バレンタインに中華まん？横浜中華街｜江戸清「3匹のこぶたまん」オンラインショップ限定販売。

株式会社 江戸清

横浜中華街で創業130余年の老舗、株式会社江戸清（本社：神奈川県横浜市）は、バレンタインに合わせて、見た目の可愛らしさと本格的な味わいを兼ね備えた中華まんセット「３匹のこぶたまん」をオンラインショップ限定で発売します。

ハートの鼻が特徴的な３匹のこぶたをモチーフにした本商品は、白・ピンク・ブラウンの３色それぞれに異なる味わいを詰め込んだ、食べ比べが楽しいセットです。

■商品の特徴

白いこぶたの中身には、江戸清の看板商品である「ブタまん」の具を使用。



ピンクのこぶたには、ピリッとした旨味が人気の「エビチリまん」の具を包みました。



ブラウンのこぶたには、フォンダンショコラのようなチョコクリームを入れ、スイーツ感覚でも楽しめる一品に仕上げています。

それぞれ異なる味わいを一度に楽しめるため、バレンタインギフトだけでなく、ご家族での食べ比べや、お子さまのいるご家庭への贈り物、大切な方へのカジュアルギフトにもおすすめです。

■商品概要

・商品名：「3匹のこぶたまん」

（白：ブタまん）95g×1個

（ピンク：エビチリ）95g×1個

（ブラウン：チョコ）95g×1個

・販売価格：1,800円(税込)送料別

・発売日：2026年1月24日(土)

※お届けは2026年2月11日(水)～14(土)の間

・賞味期限：冷凍保存で1ヶ月

・アレルギー特定原材料：小麦・えび・かに・卵・乳成分

・販売店舗：江戸清オンラインショップ(https://www.edosei.com/)限定

横浜中華街｜ブタまんの江戸清

「美味しさ」を追求して、皆さまに新しい価値と笑顔をお届けして参ります。

コーポレートサイトはこちら(https://edosei.co.jp/)

オンラインショップはこちら(https://www.edosei.com/)

1月26日(月)時点の情報です。企画内容は予告なく変更になる場合があります。