ヒントとアイデアを集める行政マガジン『ジチタイワークス』「公務員ライフを楽しむためのバラエティ増刊号 January 2026」を発行！

官民連携・自治体同士の連携の促進を目的とする媒体発行・プロモーション支援事業等を行う株式会社ジチタイワークス（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：森新平）は、ヒントとアイデアを集める行政マガジン『ジチタイワークス』の増刊号として、「公務員ライフを楽しむためのバラエティ増刊号 January 2026」を2026年1月27日（火）に発行いたしましたのでお知らせいたします。

公務員ライフを楽しむための多彩なコンテンツ

『ジチタイワークス』は、2017年12月22日の創刊以来、自治体職員にヒントとアイデアを提供する情報誌としてご愛顧いただいております。年6回、全国1,788の自治体で働く職員の皆様、地方議会議員の皆様に向けて提供しております。

創刊より全国の自治体の様々な取り組み事例を届けている『ジチタイワークス』ですが、取材で知る公務員の皆様の仕事ぶりや熱量に感動を覚えることも少なくありません。そのような公務員の皆様に少しの安らぎの時間を提供したいという思いから、ジチタイワークス編集室では「公務員のためのバラエティ班」を立ち上げました。「公務員ライフを楽しむためのバラエティ増刊号」には、自治体・公務員にまつわる多彩なコンテンツをぎゅっと詰め込んでいます。前回2025年1月に発行したところご好評をいただき、2回目の発行となりました。心と頭を休めながらも、公務員ライフを楽しく、豊かに感じていただけることを願い、お届けします。なお、今回の増刊号は、全国1,788の自治体で働く職員の皆様、ジチタイワークス会員がご提供対象になります。

株式会社ジチタイワークスは、今後も「自治体で働く”コトとヒト”を元気に。」をコンセプトに、公務員の皆様の仕事にもプライベートにも役立つ情報をお届けし、官民連携や自治体同士の連携を促進してまいります。

「公務員ライフを楽しむためのバラエティ増刊号 January 2026」コンテンツ

【ライフ＆ワーク】

・寝ても疲れが取れないあなたを救う 最高の休み方

・人事サミット2026 自治体の働き方改革を考える

【気になる人々】かぶる公務員図鑑

【ワーク】

・今さら聞けない！使ってみたい！ショートカットキー

・残り予算活用術！職場のお役立ちアイテム大集合

【ファッション】私たちのシゴト服ができるまで

【アイテム】あなたの通勤BAG、見せてください！

【トラベル】＃びっくり道路 Journey 比類なき道路を巡る旅

【アニマル】ジチタイアニマルワークス ～自治体で働く動物たち～

【漫画】窓口の雪内（せつない）さん

【マネー】「資産見守り」のプロが語る 公務員の備えのリアル

【恋愛】リアルトーク 恋する公務員

【クイズ】ジチワQ

■「ジチタイワークス会員」募集（https://jichitai.works/article/details/1017）

セミナー案内、メールマガジン、冊子の無料発送などの特典が付いた、公務員・地方議会関係者限定の「ジチタイワークス会員」を募集中です。ご登録いただくと、自治体向けサービスの簡単検索、資料請求までがワンストップ！官民連携プラットフォーム「ジチタイワークス 民間サービス比較」（https://hash.jichitai.works/）や、「ジチタイワークス無料名刺」（https://meishi.jichitai.works/）サービスもご利用いただけます。

『ジチタイワークス』の内容は、ジチタイワークスWEB（https://jichitai.works/）でもご覧いただけます。

ジチタイワークス会員募集中 :https://jichitai.works/article/details/1017

