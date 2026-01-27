【Makuakeにて発売】AI搭載、次世代テニストレーニングロボット『Tenniix（テニックス）』が日本上陸！本日Makuakeにてクラファン開始

FLUX ROBOTICS(HONG KONG)CO.，LIMITEDスポーツロボットテクノロジーを開発するFLUX ROBOTICS CO., LIMITED（本社：香港、代表取締役：Hanqi Zhu）は、本格的なテニストレーニングを一人でも可能にするテニストレーニングロボット「Tenniix（テニックス）」の日本先行予約を、1月27日（火）午前11時よりMakuakeにて開始しました。

【Makuakeプロジェクトページ】

https://www.makuake.com/project/tenniix/

2026年1月27日（火）午前11時～2026年3月30日（月）22時まで

■Makuake価格（数量限定の超早割、合計280台）

Pro：限定220台／最大42％OFF

Basic：限定60台／最大33％OFF

また、初日限定割引クーポンをご用意しております。

■初日限定クーポン

使用可能日時：1月27日（火）11:00～23:59

5,000円OFFクーポンコード：TENNIIX_5000

ご使用方法：Makuakeのマイページから「My応援クーポン」を選択し、「コードを入力」へ進んで、上記クーポンコードを入力してください。

■Tenniixとは？

Tenniixは、AIを活用した次世代テニスロボットで、従来の球出し機とは異なり、プレーヤーの動きとボールの飛来をリアルタイムで視覚解析。コート内で自律的に位置を調整し、よりリアルなラリー形式の練習を可能にする新時代のテニスパートナーです。

■Tenniixの特徴

・AI ビジョン追跡システム ※1

プレーヤーとボール双方の位置・動きをセンチメートル精度で把握し、戦術的な練習を実現します。

※1 Tenniix Proに搭載の機能です。

・プロ仕様ドリル搭載

1,000パターン以上の練習メニューを内蔵。初心者から上級者まで、目的に応じたトレーニングが可能です。

・アプリ操作

スマートフォンのアプリで自分だけのトレーニングを思いのままにカスタマイズ。

・持ち運びやすい設計

軽量・バッテリー駆動で屋外コートでも使用可能

■台数限定の先行割引価格

Tenniix Basic【超早割33％OFF】Tenniix Pro【超早割42％OFF】

【Makuakeプロジェクトページ】

https://www.makuake.com/project/tenniix/

2026年1月27日（火）午前11時～2026年3月30日（月）22時まで

■Tenniixについて

Tenniixは、スポーツロボットテクノロジー企業のFLUX ROBOTICS CO.，LIMITEDのブランドです。

2025年5月に米クラウドファウンディング大手のKickstarterでプロジェクトをローンチし、約1億4000万円を超える支援金を獲得しました。世界中のテニスプレーヤーがFLUX ROBOTICSのスマートトレーニングに対する理念に熱い期待を寄せてくださったことの表れだと考えます。

FLUX ROBOTICSは単なるスポーツマシンブランドではありません。より優れたアスリートを育成することが私たちの目標です。

■公式サイト

公式サイト：https://jp.tenniix.ai

■公式SNS

LINE：https://lin.ee/onPsvG6

𝕏：https://x.com/Tenniix_jp/

Instagram：https://www.instagram.com/tenniix_jp/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61583878437766

■本件に関するお問い合わせ

お問い合わせ先

Tenniix Japan

メールアドレス：japan@tenniix.ai

営業時間：平日10:00～17:00（※土日祝・年末年始を除く）

通常2～3営業日以内にご返信いたします。

＜報道関係者お問い合わせ先＞

Tenniix Japan広報事務局

メール：japan@tenniix.ai

担当：米田

*メディアキットをご希望の方は、担当者よりメールにてお送りさせていただきますので、お気軽にお申し付けください。