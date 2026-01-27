障害を持ちながらもそれを超えてスポーツに挑む！技術と精神を競い合う国内最高峰のアダプティブサーフィン「JAPAN OPEN ADAPTIVE SURFING CHAMPIONSHIP」が新規掲載決定！

Core-Business株式会社

「Sponsors（スポンサーズ）」の運営を行うCore-Business株式会社（所在地： 東京都中野区、代表取締役：加藤 正樹）は、「JAPAN OPEN ADAPTIVE SURFING CHAMPIONSHIP」のスポンサー募集を2026年2月1日より開始いたします。

このたびSponsorsに新たに掲載が決定した「JAPAN OPEN ADAPTIVE SURFING CHAMPIONSHIP」は、2019年にスタートした日本で唯一のアダプティブサーフィン国際大会であり、日本アダプティブサーフィン協会（JAST）公認の大会です。

Sponsorsでは、障がいの有無にかかわらず、すべての人に挑戦する自由があるというアダプティブサーフィンの理念に共感し、本大会を新たに支援対象として迎えることを決定しました。波に挑むという行為は、「自分を信じる力」や「誰かの希望になる力」を生み出すものであり、スポーツの本質的な価値を感じさせてくれます。

より多くの人が、自分の波に出会える社会に。そんな未来を目指し、自らの意思で挑戦を選び続ける大会の姿勢に、私たちSponsorsも伴走してまいります。この掲載を通じて、共生社会の実現に向けた挑戦の輪をさらに広げていきます。

JAPAN OPEN ADAPTIVE SURFING CHAMPIONSHIP公式ＨＰはこちら(https://adaptivesurfing.jp/)

Sponsorsでの「JAPAN OPEN ADAPTIVE SURFING CHAMPIONSHIP」スポンサープラン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153208/table/26_1_b3c3d01b41e3598c30b31dfbc67837df.jpg?v=202601271121 ]

本大会では、貴社の目的やご予算に応じた複数のスポンサーシッププランをご用意しております。

Sponsorsコンシェルジュサービス(https://sponsor-s.com/concierge)よりお問い合わせください。

APAN OPEN ADAPTIVE SURFING CHAMPIONSHIP スポンサープラン詳細はこちら(https://sponsor-s.com/teams/71)

「JAPAN OPEN ADAPTIVE SURFING CHAMPIONSHIP」チーム概要

運営の中心になるのは毎年カリフォルニアで行われているワールドアダプティブサーフィンチャンピオンシップの世界戦に2017年度出場したメンバーで結成されたJapan Adaptive Surf Team（JAST）です。

世界中のアダプティブサーファーが集結する、アダプティブサーフィン国際大会。

2026年5月、日本で再び開催されます。

今回の大会は、選手自身が中心となり運営を担う、新たな挑戦です。

JASTはアダプティブサーフィンの未来を信じる選手たちが集うチームです。

私たちは、「選手だからこそできる大会運営」に挑みます。

コメント：

伊藤 建史郎 選手（東京都）

「夢実現、世界に羽ばたく JAPAN OPEN ADAPTIVE 選手が造り上げる最高の大会に!!」

小林 征郁 選手（愛知県）

「アダプティブサーフィンを沢山の方に知って頂きたい。全国の皆さんと一緒に盛り上げたいです。」

藤原 智貴 選手（岡山県）

「波に乗る瞬間は障がいも壁も消える！サーフィンが教えてくれる自由を仲間と共有したいです。」

Sponsorsショッピングへ支援先チームとしての掲載

「Sponsors ショッピング」は、近年問題となっている「食品ロス：食べられるのに廃棄される食品」「衣服の廃棄：まだ使えるのに捨てられる日用品」などの問題を削減するため、商品をメーカー様から買い取りし、お手頃価格で皆様からご購入いただくことで、皆様と一緒に社会貢献活動への取り組むオンラインストアです。

弊社サービスの最大の特徴は、購買者のメインは各チームのファンで、Sponsorsの意義でもあるスポーツ支援から地域活性化、社会貢献へつなげる一歩として、ご購入いただいた売上の一部をご購入者が指定するスポーツチーム/協会/団体へ、活動資金として提供しております。

「JAPAN OPEN ADAPTIVE SURFING CHAMPIONSHIP様」からも「Sponsors ショッピング」の取り組みにご賛同いただき支援先チームとして掲載となりました。

Sponsorsとはスポーツを応援したい企業とチームをつなぐマッチングサービス「Sponsors」

「Sponsors」とは、世界で戦っているメジャースポーツからマイナースポーツまで、多様なチームが参加しており、企業様や個人事業主様が、少額（10万円/年）から支援することができる、スポーツチームとスポンサーをつなぐマッチングプラットフォームサービスです。スポンサー企業は少額からチームを支援でき、企業認知度の向上や観戦チケットなどのリターンを受け取ることが可能です。一方、チームは提供するプランを掲載することで、全国の企業からの支援を受けられ、認知度拡大と資金調達が期待できます。

Sponsorsは、スポーツチームの応援を後押しすることで、チームが活性化し、エンターテインメント性の向上や人が集まることによる地域活性化、そして社会貢献へとつながる好循環を生み出すことを目指しております。

Sponsorsは、企業の皆様がスポンサーになることへのハードルを下げ、チームスポンサーを日本全国に広げ、スポーツチームが多くのサポートを受けられるようスポーツの発展に寄与して参ります。そしてこれからも、競技の大小やジャンルにかかわらず、パラスポーツも一般スポーツと同じように、誰かの挑戦を応援できる仕組みを広げていきたいと考えています。

Core-Business株式会社とは

当社は、通信事業、ライフライン事業、インターネット事業、IoT・ICT事業など、多岐にわたるサービスを提供しています。 スポーツチームとスポンサーをつなぐマッチングプラットフォーム「Sponsors」を運営し、スポーツの発展にも寄与している企業になります。

会社概要

会社名 ：Core-Business株式会社

代表取締役 ：加藤 正樹

本社所在地 ：東京都中野区東中野４ー９-２５ トーシンスペースビル3階

設立 ：2009年

事業内容 ：通信事業、ライフライン事業、WEB・EC運営、SIM内蔵ソーラーカメラなどの

IoT・IcT事業

公式HP ：https://core-business.jp/

Sponsors公式HP ：https://sponsor-s.com/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

Core-Business株式会社

Sponsors（スポンサーズ） 担当：野口 大介

TEL ：03-5937-4965

E-mail ：support@sponsor-s.com

