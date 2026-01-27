「10分でまるごと理解！ダイバーシティ＆インクルージョンとは？」についての資料を無料公開！｜株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「10分でまるごと理解！ダイバーシティ＆インクルージョンとは？」を無料公開しましたので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、自社でダイバーシティ＆インクルージョンに取り組みたい、社員一人一人に活き活きと働いてもらいたい、多様な人材に活躍してもらえる組織をつくりたい、というご相談を多数いただいております。

価値観や働き方が多様化する現代において、年齢や性別、国籍などが異なる人々が、同じコミュニティーの中で「多様性・公平性・包摂性」あるいは「帰属意識」を持って活き活きと働くことができる組織づくりが求められています。

今回は、このようにお悩みの経営者・人事・人材育成担当の方へ貢献すべく、「10分でまるごと理解！ダイバーシティ＆インクルージョンとは？」を無料公開いたしました。

資料をダウンロードする :https://ldcube.jp/downloadlist/diversity_inclusion

◆「10分でまるごと理解！ダイバーシティ＆インクルージョンとは？」概要

ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）とは、多様性を包摂（包み込むこと）して、新たな価値を創造する概念です。とはいえ、このように説明されても、いまひとつ具体性に欠けて、腑に落ちないという声を、よく聞きます。本資料では、「ダイバーシティ＆インクルージョンって何？」というモヤモヤをすっきり解消すべく、明快でわかりやすい解説をご提供します。

＜この資料でわかること＞

- ダイバーシティ＆インクルージョンとは- なぜダイバーシティ＆インクルージョンに取り組むべきか- ダイバーシティ＆インクルージョン推進の仕方

＜こんな方におすすめ＞

- ダイバーシティ＆インクルージョン推進担当者- 人事・人材育成担当者- ダイバーシティ＆インクルージョンについて理解を深めたい方

◆「10分でまるごと理解！ダイバーシティ＆インクルージョンとは？」目次

1章 ダイバーシティ＆インクルージョンとは

ダイバーシティとインクルージョンの違い

「ダイバーシティ＆インクルージョン」という言葉の成り立ち

「DEI」「DEIB」とは

2章 なぜダイバーシティ＆インクルージョンに取り組むべきか

経営上のメリット

企業としての責任

3章 ダイバーシティ＆インクルージョン推進の仕方

推進の5STEP

4章 ダイバーシティ教育に使えるLIFOプログラム

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマであるダイバーシティ＆インクルージョンは、多様な価値観や属性・経験を活かし、組織の創造性と生産性を高めます。誰もが尊重され、力を発揮できる環境は、エンゲージメントと生産性の向上につながります。結果として、変化の激しい時代における持続的な成長と競争力を支える基盤となります。

LDcubeでは、ダイバーシティ＆インクルージョンを推進していくためのLIFOプログラムやHEPプログラム、eラーニングコンテンツの提供、また、「LIFO」「HEP」の社内トレーナー養成支援も行っています。無料の体験会なども実施していますので、ぜひご気軽にご相談ください。

