁ÷³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£ABEMA¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ïー¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡ËÈÖÁÈ³µÍ×
¡ãÂè1ÏÃ¡ä
Âè1ÏÃÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ～
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ªMC¡Û
¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë
YOU
µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë
Ã«¤Þ¤ê¤¢
