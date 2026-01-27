全世界で累計1億ダウンロードを突破した人気着せ替えゲーム『ミラクルニキ』にて、イラストレーター 秋赤音とのコラボレーションイベント開催決定！

ニキ株式会社

Papergames（ニキ株式会社）の開発・運営するiOS・Android向けアプリ『ミラクルニキ』では、1月27日（火）よりイラストレーター 秋赤音とのコラボイベント『隠月怪談』を開催いたします。コラボ限定セットコーデ「白月の骸」と「黒夜の源」が登場いたします。

また、公式Xではコラボ特別PV公開を記念してRTキャンペーンと秋赤音先生の画集が当たる投稿キャンペーンも開催決定！

ぜひこの機会に『ミラクルニキ』にログインしてコラボイベントをお楽しみください！

限定コラボイベント『隠月怪談』開催！

1月27日5:00 ～ 2月5日23:59の期間中、隠月通行証を購入して使用すると、豪華なセットコーデ「白月の骸」と「黒夜の源」を獲得できます。

セットコーデのパーツを獲得する際には、アイテム「黒夜の夢影」と「迷霧の落羽」も獲得でき、隠月怪談限定パーツ「青炎の残影」「万象の森羅」、「星降る静夜」、ダイヤ、体力などの各種報酬との交換に使用できます。

※イベント終了後、本コラボイベントのセットコーデ及び交換パーツは復刻されません。ご注意ください。

コラボイベント限定セットコーデ「白月の骸」と「黒夜の源」が登場！

【白月の骸】

基本ポーズと特殊ポーズがあり、新メイク「虚妄の燃焼」、リボン結びの形をした骨の尻尾「廃墟の哀歌」、骨翼「旧世の骨翼」、Live2D骨翼「時隙の骨翼」、Live2Dパーツ「因果の統制」、「洞察の満月」、可動パーツ「幽夜の都市」が含まれます。

「白月の骸」の特殊ポーズに着替えると、美しい暗夜の光影エフェクトが発動します。

【黒夜の源】

基本ポーズと特殊ポーズがあり、新メイク「無秩序な次元」、エフェクト付きドレス「黒夜の源」、Live2Dパーツ「奇妙な妖異」、「独眼の怪異」、「幻想の狼影」、可動パーツ「異界への路」、エフェクト付き杖「本性の導き」、タトゥー「星光の残滓」が含まれます。

限定コラボイベント『隠月怪談』PVのRP＆フォローキャンペーンが公式Xで開催中！

Amazonギフト券5,000円分をもらえるチャンスをお見逃しなく！

■詳細：https://x.com/miraclenikkijp/status/2015258334673424473

■開催期間：2026年2月5日 23:59まで

限定コラボイベント『隠月怪談』開催記念コーデシェアキャンペーン開催！

限定コラボイベント「隠月怪談」の開催を記念して、1月27日（火）より公式Xにて『隠月怪談コーデシェアキャンペーン』を開催されます。

セットコーデ『白月の骸』、『黒夜の源』のアイテムを1つ以上使用したコーデを考え、「#秋赤音」、「#隠月怪談コーデ」と「#ミラクルニキ」3つのタグをつけて、Xにて投稿してくれた方の中から、抽選で10名様に秋赤音先生の画集をプレゼントいたします！

皆様の素敵なコーデをお待ちしております！

キャンペーン詳細は公式Xよりご確認ください。

・https://x.com/miraclenikkijp

『ミラクルニキ』とは

『ミラクルニキ』は全世界で累計一億DLを越える大人気の着せ替えコーデRPGです。ニキと一緒に七つの国を旅しながら、壮大なストーリーと「コーデバトル」を楽しんで！1万種類以上のアイテムを組み合わせて、可愛いも凛々しいも思いのまま！自由に着せ替えた自慢のコーデは、友達にシェアして楽しめます。

製品概要

製品概要タイトル ：ミラクルニキ

公式サイト ：http://www.nikkigames.co.jp/

公式X(旧Twitter） ：https://x.com/miraclenikkijp

ジャンル ：着せ替えコーデRPG

プラットフォーム：App Store／Google Playストア

配信 ：Papergames（ニキ株式会社）

権利表記 ：(C) Papergames

配信日 ：2016年12月8日

■ダウンロードはコチラ

App Store ：https://itunes.apple.com/jp/app/id1169846772?mt=8

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diezhi.qjnnjp