東京発＜detectotレーベル＞KENTACATS-豪華DJ/PRODUCER 陣によるリミックスE.Pを３週連続リリース！！

【 KENTACATS - CMS’S WAREHOUSE REMIXES 】


東京発の新鋭ダンスミュージックレーベル〈detector“ディテクター”〉より昨年末にKENTACATSがリリースしたE.P. “CMS’S WAREHOUSE”を大沢伸一、JOMMY、高岩遼がリミックス！


Shinichi Osawa Remixを皮切りに1/28(水)から３週連続でリリース。



-Release Information-


Label: detector　https://sensorlabel.com/detector/dance


Produced by KENTACATS,Shinichi Osawa,JOMMY,Ryo Takaiwa


Jacket Photo by Kenya Sugai


Graphic Character Design by Ryota Daimon


Release Date


2026年1月28日（水）24時（Shinichi Osawa Remix）


2026年2月4日（水）24時 (JOMMY Remix)


2026年2月11日（水）24時（Ryo Takaiwa Remix）




＜2026年1月28日（水）リリース＞



TENTEKO MINE feat.森 (Shinichi Osawa Remix)
どんぐりずのラッパー・森をフィーチャーしたヒップ・ハウスチューンを大沢伸一が大胆にリミックス。BPM140を超えたアッパーかつ凶暴なサウンドに昇華され、より一層フロアライクなダンスチューンな仕上がりになっている。







大沢伸一

KENTACATS

どんぐりず　森

配信リンク


https://nex-tone.link/A00210285




＜2026年2月4日（水）リリース＞



Braid Runner (JOMMY Remix)
デトロイトを感じるリードを主軸にし浮遊感あるフロア直下型テクノチューンだった原曲をJOMMYがアッパーでプログレッシブなハウスチューンに仕上げた。






JOMMY

KENTACATS


配信リンク


https://nex-tone.link/A00211545



＜2026年2月11日（水）リリース＞



Flight on Acid (Ryo Takaiwa Remix)
多様な畝りと歪みを織りなす303のアシッドベースで展開され、フューチャリスティックなボーカルも魅力的なアシッドチューンが、世界観はそのままにドラムマシンやシンセサイザー、ベースなど実機を駆使したLIVE感溢れるリミックスへと魔改造！






高岩遼

KENTACATS


配信リンク


https://nex-tone.link/A00211546