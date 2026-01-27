【OWNDAYS｜オンデーズ】メガネは“ひとり1本”から「シーンで着替える」時代へ。ひとりでも、誰とでも。2本目以降が“半額”になる「みんなメガネ割」を1月27日より開催

OWNDAYS株式会社

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、本日1月27日（火）から2月23日（月）の期間、全国の店舗にて、メガネやサングラスを2本以上同時にご購入いただくと、2本目以降の商品がすべて半額になる「みんなメガネ割」を開催いたします。

みんなメガネ割：

https://www.owndays.com/jp/ja/news/minawari(https://www.owndays.com/jp/ja/news/minawari)

みんなメガネ割 1月27日（火）から2月23日（月）まで

多くのお客様にご好評いただいている「みんなメガネ割」。毎回たくさんの反響をいただくこの企画が、今回も期間限定で登場します。

「みんなメガネ割」を通じて私たちが提案するのは、1本のメガネですべてを完結させるのではなく、シーンや目的に合わせてメガネを賢く使い分けるスタイルです。多様化する現代のライフスタイルにおいて、視界や気分に合わせてメガネを「着替える」ことは、日常生活のちょっとした不便を解決し、自分らしく過ごすための新しいスタンダードになりつつあります。

実際に、店舗をご利用いただくお客様からも「こんな風に使い分けている」というリアルな声（※1）を数多くいただいています。

現代のメガネ使い分けスタイル（※1）



・「視界の質」を使い分ける： 運転や外出に適した「遠近両用」と、デスクワークに特化した「中近両用」を、活動範囲に合わせて切り替える。



・「オンとオフ」を切り替える： ビジネスシーンでの「端正な1本」と、自宅でリラックスするための「軽やかで壊れにくい1本」を使い分ける。

・「ファッション」として楽しむ： 服を着替えるように、「いつものスタイル」に飽きが来ないよう、気分に合わせてフレームのデザインや、調光レンズやカラーレンズなどを追加して選ぶ。

・「環境」に合わせて守る： 傷や汚れが気になる子育て中やアウトドア用の「ガシガシ使える1本」と、タウンユース用の「勝負メガネ」を分ける。

こうした使い分けは、毎日をより快適にするための“新常識”になりつつあります。OWNDAYSは、そんなお客様の「もっと便利に、もっとおしゃれに」という想いを後押しするため、2本目以降がすべて半額になる本キャンペーンを通じて、アイウェアの「着替え」をより身近に提案してまいります。

※1 2025年3月に実施したグループインタビュー調査結果より

誰とでも、何本でも。「みんなメガネ割」キャンペーン概要

「みんなメガネ割」は、おひとりでの複数本購入はもちろん、ご家族やご友人、恋人同士など、複数名での同時購入もすべて対象となります。2本、3本と本数が増えるごとに、そのおトクさがさらに大きくになります。ぜひこの機会に、ご家族やご友人と皆さまお誘い合わせの上、冬のアイウェアの「まとめ買い」をお楽しみください。



名称： みんなメガネ割

期間： 2026年1月27日（火）～2月23日（月）

内容： メガネ・サングラスを2本以上同時購入で、2本目以降がすべて半額（※2）

場所： 全国のOWNDAYS店舗

特設サイト：

https://www.owndays.com/jp/ja/news/minawari

※2 価格の安い方が半額対象となります。一部対象外の商品がございます。

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界 13 カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

商品に関するお問い合わせ

OWNDAYSお客様窓口：

TEL 0120-900-298

OWNDAYS メガネ

https://www.owndays.com/jp/ja/eyeglasses

OWNDAYS サングラス

https://www.owndays.com/jp/ja/sunglasses

OWNDAYSコンタクト

https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses