『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャルグッズがそろう「ハリー・ポッター　マホウドコロ」が、2026年2月19日(木)より東京駅一番街にオープン！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもとに運営する、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開から25周年を迎える『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャルグッズがそろう「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter - Mahou Dokoro)」を、2026年2月19日(木)より東京駅一番街にある「東京キャラクターストリート」にオープンいたします。

■「ハリー・ポッター マホウドコロ 東京駅店」について

「ちょっと身近な魔法界」をコンセプトに、日本の四季に合わせたさまざまな商品を展開する「ハリー・ポッター マホウドコロ」が、2026年2月19日(木)より新たな常設店として東京駅店をオープンいたします。

店内は、左回りに針が進む時間が巻き戻っている様子を表現した逆回転時計や9と3/4番線のフォトスポット、駅に積み上げられたトランクを表現したテーブルなど、映画『ハリー・ポッター』シリーズにまつわる装飾からも映画の世界観を存分に味わえる空間に仕上げました。

また、オープンを記念して、にぎやかなニューヨークのパン屋「コワルスキーベーカリー」をイメージした商品3種を先行販売いたします。

さらに、同日より、店内で商品をお買い上げのお客さまへ金額に応じて、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』25周年限定デザインのステッカーのほか、ホグワーツ特急をデザインしたエコバッグや東京駅店限定デザインのスタンプが押印可能なスタンプ台紙プレゼントのキャンペーンを実施いたします。

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年のメモリアルイヤーに誕生する、「ハリー・ポッター マホウドコロ 東京駅店」にて、あなたの特別なアイテムを見つけてくださいね。

■店舗概要

店舗名 ：ハリー・ポッター マホウドコロ 東京駅店

所在地 ：東京駅一番街 東京キャラクターストリートB1(東京都千代田区丸の内1-9-1)

営業時間 ：10：00～20：30 ※営業時間は商業施設に準じます

■お買い上げ特典について

その1



内 容 ：「ステッカー(全8種・非売品)」をおひとつプレゼント

対 象 ：3,300円(税込)以上お買い上げのお客さま

期 間 ：2026年2月19日(木)～ なくなり次第終了

対象店舗：ハリー・ポッター マホウドコロ 東京駅店

備 考 ：1会計につきランダムでおひとつのお渡しです。その他店舗・オンラインショップで配布している特典と同じものです。

その2



内 容 ：「オリジナルエコバッグ(非売品)」をプレゼント

対 象 ：8,800円(税込)以上お買い上げのお客さま

期 間 ：2026年2月19日(木)～ なくなり次第終了

対象店舗：ハリー・ポッター マホウドコロ 東京駅店

備 考 ：1会計につきおひとつのお渡しです。

その3



内 容 ：「25周年限定デザイン スタンプ台紙」をプレゼント

対 象 ：店内で商品をお買い上げのお客さま

期 間 ：2026年2月19日(木)～ なくなり次第終了

対象店舗：ハリー・ポッター マホウドコロ 東京駅店

備 考 ：東京駅店限定デザインのスタンプを押すことが可能です。1会計につきおひとつのお渡しです。

※商品を8,800円(税込)以上お買い上げの場合、ステッカー、エコバッグ、スタンプ台紙をおひとつずつお渡しいたします。

■東京駅店先行販売商品内部イメージ

商品名：ファンタスティック・ビースト コワルスキーベーカリー 巾着スクエアトートバッグ

価 格：3,960円(税込)

サイズ：W210×H190×D120mm

素 材：綿・ポリエステル・アクリル



商品名：ファンタスティック・ビースト コワルスキーベーカリー 巾着袋

価 格：1,650円(税込)

サイズ：W175×H190mm

素 材：綿100%



商品名：ファンタスティック・ビースト コワルスキーベーカリー リバーシブルポーチ

価 格：3,740円(税込)

サイズ：W120×H150×D90mm

素 材：ポリエステル・ABS・亜鉛合金

発売日：2026年2月19日(木)

備 考：東京駅店の先行販売の商品は、全国のハリー・ポッター マホウドコロでは2026年3月6日(金)の販売を予定しています。

■「ハリー・ポッター マホウドコロ（Harry Potter - Mahou Dokoro）」について

「Harry Potter - Mahou Dokoro」にようこそ。

ハリー・ポッター マホウドコロは毎日の暮らしに少しだけ魔法を感じられるエッセンスをつめこんだ素敵なアイテムがそろう場所。

どうぞゆっくりしていってくださいね。

ショップコンセプト

作品に触れるたび、心いっぱいに広がる興奮と感動、そして感じた友情と勇気の力。

いつでもあの世界があこがれだった、いつの日も物語に夢中だった、いつか彼らのようになりたかった…。

「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」の商品に、いつでも、どんな時にも触れられる場所を目指しています。

心躍る商品や作品とのつながりを感じられるアイテムを厳選し、日本の四季に合わせた品ぞろえで “ちょっと身近な魔法界”より、あなたのお気に入りをお届けしてまいります。

オンラインショップ

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ

URL：https://www.harrypotter-mahou-dokoro-benelic.com/

オンラインショップでは、お好きな寮を選択し、登録することでそれぞれの紋章をモチーフにしたヘッダーなどが楽しめます。

※初回登録時にご自身で選んだ寮を変更することはできません。

店舗情報

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ 栄公園店

所在地 ：オアシス21 B1F (愛知県名古屋市東区東桜1-11-1)

営業時間：10：00～21：00 ※施設に準じる

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ ランドマークプラザ店

所在地 ：ランドマークプラザ 2F (神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1)

営業時間：11：00～20：00 ※施設に準じる

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ ららぽーと台北南港店

所在地 ：131, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., Taipei City , Taiwan

営業時間：(月～木・日)11：00～21：30、(金・土)11：00～22：00

SNSでの最新商品情報

【「ハリー・ポッター」スタイル公式X（旧Twitter）】 @hpst_jp

URL：https://x.com/hpst_jp

「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」シリーズのグッズやショップ情報をお届けする公式X（旧Twitter）アカウントです。

「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、１つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了し、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界6カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、そしてキングス・クロス、ニューヨーク、シカゴ、赤坂と原宿にある「ハリー・ポッター ショップ」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。https://www.warnerbros.co.jp/harrypotter/

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ（WBDGCP）は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s26)