LLMO（GEO）無料診断サービスを開始。毎月25社限定で「AI時代の勝ち筋」をレポート化、シュワット株式会社

シュワット株式会社

シュワット株式会社（本社：東京都、代表取締役：渡邉 志明）が運営するAI時代のマーケティング支援サービス「マーケティングAIX」は、2026年1月27日より、最新の検索エンジン最適化指標であるLLMO（大規模言語モデル最適化、またはGEO：生成エンジン最適化）の現状を可視化する「LLMO無料診断サービス」を、毎月25社限定で開始いたします。

■背景：AIを使った検索の急速な普及

無料診断を依頼する :https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/apply-for-a-free-llmo-diagnosis/サービス詳細はこちら :https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/free-llmo-diagnosis/

ChatGPTの普及やPerplexity、Google AIO（AI Overviews）の台頭により、ユーザーの検索行動は劇的な変化を遂げています。

従来のSEO（検索エンジン最適化）だけでは、「AIの回答内に自社ブランドが登場しない」「競合他社ばかりが推奨される」といった機会損失が生まれるケースも発生しています。

しかし、LLMO（Large Language Model Optimization）は新しい概念であり、「自社がAIにどう認識されているか」を定量的に測定するのは高度なノウハウが求められます。

そこで、すでにエンタープライズ企業を中心に多くのLLMO支援実績を持つシュワット株式会社は、企業のAI時代の競争力を高めるべく、独自の分析手法を用いた無料診断の提供を決定いたしました。

■「LLMO無料診断」で提供される4つの主要レポート

本サービスでは、専門コンサルタントが最大30ページに及ぶ詳細なPDFレポートを作成し、貴社の「AI上での現在地」を明らかにします。

AI可視性レポート

ChatGPTやPerplexity等の主要AIにおいて、特定のキーワードで検索された際の「ブランド言及率」「インプレッション数」「引用数」を精密に調査。

AI可視性レポートのサンプルLLMO対策スコアレポート

最新のアルゴリズムに基づき、WebサイトがAIに選ばれやすい構造（AI親和性）になっているかを多角的にスコアリング。

LLMO対策スコアレポートのサンプル競合分析レポート

競合他社がどのようなLLMO施策を行い、どの程度のシェアを獲得しているかを比較。自社の強みと弱みを浮き彫りにします。

競合分析レポートのスコア推奨施策リストの提案

診断結果に基づき、優先すべき改善タスクと成果を出すための中長期的な戦略ロードマップを提示します。

■LLMO支援のエキスパート陣が診断を担当

推奨施策リストのサンプル

本診断は、数多くの実績を持つスペシャリストが直接監修・分析を行います

■サービス概要

■シュワット株式会社について

- 渡邉 志明（代表取締役）： 20社以上のLLMO支援、200社以上のSEO支援に加え、独自のLLMOツール開発を手掛けるエキスパート。- 伊藤 寛規（SEOマーケター）： 月間5,000万PV超のメディア責任者を経て、テクニカルSEOからコンテンツ戦略までを網羅。- 名称： LLMO（GEO）無料診断 by マーケティングAIX- 受付開始日： 2026年1月27日- 費用： 無料（毎月25社限定）- 納品形式： PDFレポート（25～30ページ程度）および解説MTG- お申し込み方法： 下記URLの専用フォームより受付https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/apply-for-a-free-llmo-diagnosis/- 詳細：https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/free-llmo-diagnosis/

会社名：シュワット株式会社

企業HP：https://shwat.jp/

代表者：渡邉 志明

本社所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目17-1 第1望月ビル201

資本金：2,700万円

事業内容：デジタルマーケティング支援事業

■提供サービス一覧

- SEOコンサルティング(https://shwat.jp/ultra/seo-consulting/)- LLMOコンサルティング(https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/llmo-consulting/)- 表示速度改善サービス(https://shwat.jp/ultra/display-speed-improvement-service/)- SEO記事制作代行(https://shwat.jp/ultra/)- 被リンク獲得代行(https://shwat.jp/ultra/link-building-support/)- オウンドメディア運用代行・コンサルティング(https://shwat.jp/ultra/owned-media-consulting/)- コンテンツマーケティングコンサルティング(https://shwat.jp/ultra/content-marketing-consulting/)