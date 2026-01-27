【2/3 開催】検索の未来は「LLMO（大規模言語モデル最適化）」へ。EXIDEA、初心者の方にもわかりやすくLLMO対策の進め方をお届けするセミナーを開催。

株式会社ＥＸＩＤＥＡ

市場の”第一想起”を実現するカテゴリーブランディングを提供する 株式会社EXIDEA（本社：東京都中央区、代表取締役：小川 卓真）は、2026年2月３日（火）に 以下の通りセミナーを開催いたします。

■ 開催の背景

イベントの詳細はこちら :https://emma.tools/magazine/20260203/

2026年、検索の世界は「URLの羅列」から「AIによる回答」へとシフトしつつあります。

従来の検索順位だけを追い求める手法では、ユーザーがAIの回答だけで満足して離脱するゼロクリック検索の影響を大きく受けてしまうでしょう。

そんな昨今、toB・toCを問わず全てのマーケターに注目されているのは、従来のSEOをアップデートし、AIによって自社の情報が「信頼できるソース」として引用・推奨されるための施策である LLMO（大規模言語モデル最適化）です。

本セミナーでは、SEOコンサルティングに加えAI機能搭載SEOツールの「EmmaTools」を提供する弊社の知見を結集し、「入門編」としてLLMOの最新情報をお届けします。

■ 開催概要

< このような課題を持つ方におすすめです >- 全事業会社のSEO・マーケティング担当者（toB/toC問わず）- 「LLMO」という言葉は知っているが、具体的な施策に落とし込めていない方- AI検索の普及により、サイト流入の減少（ゼロクリック検索）に危機感を感じている方- 競合他社ばかりが AIに「推奨」されている理由が知りたい方

日程： 2026年2月3日（火） 13:00～14:00

形式： オンライン配信

参加費： 無料

定員： 先着100名

■登壇者情報

株式会社EXIDEA（エクシディア）

CTO 兼 プロダクト事業責任者

梶野 尊弘

- 経歴 -

データ分析基盤や自然言語処理を専門とする。

新卒採用プラットフォームの開発運用に従事し、Webアプリ、スマホアプリの開発/運用、性能改善/PM/データ分析基盤/クラウドインフラなど、多岐に渡って経験。

現在はEXIDEAにて、CTOのほか、プロダクト開発を通したマーケティング業務の効率化やコンテンツマーケティングの支援を実行。

■会社概要

LLMO対策支援サービスのご紹介 :https://emma.tools/llmo-consulting/

会社名：株式会社ＥＸＩＤＥＡ（https://exidea.co.jp）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-14 KDX銀座一丁目ビル4階

代表者：小川 卓真

設 立：2013年5月

資本金：1,500万円

従業員数：89名（連結）※2025年4月末現在

事業内容：BtoBブランディング支援、BtoBマーケティング支援、動画制作・動画マーケティング、マーケティングツール開発提供、SEOコンサルティング、Webメディア運営

ＥＸＩＤＥＡは、クリエイティブとデジタルマーケティングを融合した「カテゴリーデザイン」によって、企業の新たな成長を支援します。AI機能を搭載した自社開発のマーケティングツールの提供と併せて、ビジネスの戦略策定から実行・改善まで一貫して伴走します。

■本件に関するお問い合せ

株式会社ＥＸＩＤＥＡ カテゴリーデザイン本部 広報担当

E-mail：pr@exidea.co.jp

TEL：03-5579-9934（受付時間：平日9時～18時）