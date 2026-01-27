ボクシングトリプル世界タイトルマッチ！『U-NEXT BOXING.5 』3月15日独占配信＆2月15日西田凌佑、待望の復帰戦も独占配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年3月15日（日）に世界タイトルマッチ3試合を含むビッグイベント『U-NEXT BOXING.5』を独占ライブ配信いたします。さらに、2026年2月15日（日）には『U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦』も独占ライブ配信いたします。

軽量級世界王座戦3試合＆ドネア参戦のWBA挑戦者決定戦が実現

「U-NEXT BOXING」は、日本人の世界タイトルマッチをメインにお届けしてきました。5回目となる今回は、アンソニー・オラスクアガ（アメリカ）に飯村樹輝弥（角海老）が挑むWBO世界フライ級タイトルマッチをはじめとした世界戦3試合を配信します。

WBA世界ミニマム級タイトルマッチでは、昨年9月の同級王座決定戦が負傷判定に終わった王者松本流星（帝拳）と高田勇仁（ライオンズ）の再戦が実現。WBC世界ライトフライ級タイトルマッチでは、岩田翔吉（帝拳）が世界王者返り咲きを目指し、2階級制覇王者ノックアウトCPフレッシュマート（タイ）に挑みます。

また、昨年12月に行われた『U-NEXT BOXING.4』で、堤聖也との激闘が反響を呼んだノニト・ドネアが再来日。世界5階級制覇を成し遂げたレジェンドは、WBA世界バンタム級 挑戦者決定戦で「神の左の後継者」と呼ばれる増田陸（帝拳）と対戦します。注目カードがずらりと並んだ『U-NEXT BOXING.5』をぜひご覧ください。

『U-NEXT BOXING.5』

配信・開催概要

【ライブ配信】2026年3月15日(日) 全試合配信予定

※試合開始時間、ライブ配信開始時間は後日お知らせします

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013071

【見逃し配信】配信準備完了次第~2026年4月14日(金)23:59まで

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。

【会場】横浜BUNTAI

『U-NEXT BOXING 特別編 西田凌佑 IBFスーパーバンタム級 挑戦者決定戦』

中谷潤人との激闘が記憶に新しい、元バンタム級世界王者・西田凌佑が、階級をスーパーバンタム級に上げて再始動。復帰戦は、IBF世界スーパーバンタム級の挑戦者決定戦という舞台に決定しました。

また、アンダーカードにOPBFのライト級、スーパーバンタム級のタイトルマッチに加え、“浪速のジョー”辰吉丈一郎の血を受け継ぐ辰吉寿以輝の再起2戦目も決定。大阪開催にふさわしい、注目度の高い一夜となります。



＜対戦カード＞

IBF世界スーパーバンタム級 挑戦者決定12回戦

西田 凌佑 vs ブライアン・メルカド・バスケス

OPBF東洋太平洋ライト級 王座決定10回戦

ジュン・ミンホ vs 仲里 周磨

OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級 王座決定10回戦

山崎 海斗 vs 中川 麦茶

スーパーバンタム級 8回戦

辰吉 寿以輝 vs 山内 翔貴

『U-NEXT BOXING 特別編 』

配信・開催概要

【ライブ配信】2026年2月15日(日) 全試合配信予定

※試合開始時間、ライブ配信開始時間は後日お知らせします

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012867

【見逃し配信】配信準備完了次第~2026年3月14日(金)23:59まで

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。

【会場】大阪・住吉スポーツセンター

