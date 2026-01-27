スーパーアルプス日野店にベビーケアルーム「mamaro」導入

Trim株式会社

Trim株式会社（横浜市中区、代表取締役社長：長谷川裕介／以下Trim）が開発・販売を手がける授乳・離乳食・おむつ替えなどができる設置型ベビーケアルーム「mamaro」が2026年1月23日（金）より、スーパーアルプス日野店（東京都日野市）に「mamaro」を設置、運用開始します。



「mamaro」は2017年にローンチ後、全国の公共施設や商業施設を中心に設置を進め、2025年3月に導入実績800台を達成し、累計利用回数は130万回に達しました。（2025年4月）

mamaroは既存のスペースを活用し、工事を行うことなく手軽に設置が可能なベビーケアルームです。個室型で施錠ができるため、性別問わずに使用ができジェンダー平等な社会実現に貢献します。

東京都スマートサービス実装促進プロジェクト「Be Smart Tokyo」のスマートサービス実装促進事業者である株式会社デジタルガレージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO:林 郁）の支援の下、本取り組みを行っています。

■ベビーケアルーム「mamaro(TM)」について

畳１畳ほどのスペースに設置可能な、可動式の完全個室ベビーケアルームです。幅広い赤ちゃんケアにご利用いただける他、スマートフォンアプリと連動し利用状況がリアルタイムで分かり、利用者データの取得も可能なソフトウェアも搭載しています。

個室型で施錠ができるため、設置場所の選択肢も多く性別問わず利用ができることから、D&IやSDGsの取り組みの一環として設置いただくケースも増加しています。

▼「mamaro(TM)」詳細

・主な室内設備：ソファ、可動式ソファ、モニター、コンセント

・大きさ：高さ：203cm／幅：180cm／奥行：90cm（室内の高さ 190cm／室内面積 1.28平方メートル ）

▼「mamaro(TM)」紹介ページ（Trimコーポレートサイト）

https://mamaro.trim-inc.com/

■Trim株式会社

設立：2015年11月 本社：横浜市中区諏訪町16番 201

代表： 長谷川 裕介

URL： https://www.trim-inc.com/

■スーパーアルプス

創業：1950年（昭和25年）12月 東京都八王子市滝山町2-351

URL：https://superalps.info/

■東京都スマートサービス実装促進プロジェクト 「Be Smart Tokyo」について

東京都では、先端技術等を活用した便利で快適な都市「スマート東京」が実現されることを目指しています。本プロジェクトは、独創性・機動力にあふれるスタートアップ等が各エリアと協働することで、都民の暮らしの利便性・QOLを高める新しいサービスをスピーディに生み出すことを目的としています。

URL：https://www.be-smarttokyo.metro.tokyo.lg.jp/

■デジタルガレージについて

デジタルガレージはパーパスとして「持続可能な社会に向けた"新しいコンテクスト"をデザインし、テクノロジーで社会実装する」を掲げ、社会インフラを担う国内最大級の決済代行事業者として、多様な総合決済プラットフォームを提供する決済事業を展開しています。またデジタル・リアル領域においてワンストップでソリューションを提供するマーケティング事業、国内外の有望なスタートアップやテクノロジーへリーチするスタートアップ企業への投資・育成事業などを展開しています。

URL：https://www.garage.co.jp/