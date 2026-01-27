「第13回Webグランプリ」において、CINRA, Inc.が制作パートナーとして携わった「Lumiarch」がグランプリを受賞！

CINRA, Inc.

公益社団法人日本アドバタイザーズ協会デジタルマーケティング研究機構が主催する「第13回Webグランプリ」企業グランプリ部門において、クリエイティブな意思を届けるウェブメディア「CINRA」の運営や各種ウェブメディアの構築などを手がけるCINRA, Inc.（東京都港区、代表：加藤修吾 以下CINRA）が制作パートナーとして携わった「Lumiarch（ルミアーチ）」が「企業 BtoB サイト賞」グランプリを受賞しました。

■「Lumiarch（ルミアーチ）」（NTT東日本株式会社様）

https://lumiarch.ntt-east.co.jp/

・コンセプト、特徴、込められた思いなど

NTT東日本株式会社（以下、NTT東日本）の地域共創メディア「Lumiarch（ルミアーチ）」は、同グループのパーパスである「地域循環型社会の共創」を加速させるための取り組みのひとつとして創刊されました。

メディア名にはNTT東日本が「地域の未来を支えるソーシャルイノベーション企業」として「人と情報、人と人をつなぐ架け橋となり、輝かしい未来の実現に貢献したい」という願いが込められています。この願いを具現化するため、「輝き（Luminant）」と「アーチ状の橋（Arch）」を組み合わせ「Lumiarch」と命名されました。

今後も「Lumiarch」では、地域活性化のヒントが詰まった多分野にわたる事例や、まちづくりに取組む実践者へのインタビュー、さらには知られざる街の魅力など、「地域」にまつわる多様な情報の発信を予定しているとのことです。

引き続きCINRAは、「地域循環型社会の共創」をめざすパートナーとして、「Lumiarch」の発展に寄与してまいりたいと考えております。

・コメント：NTT東日本株式会社様

地域共創メディア「Lumiarch」がWebグランプリを受賞できましたことを大変光栄に存じます。これまでCINRA様と協働し、互いの強みを最大限に活かしながら、地域の魅力や価値を広く発信するメディアづくりに取り組んでまいりました。この受賞を励みに、今後も挑戦を重ね、地域の取り組みをより多くの方に届けるべく、価値ある情報発信を続けてまいります。

・概要

NTT東日本グループは、情報通信事業者として、地域の課題解決や価値創造に取り組んできました。 地域のミライにつながる価値創造事業を中心とした事業構造への転換を図り、夢や希望を感じられる持続可能な循環型社会の共創をめざしています。

https://www.ntt-east.co.jp/

■コメント：山田日月（CINRA, Inc. アカウントプランナー）

この度は、メディアの立ち上げ期からNTT東日本様と議論を重ね、運用支援をさせていただいている地域共創メディア「Lumiarch」がWebグランプリを受賞されたこと、プロジェクトメンバー一同、大変嬉しく思います。また、この場をお借りして改めて、プロジェクト参画の貴重な機会をご提供いただいた、NTT東日本様に厚くお礼申し上げます。弊社が大切にしている「人に新たな変化を届ける」という視点と編集の力で、さまざまな地域により良い変化のきっかけとなる情報が届けられるよう、これからも尽力してまいります。

■Webグランプリについて

「Webグランプリ」は、デジタル社会の発展に貢献してきた「人」と「サイト」を表彰するために設立され、ウェブサイトの健全な発展を目的とし、優れた功績を残した企業及び人物を顕彰し、その労と成果を讃えることを趣旨としています。企業にスポットをあてた「企業グランプリ部門」と、人にスポットをあてた「Web人部門」の2つの部門からなり、今年で13回目を迎えます。参加企業が互いに審査をし合う「相互審査」の形式が取られています。

https://award.dmi.jaa.or.jp/

■会社概要

CINRA, Inc.は「人に変化を、世界に想像力を」をミッションに掲げるメディアカンパニーです。アーティストや企業、自治体などあらゆる個人やチームの思いに耳を澄ませ、多様なクリエイティブソリューションで社会や個人をインスパイアしています。

https://www.cinra.co.jp/

