小悪魔系アイドルAVAM所属プロジェクト「I NEW MATES」、3組集結の決起ライブで新グループVVSiSがお披露目

TikTokなどSNSを中心に話題沸騰中の小悪魔系アイドルグループ・AVAM（アベアム）が所属するアイドルプロジェクト「I NEW MATES」による3マンライブ『I NEW MATES ~showcase~』が、1月24日（土）、有楽町ヒューリックホールにて開催された。

トップバッターを務めたCURE’T（キュアリット）は、天使をコンセプトにした透明感あふれる楽曲とパフォーマンスで、ふんわりとした世界観を表現。続いて登場したAVAMが代表曲「今日、依存して。」を披露すると、会場のボルテージは一気に最高潮へ。そして初お披露目となるVVSiS（ビビシス）は、デビュー初日とは思えないような堂々としたステージを披露。最後にメンバーが一言ずつ挨拶をした際には、感極まって涙溢れるシーンも。リーダーの夏羽アヤサは、「この最高の7人を信じてついてきてください」と、強い決意を表明した。

今後も定期公演や、SNS上でのコラボなど、グループの垣根を超えた活動を行なっていく予定だ。本格始動したばかりの「I NEW MATES」に今後も注目したい。

【I NEW MATES】

『スキがアイになる』アイドルプロジェクト。

小悪魔的な魅力で先頭を走るAVAM、天使のようなふわふわアイドルCURE’T、クールな実力派が揃うVVSiSが所属する。

【ライブ情報】

・1月29日（木）＠ 白金高輪SELENE b2

『I NEW MATES(ハート)SET UP-KIMONO SP-』

https://livepocket.jp/e/inewmatesetup_kimono

