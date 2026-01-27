今治謹製から、カカオ染めの新作タオルシリーズ「Chocolat Luxe（ショコラ リュクス）」誕生

スタイレム瀧定大阪株式会社

スタイレム瀧定大阪株式会社（本社：大阪市浪速区 代表取締役社長：瀧 隆太）が運営する、手にする全ての人がタオルを通じてつながり「まいにち、もっと、しあわせ」になるタオルをお届けするタオルブランド「今治謹製（いまばりきんせい）」はカカオから抽出した染料で染め上げた新作タオルシリーズ「Chocolat Luxe（ショコラ リュクス）」を販売いたします。

ハンカチタオル・フェイスタオル・バスタオルは2026年1月下旬より、バスポンチョ・スタイ・ベルトカバーは2026年2月以降、公式ECおよび直営店にて順次販売開始。

まるで上質なチョコレートが収められているかのような、高級感のあるギフトボックスに入れてお届けします。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフト、出産祝い、季節の贈り物にもおすすめです。

チョコレートのような幸福感を、暮らしの中に

Chocolat Luxe

贈り物を選ぶ時間には、相手のことを思い浮かべるひとときがあります。

「喜んでくれるだろうか」「長く使ってもらえるだろうか」

そんな想いが重なる中で、日々の暮らしに自然となじみ、使うたびに心地よさを感じてもらえるものを贈りたいと考えました。



目指したのは、本物のチョコレートに負けない幸福感を持つタオル。

一目で“チョコレート”を感じさせる色合いと、肌に触れた瞬間に伝わるやさしさにこだわりました。

開発背景

チョコレートを贈るときの、あの少し特別でやさしい気持ち。

「大切な人に、甘いひとときを贈りたい。できることなら、その想いが形として残るものを選びたい。」

そんな発想から、「Chocolat Luxe」は生まれました。

見た目の美しさだけでなく、使うたびに心まで満たされる存在であることを大切にしています。

まずこだわったのは、一目で“チョコレート”を想起させる色合い。

カカオから抽出した染料を用い、職人が丁寧に染め上げたボタニカルダイによって、まるで本物のカカオのような、深みとやさしさを併せ持つ色合いを表現しました。

また、チョコレートが人を幸せな気持ちにするように、

このタオルも肌に触れるたび、やさしさと心地よさを感じてほしい。

そんな想いから、パイル部分にはオーガニックコットンを使用。

農薬や化学染料に頼らず、環境にも生産者にも配慮した素材を選びました。

自然の恵みから生まれたやさしさと、今治クオリティの確かなものづくり。

「Chocolat Luxe」は、贈る人の気持ちまで丁寧に包み込むタオルシリーズです。

カカオから抽出したオーガニックタオルの特徴

Point.1｜カカオ由来の染料で染めた、自然で深みのある色合い

「Chocolat Luxe」は、カカオから抽出した染料を使用し、職人の手で丁寧に染め上げたボタニカルダイのタオルです。

チョコレート柄と、自然でやさしいカカオブラウンが、上質で落ち着いた印象を演出します。

Point.2｜オーガニックコットンを使用

パイル部分には、農薬や化学肥料を使わずに育てられたオーガニックコットンを使用。

環境にも生産者にも配慮した素材を選びました。

Point.3｜吸水性に優れた、今治クオリティ

タオルの名産地・今治で、熟練の職人によって丁寧に織り上げました。やわらかな肌触りと高い吸水性を兼ね備えた、今治謹製ならではの品質をお届します。

商品ラインナップ・価格

2026年1月下旬より販売

・ハンカチタオル（ギフトケース入り）約11×25cm 1,100円（税込）

・フェイスタオル約25×75cm 2,200円（税込）

・バスタオル約60×120cm 7,150円（税込）

2026年2月以降販売

・バスポンチョ 約60×120cm 14,300円（税込）

・スタイ 約24.5×27.5cm 3,850円（税込）

・ベルトカバー（2枚セット）約16×22.5cm 3,300円（税込）

・その他ギフトセット 3,630円／11,000円（税込）

【公式サイト 商品ページ】 https://www.imabari-kinsei.com/c/series/chocolatluxe

今治謹製とは

今治謹製は160年の歴史を誇る老舗繊維専門商社がプロデュースするプロダクトブランドです。今治謹製は2004年から今治産地をブランド化した業界を代表するヒット商品でシリーズ累計1000万個以上を販売しています。今治謹製シリーズのタオルは全て今治産地で生産されています。

今治は温暖な気候に恵まれた、日本最大級のタオル産地として知られる地域です。古くから受け継がれてきた織物文化と、磨き続けられた技術により、世界でも高く評価されています。

その産地と共創しながら、

「大切な人に、確かなものを贈りたい」という気持ちに寄り添い、品質・デザイン・包装のすべてにこだわり続けています。豊富な素材バリエーションや日常に溶け込むカラー展開により、ライフスタイルに合った一枚を選ぶことができます。

ふんわりとした肌触り、しっとりとした質感、抗菌性など、求める使用感に合わせた細やかな規格。

その人が求めるタオルの価値や風合いへ近づけるための細やかな配慮、そして今治産地の職人の技術こそが、今治謹製です。

今治謹製 公式サイト ：https://www.imabari-kinsei.com/(https://www.imabari-kinsei.com/)

今治謹製 Instagram ：https://www.instagram.com/imabari_kinsei_official/(https://www.instagram.com/imabari_kinsei_official/)

今治謹製 表参道店 : https://www.imabari-kinsei.com/omotesando/