日本のフットサルトップリーグ『一般社団法人日本フットサルトップリーグ』と株式会社KOTONAがスポンサー契約締結

株式会社アッツ

デザインとマーケティングの掛け算＝“デザーケティング”を強みに、企業やブランドの価値を伝える広告代理店KOTONA（共に本社：大阪市北区、代表取締役：山崎晶久）は、 2026年１月27日に日本のフットサルトップリーグ『一般社団法人日本フットサルトップリーグ（以下Fリーグ）』とオフィシャルパートナー契約を締結いたしました。

■契約の背景

KOTONAはこれまで、“デザイン×マーケティング＝デザーケティング”を強みに、企業やブランドの価値を「伝わる形」に翻訳し、生活者との接点をつくる支援を行ってまいりました。



近年では、広告コミュニケーションにとどまらず、グループ会社のCBD配合スキンケアブランド「CANNA（カンナ）」を展開し、日常の中で共感や価値観が共有される場づくりにも取り組んでいます。情報が溢れる時代において、単なる認知獲得ではなく、「共感が生まれる場」や「熱量が集まるコミュニティ」と連動したブランドづくりの重要性を、KOTONAおよびCANNAの活動を通じて強く感じてきました。

Fリーグは、競技としての魅力に加え、地域との距離が近く、選手・クラブ・ファンが一体となって熱量を育てていく、日本でも稀有なスポーツリーグです。その姿は、大切にしている“共感や価値観の共有”という考え方とも深く重なります。

KOTONAが目指す「価値を伝え、ファンをつくる」という企業の在り方と、CANNAを通じて培ってきた共感型コミュニケーション、そしてFリーグが持つコミュニティの力が重なり、本契約に至りました。



本パートナーシップを通じて、スポーツの熱量を起点に、企業・地域・生活者をつなぐ新たな価値創造に取り組んでまいります。

■今後の取り組みについて

本パートナーシップに基づき、KOTONAはグループ会社アッツが展開する化粧品ブランド「CANNA」を通じて、Fリーグと連動した各種施策を展開してまいります。

公式ウェブサイトや試合会場内でのロゴ掲出、アリーナ内大型スクリーンでのCF放映をはじめ、チケットキャンペーンの実施、試合会場でのブース出展・サンプリングなど、多面的なコミュニケーションを実施予定です。

これらの取り組みを通じて、試合観戦体験の価値向上とともに、CANNAの世界観を生活者に届け、Fリーグのコミュニティとの新たな接点創出を目指してまいります。

◆Fリーグ（一般社団法人日本フットサルトップリーグ）について◆

Fリーグ（一般社団法人日本フットサルトップリーグ）は、日本におけるトップカテゴリーのフットサルリーグです。国内最高峰のクラブチームが男女リーグにそれぞれ所属し、全国各地で開催される公式戦を通じて、フットサル競技の普及・振興および地域スポーツ文化の発展に取り組んでいます。

＜公式サイト＞ Ｆリーグ（https://fleague.jp/）

日本女子フットサルリーグ（https://w-fleague.jp/）

◆株式会社KOTONAについて◆

株式会社KOTONAは、「楽しむ心から生まれるアイデアとクリエイティブで、社会にハッピーとイノベーションをもたらす」ことを理念に、広告・PR・デザイン・デジタル施策を展開する総合広告代理店です。本社はJPタワー大阪内。スポーツや美容分野にも強みを持ち、地域に根差した広告の力で企業やブランドの課題解決を支援しています。＜公式サイト＞https://kotona-pr.com/

