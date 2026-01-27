【グッズ】オリジナルシヤチハタ受注販売のお知らせ

株式会社大分フットボールクラブ

トリニータモデルのオリジナルシヤチハタの受注生産が決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

金属で仕上げられた高級感ある本体に、クラブのロゴとエンブレムが入った、シヤチハタ ネーム9の特別モデル。

インクは補充が可能なため、長くご愛用いただけます。

ご自身でのご使用はもちろん、これからの新生活を始める方へのプレゼントにもおすすめです！

この機会にぜひ、お買い求めください。

【商品情報】[表: https://prtimes.jp/data/corp/40424/table/121_1_fcdcf30c8a512f99fa8cfe21b06cf734.jpg?v=202601281251 ]【販売情報】

◆販売期間

・1月27日（火）10:00～2月2日（月）23:59まで

※完全受注販売

※今後再受注する場合がございます。

◆販売場所

・Jリーグオンラインストア(https://store.jleague.jp/club/oita/)

・クラブトリニータ楽天オンラインショップ(https://www.rakuten.co.jp/trinita/)

・クラブトリニータ店頭

※休業日:2月2日

◆お届け

・お届け時期：4月上旬頃より順次発送予定

※配送等の都合により、前後する場合がございます。予めご了承ください。

◆ご注意

※他商品との同時購入は可能ですが、お届け時期の一番遅いものと合わせて発送となります。

※楽天会員様につきまして、ご登録されている送付先住所が間違いないか、予めご確認ください。

※上記期間中（休日除く）クラブトリニータ店頭での受付が可能ですがお電話、メール等でのご注文は承れません。

※完全受注商品につき、受付期間を過ぎての注文はできません。また、お客様都合による返品・キャンセルはお受けできません。

※配送等の都合により、遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。

※デザイン・サイズ・素材は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※発送日決定のお知らせは当HPではお知らせいたしません。JOSの発送メールや、クラブトリニータのブログ、SNS等で発表いたしますのでそちらをご確認ください。

※商品に不良・欠損などがあった場合、到着から1週間以内に、購入店舗（オンラインストア）までご連絡ください。

◆代金引換でのご注文予定のお客様

発送後のキャンセル・長期不在による返送・受取拒否はお控えいただき、必ずお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ】

▸Jリーグオンラインストア

J.LEAGUE ONLINE STORE カスタマーセンター

TEL：050-5306-6093（10:00～17:00）

Email:store-jleague@faq.rakuten.co.jp

▸クラブトリニータ

TEL：097-554-8811（9:30～18:00/月曜定休・不定休あり）

▸その他のお問い合わせ

株式会社大分フットボールクラブ

TEL：097-554-2250（9:00～18:00/土日祝・ホームゲームの翌月曜定休）

お問合せフォーム：https://www.oita-trinita.co.jp/inquiry/