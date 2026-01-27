カキをカンカン焼き！岩手県山田町、『山田にぎわい市』を２月８日に開催。今が旬のカキを漁師が販売します！日本酒も登場！！

岩手県山田町

岩手県山田町（町長：佐藤 信逸）は、「山田にぎわい市」を2026年2月8日に開催します。今回は、旬のカキをカンカン焼きで楽しめます。また、地元農産物、水産加工品や軽食を販売します。

■山田にぎわい市開催の背景

東日本大震災以前に事業者主体で開催していた「市日」を将来的に復活できるように模索していたところ、新型コロナウイルスの影響により、さらに地域経済は大きな影響を受けました。

このような背景から、地元の生産者や加工業者が気軽に販売できる「山田にぎわい市」を令和4年度から、現在まで計15回開催しました。

■山田にぎわい市の概要

出店者：農産物、水産加工品、軽食等を販売。

特設：カキのカンカン焼きコーナー

ステージイベント：ちびっ子運試し大会、スクラッチ抽選

■山田町商工観光課商工労働係担当者コメント

この度は「山田にぎわい市」にご注目いただき、誠にありがとうございます。

第４回の「山田にぎわい市」は特産品のカキをテーマに「道の駅やまだ おいすた」を会場として開催します。

今回の目玉は漁師が直売するカキなどの水産物とそのカキなどを缶に入れて蒸して食べることができるカキのカンカン焼きコーナーとなります。山田のプリプリとしておいしさ満点の「カキ」を存分に味わうことができます！また、カキの串焼きやカキ汁などカキに関連するメニューを販売する事業者をはじめ、19の出店業者の皆様にご参加いただけることになりました。さらには、各出店者様からご提供いただいた商品による「おたのしみスクラッチ抽選」や小学生以下が参加できる「ちびっ子運試し大会」など盛りだくさんの内容となっております。山田町にお住まいの皆様はもちろん、町外の皆様、そして山田町を愛する皆様のお越しを心よりお待ちしております。

■岩手県山田町について

岩手県沿岸中部に位置する山田町は、海岸線は典型的なリアス式海岸で、波静かな「山田湾」、開放的な「船越湾」ではカキやホタテの養殖が行われており、その生産量は岩手でもトップクラスを誇ります。北上山地から三陸リアス海岸へと広がる山林は全国最高レベルの品質の「乾しいたけ」や、香りの強い松茸の産地でもあり、海と山の両方の四季折々の「宝物」に溢れています。

秋には、地元が誇る山田祭りが開催されます。町中を走り回る、暴れ神輿が目玉です。盆や正月には帰省しなくても祭りに合わせて帰ってくる人も多く、町最大の大祭です。

【本件に関するお問い合わせ先】

岩手県山田町 商工観光課 商工労働係

所在地：岩手県下閉伊郡山田町八幡町3-20

電話番号：0193-82-3111

FAX番号：0193-82-3201

Email：shoukou@town.iwate-yamada.lg.jp

山田町公式ウェブサイト：https://www.town.yamada.iwate.jp/