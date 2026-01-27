KOMEHYOが最も多く買い取った注目のアイテムとは？2025年下半期　ブランド買取ランキングを発表

株式会社コメ兵ホールディングス

株式会社コメ兵（本社所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山内 祐也、以下「KOMEHYO」）は、2025年下半期（7月1日～12月31日）に、KOMEHYOが全国の店舗や宅配買取等で個人のお客様から買い取ったブランドアイテムについて調査しました。ブランドバッグ、ジュエリー、時計、衣料品の買取点数・金額別ランキングを発表します。

※調査対象アイテム

対象アイテム：ブランドバッグ、ジュエリー、時計、衣料品

買取方法 ：全国のKOMEHYO店舗（2025年9月末時点では204店舗）、宅配買取、出張買取、イベント買取で買い取ったアイテムに限る

比較対象：前年同期（2024年7月1日～12月31日）のデータ

■買取ランキング ブランドバッグ

点数では、1位「ルイ・ヴィトン」、2位「エルメス」、3位「シャネル」、金額では、1位「エルメス」、2位「シャネル」、3位「ルイ・ヴィトン」と、前年と変わらず、三大ブランドの人気の高さがうかがえる結果となりました。

担当者コメント

プラダは日本国内の相場が高く、海外から持ち込まれるケースが増えたことから、点数・金額ともにランクアップしたと考えられます。

点数をアイテム別に見てみると、１位「シャネル マトラッセ 1112」、２位「エルメス ピコタンロックPM シルバー金具」、３位「ルイ・ヴィトン モノグラム ポシェット アクセソワール」と、前年と同様の結果となりました。

「ルイ・ヴィトン モノグラム スピーディ 30cm」は、前年7位から5位に順位を上げました。また、「ルイ・ヴィトン モノグラム キーポル 50cm」、「エルメス ロデオ ペガサス バッグチャーム PM」、「ルイ・ヴィトン モノグラム アマゾン」が新たにランクインしています。

担当者コメント

９位「エルメス ロデオ ペガサス バッグチャーム PM」や10位「ルイ・ヴィトン モノグラム アマゾン」は、KOMEHYOでよく購入される人気のアイテムなので、積極的に買取していることも影響したと考えています。もし使用されておらず家に眠っているアイテムがあれば、査定を検討されてみてはいかがでしょうか。

シャネル マトラッセ 1112エルメス ピコタンロックPM シルバー金具ルイ・ヴィトン モノグラム ポシェット アクセソワール

エルメス ロデオ ペガサス バッグチャーム PMルイ・ヴィトン モノグラム アマゾン



■買取ランキング ジュエリー

点数では、1位「ティファニー」、2位「カルティエ」、3位「ブルガリ」となりました。金額では、1位「カルティエ」、2位「ヴァンクリーフ＆アーペル」、3位「ティファニー」と前年と変わらない結果となりました。

担当者コメント

金価格の高騰を背景に「昔買ったジュエリーを売りたい」というお客様が多くご来店されたことから、「ブルガリ」が前年から順位を一つ上げたと考えられます。また点数ランキング４位「エルメス」は、「シェーヌダンクル」の人気が他のアイテムにも影響し、前年から1つ順位を上げています。今回金額で８位にランク入りをしたイタリアの老舗ゴールドジュエラー「ウノアエレ」は、重量のあるアイテムが多いため、金価格の高騰が買取金額に直結したと考えています。

ティファニー アトラスカルティエ ラブブレスエルメス シェーヌダンクル MM





■買取ランキング 時計

点数では、1位「ロレックス」、2位「カルティエ」、3位「オメガ」、金額では、1位「ロレックス」、2位「パテック フィリップ」、3位「カルティエ」と、前年と同様の結果となりました。

担当者コメント

ブルガリは、買取点数が7位から6位にランクアップしたことが金額にも影響し、前年圏外からトップ10にランクインしています。また、2025年上半期と比較しても、高単価の持ち込みが増えました。買取相場が最も上がったのはロレックスで、順位は変わらず1位ですが、内訳として、前年から今年にかけて買取の平均単価が35%以上も上昇しています。

ロレックス126500LNカルティエ タンクフランセーズオメガ スピードマスタープロ 311.30.42.30.13.001



■買取ランキング 衣料品

点数では、1位「エルメス」、2位「シャネル」、3位「ルイ・ヴィトン」という不動の結果となりました。変化があったのは、9位、10位。「クリスチャンディオール」と「クロムハーツ」がランクイン。金額では、1位「シャネル」、2位「エルメス」、3位「ルイ・ヴィトン」となりました。

担当者コメント

エルメス、シャネル、ルイ・ヴィトンはトレンド関係なく、不動の人気ブランドです。販売における需要も高いため、相場も高く、買取を強化していることも多いです。クロムハーツは国内外問わず需要が高まっています。クリスチャンディオールは近年著名人の着用も多く、幅広い年齢層の方々に支持されている傾向にあります。積極的に買取をしたことによりランクインしたと考えています。また、環境意識の高まりを背景に、リサイクルナイロン素材を採用するプラダが若年富裕層を中心に支持を集めているようです。

クリスチャンディオール ジャケットプラダ トライアングルロゴ RE-NYLON 29L086 S222 1WQ8

■株式会社コメ兵 会社概要

会 社 名 : 株式会社コメ兵

代 表 者 : 代表取締役社長 山内 祐也

本社所在地 : 愛知県名古屋市中区大須3丁目25番31号

U R L : https://komehyo.co.jp

事業内容 : https://www.komehyo.co.jp/s_pages/company/

『リレーユースを思想から文化に』のビジョン実現のため、全国にリユースの販売および買取店舗を展開。

専門の鑑定士とAIなどのリユーステックによる真贋判定や品質チェック、商品メンテナンスなどを丁寧におこなうことで、独自に仕入れた商品に信用をのせ市場に提供しています。