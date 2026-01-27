1786年創業ウィーンの老舗洋菓子店DEMEL(デメル)より「DEMELヴァレンタイン2026」が登場

デメル・ジャパン株式会社「DEMEL ヴァレンタイン2026 」 ※写真はイメージです

オーストリア ウィーンの老舗洋菓子ブランド「DEMEL(デメル)」を運営するデメル・ジャパン株式会社(本社：東京都台東区、代表取締役社長：大住 佑介)は、『DEMELヴァレンタイン2026』(ヴァレンタイン限定商品)を、全国百貨店デメルショップ、全国百貨店ヴァレンタイン特設会場などで、2026年1月下旬より順次発売いたします。

2026年のデメルのヴァレンタイン・コレクションは「伝統が奏でる、優雅な時間」をコンセプトに、この時季だけの限定商品をご用意しております。老舗ブランドの確かな味わいと、華やかで上品なパッケージに包まれた美しいチョコレートが、ヴァレンタインという特別なひとときを彩ります。

デメルがお届けする2026年のヴァレンタイン・コレクションをどうぞお楽しみください。

【DEMELヴァレンタイン2026 商品概要】

ショコラセレクション ※写真はイメージですフルフトミットショコラーデ ※写真はイメージです

※店舗によりお取扱いのない商品もございます。

※限定商品の為、在庫がなくなり次第販売を終了いたします。

ショコラセレクション

◆内容：オレンジピールチョコレート5本/ プラリネミルク4粒/ プラリネピスターチ1粒/ スペキュロス1粒/ クリスピーナッツショコラーデ4粒 [ヘーゼルナッツ1粒・アーモンド2粒・クルミ1粒]/ ラムレーズンのチョコレート掛け25g

◆価格：5,616円(税込) [本体価格5,200円]

◆商品特長：デメルならではの華やかな装いのパッケージ。この時季だけの至福のセレクションです。

フルフトミットショコラーデ

◆内容：6本入 (アプリコット3本/ ラズベリー3本)

◆価格：2,754円(税込) [本体価格2,550円]

◆商品特長：瑞々しい果実の恵みを凝縮し、チョコレートでコーティングしました。

●アプリコット…アプリコットピューレに柚子ピールを加えたパートドフリュイをミルクチョコレートでコーティングしました。

●ラズベリー…ラズベリーピューレにドライラズベリーを加えたパートドフリュイをスウィートチョコレートでコーティングしました。

すみれソースのタブレット

◆内容：4枚入

◆価格：1,782円(税込) [本体価格1,650円]

◆商品特長：甘く愛らしいすみれの香りをカシスのソースにまとわせて、力強いカカオの風味のクーベルチュールに閉じ込めました。

クリスピーナッツショコラーデ

◆内容：6粒入 (ヘーゼルナッツ2粒/ アーモンド2粒/ クルミ2粒)

◆価格：2,916円(税込) [本体価格2,700円]

◆商品特長：香ばしい香りのナッツが入ったプラリネの食感が楽しい3種類の味わいです。

● ヘーゼルナッツ…ヘーゼルナッツ、キャラメルビスケットクランチをヘーゼルナッツプラリネに加えミルクチョコレートでコーティングしました。

●アーモンド…アーモンド、ウエハースを加えたアーモンドブラリネをスウィートチョコレートでコーティングしました。

●クルミ…ペカンナッツ、コーンフレーク、クルミの香りを加えたプラリネをミルクチョコレートでコーティングしました。

フィアンティーヌショコラーデ

◆内容：6粒入 (ピスタチオプラリネ2粒/ ペカンナッツプラリネ2粒/ セサミプラリネ2粒)

◆価格：2,376円(税込) [本体価格2,200円]

◆商品特長：サクサク食感がアクセントの、3種の味が楽しめるチョコレートバー。

●ピスタチオプラリネ… ホワイトチョコレートにピスタチオプラリネ、クッキー、ドライストロベリー、フィアンティーヌを加えたサクサク食感のチョコレートバー。

●ペカンナッツプラリネ…ミルクチョコレートにペカンナッツプラリネ、スパイスクッキー、ドライクランベリー、フィアンティーヌを加えたサクサク食感のチョコレートバー。

●セサミプラリネ…ミルクチョコレートにアーモンドとゴマのプラリネ、チョコクッキー、ドライラズベリー、フィアンティーヌを加えたサクサク食感のチョコレートバー。

洋酒のトリュフ

◆内容：6粒入 (リモンチェッロ1粒/ アマレット1粒/ アイリッシュクリーム1粒/ ウィリアムポア1粒/ ノチェロ1粒/ ネグリタラム1粒)

◆価格：2,538円(税込) [本体価格2,350円]

◆商品特長：選りすぐりの洋酒の個性をひとつひとつ丁寧に活かした、味わい深い限定トリュフです。

●リモンチェッロ…イタリアを起源とするレモンを用いた爽やかなリキュールのトリュフです。

●アマレット…アンズ、チェリー、モモの種子の核（種の中の白い柔らかい部分）を漬け込んだリキュールのトリュフです。

●アイリッシュクリーム…アイルランドの新鮮なクリームとアイリッシュウイスキーを混ぜたリキュールのトリュフです。

●ウィリアムポア…西洋梨を完熟してから摘み取り蒸留してできたフルーティーな蒸留酒のトリュフです。

●ノチェロ…クルミの豊かな香りと味わいに優しい甘さが魅力のナッツリキュールのトリュフ。

●ネグリタラム…西インド諸島で蒸留されフランス・ボルドーでブレンド、熟成させた香り高いラム酒のトリュフです。

チョコマロン

◆内容：3粒入

◆価格：2,484円(税込) [本体価格2,300円]

◆商品特長：イタリア産マロンをグラッセしチョコレートでコーティングした、濃厚な味わいが溶け合う一品です。

プラリネアソートチョコ 11粒入

◆内容：プラリネミルク4粒/プラリネピスターチ2粒/スペキュロス1粒/キャラメルヌガー4粒

◆価格：3,672円(税込) [本体価格3,400円]

◆商品特長：華麗なパッケージに包まれた限定アソートメント。デメルのチョコレートの美味しさを様々に楽しめる逸品です。

プラリネアソートチョコ 14粒入

◆内容：プラリネミルク4粒/プラリネピスターチ2粒/スペキュロス2粒/キャラメルヌガー4粒/カフェプラリネ2粒

◆価格：4,698円(税込) [本体価格4,350円]

◆商品特長：華麗なパッケージに包まれた限定アソートメント。デメルのチョコレートの美味しさを様々に楽しめる逸品です。

●プラリネミルク…ミルクチョコにサクッとした食感が楽しめるプラリネ風味のチョコレートです。

●プラリネピスターチ…ピスタチオとアーモンドを加えたヘーゼルナッツのプラリネチョコレートです。

●スペキュロス…スパイシーなスペキュロスクッキーとプラリネを合わせたチョコレートです。

●キャラメルヌガー…キャラメルをクラッシュしてヌガーに加えた風味豊かなチョコレートです。

●カフェプラリネ…サクサクの食感も楽しい、コーヒー風味のプラリネチョコレートです。

ソリッドチョコ 9粒入

◆内容：スウィート３粒/ ミルク2粒/ ヘーゼル2粒/ キャラメル2粒

◆価格：2,592円(税込) [本体価格2,400円]

◆商品特長：デメルこだわりのチョコレートが楽しめるソリッドチョコレートの詰合せ。

ソリッドチョコ 12粒入

◆内容：スウィート３粒/ ミルク3粒/ ヘーゼル2粒/ キャラメル2粒/ ルビー2粒

◆価格：3,456円(税込) [本体価格3,200円]

◆商品特長：デメルこだわりのチョコレートが楽しめるソリッドチョコレートの詰合せ。

【デメルについて】

かの神聖ローマ帝国を統治したハプスブルク家の紋章をブランドマークに戴き、240年の歴史を持つ老舗洋菓子舗「デメル」。その歴史はまさに、ウィーンの歴史、ハプスブルク家の歴史とともにありました。華麗で上品な味、美しくロマンチックなパッケージは、創業以来世界の人々に愛され続けています。

【会社概要】

会社名：デメル・ジャパン株式会社

所在地：東京都台東区上野1-20-10

代表者：代表取締役社長 大住 佑介

UＲＬ：https://www.demel.co.jp/