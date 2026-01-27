東京発＜detectotレーベル＞KENTACATS-豪華DJ/PRODUCER 陣によるリミックスE.Pを３週連続リリース！！

floating株式会社

【 KENTACATS - CMS’S WAREHOUSE REMIXES 】

東京発の新鋭ダンスミュージックレーベル〈detector“ディテクター”〉より昨年末にKENTACATSがリリースしたE.P. “CMS’S WAREHOUSE”を大沢伸一、JOMMY、高岩遼がリミックス！

Shinichi Osawa Remixを皮切りに1/28(水)から３週連続でリリース。

-Release Information-

【 KENTACATS - CMS’S WAREHOUSE REMIXES 】

Label: detector https://sensorlabel.com/detector/dance

Produced by KENTACATS,Shinichi Osawa,JOMMY,Ryo Takaiwa

Jacket Photo by Kenya Sugai

Graphic Character Design by Ryota Daimon

Release Date

2026年1月28日（水）24時（Shinichi Osawa Remix）

2026年2月4日（水）24時 (JOMMY Remix)

2026年2月11日（水）24時（Ryo Takaiwa Remix）

＜2026年1月28日（水）リリース＞

TENTEKO MINE feat.森 (Shinichi Osawa Remix)TENTEKO MINE feat.森 (Shinichi Osawa Remix)

どんぐりずのラッパー・森をフィーチャーしたヒップ・ハウスチューンを大沢伸一が大胆にリミックス。BPM140を超えたアッパーかつ凶暴なサウンドに昇華され、より一層フロアライクなダンスチューンな仕上がりになっている。

大沢伸一KENTACATSどんぐりず 森

配信リンク

https://nex-tone.link/A00210285

＜2026年2月4日（水）リリース＞

Braid Runner (JOMMY Remix)Braid Runner (JOMMY Remix)

デトロイトを感じるリードを主軸にし浮遊感あるフロア直下型テクノチューンだった原曲をJOMMYがアッパーでプログレッシブなハウスチューンに仕上げた。

JOMMYKENTACATS

配信リンク

https://nex-tone.link/A00211545

＜2026年2月11日（水）リリース＞

Flight on Acid (Ryo Takaiwa Remix)Flight on Acid (Ryo Takaiwa Remix)

多様な畝りと歪みを織りなす303のアシッドベースで展開され、フューチャリスティックなボーカルも魅力的なアシッドチューンが、世界観はそのままにドラムマシンやシンセサイザー、ベースなど実機を駆使したLIVE感溢れるリミックスへと魔改造！

高岩遼KENTACATS

配信リンク

https://nex-tone.link/A00211546