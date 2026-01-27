白泉社・LaLa創刊50周年記念ボイスコミックライブ「ときめき(ハート)ラブコメ祭り」オリジナル飲食メニューが決定！たこやき・トリュフなどユニークなポップコーンが登場！
株式会社ヒューマックスエンタテインメント(東京都新宿区、代表取締役社長：秋元巳智雄)が、池袋HUMAXシネマズにて開催する「ボイスコミックライブ」の飲食メニューが決定しました。本公演は白泉社のLaLa創刊50周年記念公演として『ときめき(ハート)ラブコメ祭り』と題して開催します。「ボイスコミックライブ」は、スクリーンに映るマンガのキャラクターに、声優がライブで声を吹き込む舞台公演です。公演終盤の打ち上げシーンではドリンクを使用した乾杯タイムも予定されています。お味はもちろん、見た目も楽しめるドリンクを片手に公演をご覧ください。
※3月8日(日)公演の出演者・詳細情報は決定後に発表いたします。
公演概要
日程 2026年2月8日(日)、3月8日(日)
会場 池袋HUMAXシネマズ
出演 上村祐翔・集貝はな・廣瀬大介・榎木淳弥・本渡楓・梶原岳人
チケット（全席指定）※税込価格
S席特典付…10,500円※特典は台本となります
S席…………9,500円
A席…………5,000円（U-25…2,500円）
チケット販売スケジュール（2月公演）
先行抽選 2025年12月20日(土)11:00～2026年1月6日(火)23:59
上演作品
それでも弟は恋したがる
大学院生の仁井名奈央のもとに、６年ぶりに再会を果たした最愛の義弟・理人がやってきた！
１か月限定で理人と２人暮らしすることになった奈央。
しかし久しぶりに再会した理人は、想像以上にカッコよくなっていて…？
朝の会話、一緒の登下校、添い寝、そして……。
弟からの度重なるキュンの嵐！
それでも、昔みたいに姉弟仲良くできるのか…!?
甘えてほしいお姉ちゃん×恋愛対象になりたい弟のムズキュン×甘々？な２人暮らし、スタート♪
林みかせ／白泉社（LaLa）
死に戻り令嬢のルチェッタ
人生2周目、全てわかってるはずなのに婚約者こそが最大のイレギュラー!?
没落令嬢のルチェッタは家の借金返済のため、爵位目当ての成金・カイルと政略結婚をすることに。
ケンカばかりの愛なき結婚の果てに、カイルを狙った襲撃事件に巻き込まれ死亡――したはずが、婚約直後に戻っていた!!
せっかく死に戻ったのなら今世は幸せに生き抜こうと決意！
婚約破棄のためまずは借金返済をすべく、未来を知るアドバンテージを活かして顔を隠し占い師を始めたルチェッタ。
ところがカイルが自分との恋愛相談をしに現れて……!?
実は昔からずっと私のことを好きだったって本当なの!?
溺愛したいカイルと婚約破棄したいルチェッタ、ツンデレ同士の婚約破棄ラブコメ開幕!!
天乃忍／白泉社（LaLa）
会社概要
株式会社ヒューマックスエンタテインメント
所在地 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F
代表者 代表取締役社長 秋元 巳智雄
事業内容 シアター事業／ライブハウス事業／ポストプロダクション事業／メディア供給事業／メディア制作事業／アミューズメント事業
URL https://humax-ent.co.jp/