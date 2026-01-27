冬の星空とキャンドルが照らす美しく幻想的な世界を体験 「かまくら祭 in 蓼科東急」開催

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

東急リゾートタウン蓼科（長野県茅野市、統括総支配人：笹本 宏哉）は、美しい白銀の世界となる冬の蓼科の大自然に包まれ、静かに輝く星空とキャンドルが照らし出す幻想的なひとときを体験いただくイベント「かまくら祭 in 蓼科東急」を 2026 年 1 月 31 日（土）、2 月 7 日（土）の 2 日間限定で開催することをお知らせいたします。

約 660 ヘクタールの広大な敷地が美しい白銀の世界となる冬の東急リゾートタウン蓼科

■東急リゾートタウン蓼科で、小さなかまくらにあかりが灯る幻想的な夜を

東急リゾートタウン蓼科に広がる蓼科東急ゴルフ場の雄大なコースを舞台に、冬の灯りを楽しむ「かまくら祭 in 蓼科東急」を開催します。手づくりのかまくらやオリジナルキャンドル作り、雪遊び、星空観察会など、様々な体験を通じて蓼科の冬の魅力を存分に味わっていただけるイベントです。 会場には小ぶりのかまくらを数多く並べ、ひとつひとつにキャンドルの灯りをともします。純白の雪原にやわらかな光が広がり、静けさの中に浮かぶ幻想的な風景が出現します。長野県・蓼科高原の冬は、霧氷に輝く木々と白銀の稜線、澄んだ夜空に星が瞬く美しさです。光と雪が織りなすフォトジェニックな空間で、心に残る一枚を撮影いただけます。 標高の高い蓼科ならではの澄んだ空気の中、自然に包まれながら冬の静寂と温もりを体感できます。 この冬、ご家族やご友人とともに、忘れられない素敵な時間を蓼科でお過ごしください。

「かまくら祭 in 蓼科東急」開催概要

【開 催 日】2026 年 1 月 31 日（土）、2 月 7 日（土）

【開催時間】15：00～20：00

15：00 ～ 雪遊び・かまくら作り

18：00 ～ 点灯式

19：00 ～ 星空観察会

【会 場】東急リゾートタウン蓼科 蓼科東急ゴルフコース

【料 金】入場無料

【問合せ先】0266-69-3245

【案内サイト】https://www.tateshina-tokyu.com/news/news-3574/

【イベント】キャンドル作り体験 1 名 1,000 円（消費税込）

軽食・ホットドリンクの販売

■冬の蓼科を舞台に広がる地域活性化の取り組み

本イベントは、冬季休業中の蓼科東急ゴルフ場の広大な敷地を活用し、季節の魅力を体験していただく場を創出することで、地域活性化につなげることを目指して実施します。自然豊かで開放的な環境のもと、家族で安心して冬を楽しめるコンテンツを揃えます。ご来場の皆さまには、体が温まる軽食やホ ットドリンクをご用意します。蓼科の寒さを心地よさに変える体験を通じて、地域の魅力への新たな気 づきを提供します。

■私たちが提供する「体感型サステナブルリゾート」

東急不動産・東急リゾーツ＆ステイ・東急リゾートの3社は「体感型サステナブルリゾート」として、3つのテーマ「体験」・「地域」・「環境」に基づいた、楽しみながら地球や地域に優しく過ごせるサステナブルな空間や体験・活動を、施設を訪れるお客様やステークホルダーの皆様へ提供していきます。

「体感型サステナブルリゾート」のコンセプトや、当社リゾート施設で提供している環境体験を紹介する WEB サイトはこちらから

ENJOY！GREEN GUIDE URL｜https://www.tokyu-green-resort.com/

■「東急リゾートタウン蓼科」概要

東急リゾートタウン蓼科は長野県中部、八ヶ岳連峰北端の蓼科山・北横岳の西側に広がる自然豊かな山 岳リゾート地の蓼科に位置しています。およそ 660ha（東京ドーム約 140 個分）の広大なエリアで、本格的なゴルフコースをはじめ、スキー場、テニスコート、さらに別荘、ホテル、温泉スパ、レストランなどの施設が整い、森と「遊ぶ」「泊まる」「食べる」「癒す」「学ぶ」「働く」の自然との触れ合いがすべて叶えられる自然共生型の体感型サステナブルリゾートです。

所在地：〒391-0301 長野県茅野市北山字鹿山 4026 - 2

交 通：車｜中央自動車道「諏訪南 IC」から約 40 分／中央自動車道「諏訪 IC」から約 30 分

電車｜中央本線「茅野駅」東口からウェルカムバス（予約不要／無料）で約 45 分

東急リゾートタウン蓼科公式サイト：https://www.tateshina-tokyu.com/