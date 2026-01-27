ミライズエネチェンジと高松エステート、EV充電器の設置推進で提携

ミライズエネチェンジ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：柘野 善隆、以下「ミライズエネチェンジ」）と、高松エステート株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：小松 晋治、以下「高松エステート」）は、集合住宅へのEV充電サービス「EV充電エネチェンジ」の設置拡大に向けた提携をすることに合意いたしました。

本提携により、集合住宅におけるEV充電インフラの迅速な整備と利便性の向上を通じて、物件の価値向上、EV利用の拡大および脱炭素社会の実現を目指します。



ミライズエネチェンジ株式会社■提携の背景

脱炭素社会やカーボンニュートラルの実現に向けて、電気自動車（EV）の普及が急速に進んでいます。一方で、住環境における充電インフラの整備は依然として十分とは言えず、多くの方がEV導入に踏み切れない要因となっています。こうした背景のもと、充電環境を身近な場所に整えることで、より多くの方が安心してEVを利用できるようになるとともに、持続可能なまちづくりや社会全体のエネルギー効率向上にも寄与することが期待されます。

ミライズエネチェンジと高松エステートは、集合住宅におけるEV充電インフラの整備を共同で推進することで、オーナー様にとっては物件の価値向上、入居者様にとっては生活価値向上となることを通じて、EVの利用促進、脱炭素社会の実現を目指します。

■提携の内容

今回の提携により、高松エステートが管理するマンションにおいて、ミライズエネチェンジのEV充電サービス「EV充電エネチェンジ」の導入・設置を進めてまいります。

これにより、入居者の皆さまはご自宅の敷地内でEVを手軽に充電できるようになり、安心してEVをご利用いただける環境が整います。

また、高松エステートの広いネットワークを活かして、オーナー様に最適な導入プランをご提案することで、EVユーザーの利便性向上および集合住宅におけるEV利用の普及促進に貢献してまいります。

■EV充電エネチェンジについて

ミライズエネチェンジは脱炭素社会実現のため、2021年11月よりEV充電サービスを提供しています。「EV充電エネチェンジ」は、全国のマンション、商業施設、宿泊施設、オフィスに設置された3kW/6kW/9.6kWの普通充電器をご利用いただけるEV充電サービスで、既存充電器の入れ替え対応も可能です。設置費用は月額費用が0円のプランを提供しており、普通充電器の設置口数No.1です（※1）。

ダウンロード数No.1の無料アプリ（※2）は、充電器の空き状況確認のほか、充電と決済が簡単に行えます。「EV充電エネチェンジ」はもとより他社の充電スポット検索もでき、車両登録をいただくことで充電料金とガソリン代の差額表示や最適な充電計画の提示も可能です。

※1…認証アプリ提供サービスでの、EV普通充電器（6kW、200V）の設置口数（2026年1月1日時点、GoGoEV調べ）

※2…EV充電サービス5社によるiOS・AndroidのDL数（2025年11月28日時点、data.ai調べ）

EV充電エネチェンジ

Webサイト：https://ev-charge-enechange.jp/

アプリ（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/id911721775

アプリ（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.evsmart

■ミライズエネチェンジ株式会社

ミライズエネチェンジは、中部電力ミライズ株式会社とENECHANGE株式会社による合弁会社として、2025年1月24日に設立、同年3月10日より事業を開始しました。EV充電サービス「EV充電エネチェンジ」のブランドのもと、商業施設・宿泊施設などの法人施設や事業所、集合住宅への普通充電器の設置・運用、ならびにアプリの運営を通じて、脱炭素社会の実現に向けた重要な役割を担っています。

名称：ミライズエネチェンジ株式会社

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデンWeWork14階

URL：https://miraiz-enechange.co.jp/

■EV充電エネチェンジに関するお問い合わせ

ミライズエネチェンジ株式会社 サービス担当

Mail：ev-charging@miraiz-enechange.co.jp

■報道機関のお問い合わせ先

ミライズエネチェンジ株式会社 広報

Mail：pr@miraiz-enechange.co.jp