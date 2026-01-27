白泉社・LaLa創刊50周年記念ボイスコミックライブ「ときめき(ハート)ラブコメ祭り」オリジナル飲食メニューが決定！たこやき・トリュフなどユニークなポップコーンが登場！

株式会社ヒューマックスエンタテインメント

株式会社ヒューマックスエンタテインメント(東京都新宿区、代表取締役社長：秋元巳智雄)が、池袋HUMAXシネマズにて開催する「ボイスコミックライブ」の飲食メニューが決定しました。本公演は白泉社のLaLa創刊50周年記念公演として『ときめき(ハート)ラブコメ祭り』と題して開催します。「ボイスコミックライブ」は、スクリーンに映るマンガのキャラクターに、声優がライブで声を吹き込む舞台公演です。公演終盤の打ち上げシーンではドリンクを使用した乾杯タイムも予定されています。お味はもちろん、見た目も楽しめるドリンクを片手に公演をご覧ください。

出演者情報はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000135.000045787.html

※3月8日(日)公演の出演者・詳細情報は決定後に発表いたします。

公演概要

日程 2026年2月8日(日)、3月8日(日)

会場 池袋HUMAXシネマズ

出演 上村祐翔・集貝はな・廣瀬大介・榎木淳弥・本渡楓・梶原岳人

チケット（全席指定）※税込価格

S席特典付…10,500円※特典は台本となります

S席…………9,500円

A席…………5,000円（U-25…2,500円）

チケット販売スケジュール（2月公演）

先行抽選 2025年12月20日(土)11:00～2026年1月6日(火)23:59

公式HP https://voicecomic-live.com/

公式X https://x.com/voicecomic_live

公式YouTube https://www.youtube.com/@voicecomic-live

公式Instagram https://www.instagram.com/voicecomic_live/

上演作品

ボイスコミックライブ 公式サイト :https://voicecomic-live.com/performance-e.htmlそれでも弟は恋したがる

大学院生の仁井名奈央のもとに、６年ぶりに再会を果たした最愛の義弟・理人がやってきた！

１か月限定で理人と２人暮らしすることになった奈央。

しかし久しぶりに再会した理人は、想像以上にカッコよくなっていて…？

朝の会話、一緒の登下校、添い寝、そして……。

弟からの度重なるキュンの嵐！

それでも、昔みたいに姉弟仲良くできるのか…!?

甘えてほしいお姉ちゃん×恋愛対象になりたい弟のムズキュン×甘々？な２人暮らし、スタート♪

林みかせ／白泉社（LaLa）

死に戻り令嬢のルチェッタ

人生2周目、全てわかってるはずなのに婚約者こそが最大のイレギュラー!?

没落令嬢のルチェッタは家の借金返済のため、爵位目当ての成金・カイルと政略結婚をすることに。

ケンカばかりの愛なき結婚の果てに、カイルを狙った襲撃事件に巻き込まれ死亡――したはずが、婚約直後に戻っていた!!

せっかく死に戻ったのなら今世は幸せに生き抜こうと決意！

婚約破棄のためまずは借金返済をすべく、未来を知るアドバンテージを活かして顔を隠し占い師を始めたルチェッタ。

ところがカイルが自分との恋愛相談をしに現れて……!?

実は昔からずっと私のことを好きだったって本当なの!?

溺愛したいカイルと婚約破棄したいルチェッタ、ツンデレ同士の婚約破棄ラブコメ開幕!!

天乃忍／白泉社（LaLa）

会社概要

株式会社ヒューマックスエンタテインメント

所在地 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F

代表者 代表取締役社長 秋元 巳智雄

事業内容 シアター事業／ライブハウス事業／ポストプロダクション事業／メディア供給事業／メディア制作事業／アミューズメント事業

URL https://humax-ent.co.jp/