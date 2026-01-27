インプレッション143.6％＆コメント数300倍を記録！ファッションEC大手アンドエスティにInstagram自動DMツール「Vista DM」を導入
株式会社NDPマーケティング(東京本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:中村 詞貴)が提供する、Instagramコメント連動型自動DM配信サービス「Vista DM（https://vista-dm.com）」は、株式会社アンドエスティが運営する公式Instagramアカウント「@andst_official」において、2025年から2026年にかけて実施された年末年始キャンペーン施策「人気スタッフの年賀状プレゼントキャンペーン」で、本施策の有効性を示す高い成果を記録いたしました。
Vista DMの自動DM配信機能を活用することで、フォロワーとの即時コミュニケーションを実現し、運用工数を抑えながら、大規模なユーザー参加型キャンペーンの運営に成功しております。
本施策では、導入前比143.6％のインプレッション数や通常投稿のおよそ300倍となるコメント数を得るなど、高い反響を獲得しました。
■ 導入背景
ECモール『and ST』の公式Instagram（@andst_official）はアカウント運用における以下の課題があり、これらを解決する手段として、2024年末よりVista DMが採用されました。
- より高いエンゲージメントが獲得できるコンテンツ発信を行いたい
- フォロワー数を伸ばしていきたい
- エンゲージメントの伸び悩みなど企業アカウント特有のパフォーマンスに課題を感じている
- コメント参加者への即時返信やスピーディーな抽選を行いたい
■ DM自動返信機能の特徴を最大限に活かし、金銭的インセンティブなしで高いエンゲージメントを獲得！【実施内容】
- キャンペーン名：「人気スタッフの年賀状プレゼントキャンペーン」
- 実施期間：2025年12月30日～2026年1月5日（7日間）
- 施策内容：
- - 投稿へのコメントを参加条件としたDM自動返信キャンペーン
- - “推し”スタッフの名前を投稿にコメントすると、そのスタッフが書いたオリジナルデジタル年賀状をDMで即時配信
- - 1コメントにつき1名のスタッフ指定、複数希望の場合はコメントを分けて投稿可能
- - キャンペーン参加者にはもれなく全員に初売りセールのお得情報を個別で即時配信
Vista DMの自動DM配信機能により、コメントされたスタッフ名に合った年賀状画像を自動で即時配信し、さらにそのエンゲージメントをECサイトへの誘導につなげました。クーポンなどの金銭的なインセンティブに頼らず、スタッフオリジナルの年賀状というシーズナルなデジタルコンテンツを提供することで、既存フォロワーのエンゲージメント強化と初売りセールへの送客を最小工数で実現しました。
※2026年1月計測時点でのデータとなります
【実施成果】
- コメント数：通常投稿のおよそ300倍以上
- インプレッション数（表示回数）：導入前のキャンペーン比で143.6％を記録
- 評価：デジタルコンテンツの提供のみにもかかわらず、ポイントやノベルティプレゼントキャンペーンに匹敵する成果を記録
「ポイント」や「ノベルティ」を介さず、“お正月”というシーズナルなムードを活用した「スタッフとのつながり」という無形の価値のみで、既存フォロワーの熱量を高め、さらにECサイトへの集客だけでなく、購買行動につなげることに成功しました。
■ 株式会社アンドエスティ公式SNS運用担当者のコメント
企業の公式Instagramのオーガニック運用は、現状フォロワー数やリーチを伸ばしづらく、運用に悩んでいる企業も多いかと思います。SNSというプラットフォームでは毎日多くのコンテンツが行き交っているため、その中で埋もれないように「いかにユーザーが見てくれる、飽きさせないコンテンツを発信できるか」が重要です。
Vista DMは、コンテンツと組み合わせることでエンゲージメント向上を見込めるだけでなく、発信するコンテンツの「ワクワク」を体現してくれるツールです。プラットフォームのアルゴリズムによる変化の限界が見えているところで、こうした運用に変化を起こせるツールは貴重だと思います。公式Instagram運用をされているすべての企業におすすめです。
今回（2026年）の年賀状キャンペーンでは、シーズナルなデジタルコンテンツ提供のみで、“景品”提供によるプレゼントキャンペーンに匹敵する成果が得られました。「スタッフ×画像」というオンラインで完結するコンテンツの組み合わせでも、SNSキャンペーンとして十分高い効果が得られることがわかったので、今後さらにブラッシュアップしていきたいと考えています。
また、手厚いサポートと使いやすいUI設計のおかげで、デジタルツールが得意でなくても独り立ちして使えるようになりました。技術面でも不安なく安心して利用できています。
■2025年「新年運試し！おみくじキャンペーン」導入事例について
アンドエスティでは、2025年の同時期に自動DM配信機能と即時抽選機能を活用したキャンペーンを実施しました。そのキャンペーンの導入事例インタビューは以下のURLよりご覧いただけます。
https://vista-dm.com/voice/apparel-001
【ご興味をお持ちの企業様へ】
Vista DMを活用した施策の導入をご検討の企業様は、お気軽にお問い合わせください。
「Vista DM」では期間限定キャンペーン（以下「本キャンペーン」といいます）を実施いたしております。
2026年2月28日（土）までにお申し込みいただいたアカウントを対象に、月額利用料及び従量課金費用を2か月（60日間）無料でご提供いたします。
なお、本キャンペーンはご契約日から2か月（60日間）を無料期間として適用いたします。
【本キャンペーン適用条件】
・2026年2月28日（土）までにご契約いただいたアカウントが対象となります。
・お申し込み時に、キャンペーンコード「vistadm_start」をお問い合わせフォーム(http://vista-dm.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2025_newservice_release#contact)の備考欄に必ずご記載ください。
※ お申し込みフォームにはキャンペーンコード入力専用項目がございません。必ず「お問い合わせフォーム(http://vista-dm.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2025_newservice_release#contact)の備考欄」よりご申請いただきますようお願いいたします
※問い合わせフォームはサービストップページ下部になります。仕様上うまく表示されない場合がございますので、その際はお手数おかけいたしますがページスクロールいただきますようお願いいたします
※ キャンペーンコードのご記載がない場合、本キャンペーンの適用対象外となります
■ Vista DMについて
Vista DM(https://vista-dm.com(https://vista-dm.com/))は、InstagramやTikTokの投稿に寄せられたコメントを起点に、該当ユーザーへ自動でDMを送信できるサービスです。
主な特長
- コメントに連動し自動でDMを配信
- 配信から返信対応まで自動化し、運用工数を大幅削減
- さまざまなキャンペーン施策への活用が可能
- Meta社公式APIを使用した安心・安全なシステム基盤
フォロワーをはじめとした“ユーザー”とのコミュニケーションを、「体験」として立体的に設計できる点が、多くの企業から高く評価されています。
サービス詳細・導入相談はこちら(http://vista-dm.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2025_newservice_release#contact)
■ 今後の展望
当社では、Vista DMを通じて、
- EC・小売
- アパレル
- エンタメ・ブランドキャンペーン
など、InstagramやTikTokを活用する企業のコミュニケーション強化を支援してまいります。今後も、ユーザーとのエンゲージメントを最大化する新たな活用方法を提案し、企業のマーケティング成果向上に貢献していきます。
■本件に関するお問い合わせ先
TEL：03-3280-8811
Email：info@vista-dm.com
Vista DM公式サイト(http://vista-dm.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2025_newservice_release)
■株式会社NDPマーケティングについて
当社は、デジタルマーケティング分野において豊富な経験と実績を持つ企業です。
「世界中に愛あるソリューションを」をミッションに掲げ、広告主への継続的な価値提供と社会への誠実な広告の提供を行なっています。
■会社概要
会社名：株式会社NDPマーケティング
所在地：
東京本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-21-8 VORT恵比寿III 4F
札幌本社：〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1-1-7 ORE札幌ビル7階
代表：代表取締役社長 中村 詞貴
設立：2009年7月3日
事業内容：マーケティング支援事業
URL：https://www.ndpmarketing.co.jp