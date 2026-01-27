LLMO（GEO）無料診断サービスを開始。毎月25社限定で「AI時代の勝ち筋」をレポート化、シュワット株式会社
シュワット株式会社（本社：東京都、代表取締役：渡邉 志明）が運営するAI時代のマーケティング支援サービス「マーケティングAIX」は、2026年1月27日より、最新の検索エンジン最適化指標であるLLMO（大規模言語モデル最適化、またはGEO：生成エンジン最適化）の現状を可視化する「LLMO無料診断サービス」を、毎月25社限定で開始いたします。
■背景：AIを使った検索の急速な普及
ChatGPTの普及やPerplexity、Google AIO（AI Overviews）の台頭により、ユーザーの検索行動は劇的な変化を遂げています。
従来のSEO（検索エンジン最適化）だけでは、「AIの回答内に自社ブランドが登場しない」「競合他社ばかりが推奨される」といった機会損失が生まれるケースも発生しています。
しかし、LLMO（Large Language Model Optimization）は新しい概念であり、「自社がAIにどう認識されているか」を定量的に測定するのは高度なノウハウが求められます。
そこで、すでにエンタープライズ企業を中心に多くのLLMO支援実績を持つシュワット株式会社は、企業のAI時代の競争力を高めるべく、独自の分析手法を用いた無料診断の提供を決定いたしました。
■「LLMO無料診断」で提供される4つの主要レポート
本サービスでは、専門コンサルタントが最大30ページに及ぶ詳細なPDFレポートを作成し、貴社の「AI上での現在地」を明らかにします。
AI可視性レポート
ChatGPTやPerplexity等の主要AIにおいて、特定のキーワードで検索された際の「ブランド言及率」「インプレッション数」「引用数」を精密に調査。
AI可視性レポートのサンプル
LLMO対策スコアレポート
最新のアルゴリズムに基づき、WebサイトがAIに選ばれやすい構造（AI親和性）になっているかを多角的にスコアリング。
LLMO対策スコアレポートのサンプル
競合分析レポート
競合他社がどのようなLLMO施策を行い、どの程度のシェアを獲得しているかを比較。自社の強みと弱みを浮き彫りにします。
競合分析レポートのスコア
推奨施策リストの提案
診断結果に基づき、優先すべき改善タスクと成果を出すための中長期的な戦略ロードマップを提示します。
推奨施策リストのサンプル
■LLMO支援のエキスパート陣が診断を担当
本診断は、数多くの実績を持つスペシャリストが直接監修・分析を行います
- 渡邉 志明（代表取締役）： 20社以上のLLMO支援、200社以上のSEO支援に加え、独自のLLMOツール開発を手掛けるエキスパート。
- 伊藤 寛規（SEOマーケター）： 月間5,000万PV超のメディア責任者を経て、テクニカルSEOからコンテンツ戦略までを網羅。
■サービス概要- 名称： LLMO（GEO）無料診断 by マーケティングAIX
- 受付開始日： 2026年1月27日
- 費用： 無料（毎月25社限定）
- 納品形式： PDFレポート（25～30ページ程度）および解説MTG
- お申し込み方法： 下記URLの専用フォームより受付
https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/apply-for-a-free-llmo-diagnosis/
- 詳細：https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/free-llmo-diagnosis/
■シュワット株式会社について
会社名：シュワット株式会社
企業HP：https://shwat.jp/
代表者：渡邉 志明
本社所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目17-1 第1望月ビル201
資本金：2,700万円
事業内容：デジタルマーケティング支援事業
