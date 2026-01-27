『OPUS: Prism Peak』発売日が3月26日に決定！発売日を載せた新トレーラーを公開！

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、台湾のゲームスタジオ「SIGONO」と共同開発する『OPUS: Prism Peak』の発売日が、2026年3月26日（木）に決定したことをお知らせいたします。また、新たなトレーラーを公開しました。

『OPUS: Prism Peak』3月26日発売決定！

『OPUS: Prism Peak』は写真をテーマにしたアドベンチャーゲームです。

プレイヤーは「ボウの地」に迷い込んだ中年の写真家となって、記憶を失った少女と2人で協力し、カメラを通して隠された世界の謎を解き明かしながら、「帰り道」を見つけ出す旅をします。

3月26日にNintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch(TM) / Steam(R)での発売を予定しておりますので、発売までもうしばらくお待ちください。

なお、『OPUS: Prism Peak』体験版も配信中！

発売までにぜひプレイしてみてください！

■Steam(R)ページはこちら

https://store.steampowered.com/app/1947910/OPUS_Prism_Peak/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan(https://store.steampowered.com/app/1947910/OPUS_Prism_Peak/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan)

■発売日告知トレーラーはこちら

https://www.youtube.com/watch?v=AMmKF-glBUQ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AMmKF-glBUQ ]

※開発中の画面です。

『OPUS: Prism Peak』概要

■対応機種：Nintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch(TM) / Steam(R)

■ジャンル：さよならを撮り直す、フォトアドベンチャー

■発売日：2026年3月26日発売予定

■プレイ人数：1人

■言語：日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(繁体字) / 中国語(簡体字) / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語

■発売：集英社ゲームズ

■開発：SIGONO

■コピーライト：(C)SIGONO INC. / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

■『OPUS: Prism Peak』Steam(R)ページURL：

https://store.steampowered.com/app/1947910/OPUS_Prism_Peak/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan(https://store.steampowered.com/app/1947910/OPUS_Prism_Peak/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan)

■『OPUS: Prism Peak』公式サイト：https://opuspp.shueisha-games.com/

■クリエイタープロフィール

“人々に喜びをもたらす、ユニークで心のこもった体験“をモットーとする台湾のゲーム開発スタジオ。

「OPUS」シリーズでは独創的なアニメ調のグラフィック、感動的なストーリー、心に残るサウンドなどあらゆる要素が高く評価され、現在も多くのファンベースを作り上げている。