【2/3（火）～2/5（木）開催】なぜ“内部トラブル”は晒されるのか？ 若者のSNS行動から読み解く組織リスクの変化

株式会社ジールコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表：薮崎 真哉）は、2026年2月3日（火）13:00～14:00、4日（水）13:00～14:00、5日（木）13:00～14:00におきまして【なぜ“内部トラブル”は晒されるのか？ 若者のSNS行動から読み解く組織リスクの変化】と題したオンラインセミナーを開催いたします。

なぜ“内部トラブル”は晒されるのか？若者のSNS行動から読み解く組織リスクの変化

近年、SNS上での「晒し」や「告発」をきっかけに、想定外の炎上やトラブルへ発展するケースが増えています。背景には、Z世代を中心とした若者特有のSNS行動や価値観、そして「正しいことをしている」という意識があります。

本セミナーでは、「なぜ若者は晒すのか？」という行動原理に着目し、いじめ告発や不適切行動の拡散といった事例をもとに、企業にとってどのようなリスクにつながり得るのかを整理します。

新卒社員や若手社員の入社を控える中で、企業はどこにリスクの芽を見つけ、どう向き合うべきなのか。若者のSNS行動を“理解する視点”から、これからの企業リスクを考えるセミナーです。

オンラインセミナー詳細

登壇者紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55031/table/44_1_aa5403d7906f87e6af60102a91faf688.jpg?v=202601271121 ]プログラム- 今SNSでは何が起こっているのか？- なぜ“内部トラブル”は晒されるのか？若者の行動原理を読み解く- 若者のSNS行動から考える“企業が押さえるべき”リスクの視点- 質疑応答（5～10分程度）【お申し込み方法】- 「お申し込みはこちら」のリンク先にございます登録フォームより、必要事項をご記入の上お申し込み下さい。- 1営業日以内に、お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に視聴用のURLをお送りいたします。株式会社ジールコミュニケーションズ マーケティング部 マネージャー 山本 紘一（やまもと こういち）

2011年に株式会社ジールコミュニケーションズ入社。デザインアーキテクトとして社内外を問わず組織横断による様々な課題解決に従事。クリエイティブ・マーケティング視点によるデジタルリスク課題への多角的な情報分析とメソッド提供を得意としている。また、イベントマーケティング責任者として年間80回以上のセミナーを実施。

株式会社ジールコミュニケーションズについて

お申込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seiTFJBrIz1B?s=ee9l2dstiig

SNSなどデジタル領域の急速な発展に伴い、マーケティング活動やリスクマネジメント体制において、デジタル領域への対応が企業・組織にとって重要な課題となっています。株式会社ジールコミュニケーションズでは、テクノロジーだけでは解決できないリスク課題へのコンサルティングを強みとした、企業や法人の成長を促進させるデジタルリスクマネジメント領域を総合的にサポートしております。2008年からデジタルリスク対策の専門企業として、数多くのクライアント様の課題を解決へと導いてきた豊富な経験をもとに、独自のハイタッチ施策を強みとしたリーディングカンパニーです。

【会社概要】

社名：株式会社ジールコミュニケーションズ

URL：https://zeal-c.jp/

本社所在地：東京都渋谷区渋谷3-26-20 関電不動産渋谷ビル 4F,5F

設立： 2008年10月

代表取締役社長：薮崎 真哉

事業内容： デジタルリスク事業・Webマーケティング事業/ HR事業

