白泉社・LaLa創刊50周年記念ボイスコミックライブ「ときめき(ハート)ラブコメ祭り」オリジナル飲食メニューが決定！たこやき・トリュフなどユニークなポップコーンが登場！

株式会社ヒューマックスエンタテインメント(東京都新宿区、代表取締役社長：秋元巳智雄)が、池袋HUMAXシネマズにて開催する「ボイスコミックライブ」の飲食メニューが決定しました。本公演は白泉社のLaLa創刊50周年記念公演として『ときめき(ハート)ラブコメ祭り』と題して開催します。「ボイスコミックライブ」は、スクリーンに映るマンガのキャラクターに、声優がライブで声を吹き込む舞台公演です。公演終盤の打ち上げシーンではドリンクを使用した乾杯タイムも予定されています。お味はもちろん、見た目も楽しめるドリンクを片手に公演をご覧ください。


※3月8日(日)公演の出演者・詳細情報は決定後に発表いたします。


公演概要


日程　2026年2月8日(日)、3月8日(日)


会場　池袋HUMAXシネマズ


出演　上村祐翔・集貝はな・廣瀬大介・榎木淳弥・本渡楓・梶原岳人


チケット（全席指定）※税込価格


S席特典付…10,500円※特典は台本となります


S席…………9,500円


A席…………5,000円（U-25…2,500円）


チケット販売スケジュール（2月公演）


先行抽選　2025年12月20日(土)11:00～2026年1月6日(火)23:59





公式HP　https://voicecomic-live.com/


公式X　https://x.com/voicecomic_live


公式YouTube　https://www.youtube.com/@voicecomic-live


公式Instagram　https://www.instagram.com/voicecomic_live/


上演作品


それでも弟は恋したがる

大学院生の仁井名奈央のもとに、６年ぶりに再会を果たした最愛の義弟・理人がやってきた！


１か月限定で理人と２人暮らしすることになった奈央。


しかし久しぶりに再会した理人は、想像以上にカッコよくなっていて…？


朝の会話、一緒の登下校、添い寝、そして……。


弟からの度重なるキュンの嵐！


それでも、昔みたいに姉弟仲良くできるのか…!?


甘えてほしいお姉ちゃん×恋愛対象になりたい弟のムズキュン×甘々？な２人暮らし、スタート♪


林みかせ／白泉社（LaLa）






死に戻り令嬢のルチェッタ

人生2周目、全てわかってるはずなのに婚約者こそが最大のイレギュラー!?


没落令嬢のルチェッタは家の借金返済のため、爵位目当ての成金・カイルと政略結婚をすることに。


ケンカばかりの愛なき結婚の果てに、カイルを狙った襲撃事件に巻き込まれ死亡――したはずが、婚約直後に戻っていた!!


せっかく死に戻ったのなら今世は幸せに生き抜こうと決意！


婚約破棄のためまずは借金返済をすべく、未来を知るアドバンテージを活かして顔を隠し占い師を始めたルチェッタ。


ところがカイルが自分との恋愛相談をしに現れて……!?


実は昔からずっと私のことを好きだったって本当なの!?


溺愛したいカイルと婚約破棄したいルチェッタ、ツンデレ同士の婚約破棄ラブコメ開幕!!


天乃忍／白泉社（LaLa）





会社概要

株式会社ヒューマックスエンタテインメント


所在地　東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F
代表者　代表取締役社長　秋元 巳智雄
事業内容　シアター事業／ライブハウス事業／ポストプロダクション事業／メディア供給事業／メディア制作事業／アミューズメント事業
URL　https://humax-ent.co.jp/