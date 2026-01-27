有隣堂、公式YouTube「有隣堂しか知らない世界」発、1月27日よりYouTubeオリジナル商品をShopifyで展開開始

株式会社有隣堂

株式会社有隣堂（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：松信健太郎）は、公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」発のオリジナル商品を中心に取り扱う「有隣堂オンラインストア」を、2026年1月27日（火）に展開開始いたします。

本ストアは、世界的に利用されているECプラットフォーム Shopify を基盤とし、YouTubeを起点とした視聴体験と購買体験を連動させることで、顧客体験の価値向上と企業ブランドの認知拡大を図ることを目的としています。なお、「有隣堂ヤフーショッピング店」は従来どおり継続し、本ストアはYouTubeオリジナル商品を中心とした直販チャネルとして位置づけます。

本取り組みの背景と狙い

1. 顧客体験の価値向上

有隣堂オンラインストア概念図

本取り組みの出発点は、公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」における視聴体験と購買体験のつながり方にあります。動画を視聴した流れのまま、迷わず自然に購入へ進める導線を整備し、ライブコマースを実現することを最優先の課題として取り組んできました。

今後順次YouTube、Instagram、TikTokとの連携を予定しており、Web全体を横断した顧客体験へと広げていきます。

YouTubeを起点としながら複数のデジタル接点をつないだ体験設計を行うことで、より立体的な顧客接点の構築を目指します。

2. 企業ブランドの認知向上

当社は、出店地域が一定のエリアに限られているという構造的な課題を抱える一方、YouTubeやX、Instagraｍ、TikTokなどのSNSを通じて全国規模での認知を獲得してきました。ECを単なる「購入の場」にとどめず、Webをきっかけに有隣堂を知ってもらう入口として位置づけ、地域を問わず全国の顧客との接点を創出していきます。

当初は、公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」オリジナル商品や関連商品を中心としつつ、将来的には当社が扱う商品を段階的に拡充し、公式の総合オンラインストアとして育成していく構想です。ECを通じて、有隣堂の世界観や取り組みに触れてもらう場として、その役割を徐々に広げていきます。

Shopifyとは

Shopify（ショッピファイ）は、世界175カ国以上で利用されているクラウド型EC（電子商取引）プラットフォームです。商品管理、決済、在庫、顧客管理、配送設定などを一元的に管理でき、YouTubeやSNSなどのコンテンツと連動したD2C（Direct to Consumer）型販売との親和性が高い点が特長です。

当社はShopifyを活用することで、YouTubeで培ってきたファンとの関係性を、常設かつ持続的なオンライン体験へと発展させていきます。

各SNS連携時のイメージ

YouTube

Instagram

TikTok

ストア概要

今後の展開

YouTubeの連携イメージInstagramの連携イメージTikTokの連携イメージ- ストア名：有隣堂オンラインストア- URL：https://yurindo-store.jp- 正式オープン日：2026年1月27日（火）- 販売商品：公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」オリジナル商品- 決済方法：クレジットカード決済- 会員登録：あり（ゲスト購入も可）※会員特典は今後検討予定- 送料：全国一律800円（税込）※5,000円以上購入で送料無料- 連携チャンネル：YouTube／Instagram／TikTok ※サイトオープン後、順次連携予定- プラットフォーム：Shopify

今後は、動画内での商品開発ストーリー紹介や、ライブ配信連動の限定販売、店舗イベントとの連携など、オンラインとリアルを横断した取り組みを推進してまいります。

【参考】過去のライブ販売の主な実績

有隣堂公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」では、ライブ配信と連動した即売会を多数実施し、高い購買転換力を実証してきました。

株式会社有隣堂について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135515/table/117_1_93d96f804daf3e78594735c7c426cd0a.jpg?v=202601271121 ]

創業116年の神奈川、東京、千葉、兵庫、大阪に43店舗（2026年1月27日時点）を展開する書店。複合型店舗では、カフェや居酒屋、アパレルショップなどの運営も行っています。また、楽器・音楽教室、図書館・地区センターの運営受託、ビジネスソリューションサービスおよびOA機器の販売、出版事業など、多様な事業展開を通して地域社会に貢献しています。

HP：https://www.yurindo.co.jp/