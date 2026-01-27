HRBrain、パトスロゴスと販売店契約を締結。HR共創プラットフォームを通じ、人事DXのさらなる推進へ
株式会社HRBrain（本社：東京都港区／代表取締役CEO：堀 浩輝、以下「当社」）は、HR共創プラットフォーム「PathosLogos」を提供する株式会社パトスロゴス（本社：東京都品川区／代表取締役CEO：牧野 正幸、以下「パトスロゴス」）と販売店契約を締結いたしました。本契約により、両社での協業体制を構築し、包括的なソリューション提供を通じて人事領域のDXを加速させてまいります。
昨今、人的資本経営の重要性が増す中で、企業には人材データの一元管理と、それに基づいた戦略的な意思決定が求められています。一方で人事領域においては、複数のHR SaaS導入に伴うデータの分断が、効率的な人材データ活用を妨げる要因の一つとなっています。
パトスロゴスが提供するHR共創プラットフォーム「PathosLogos」は、複数のHR SaaSと相互に自動連携できるHR基盤です。企業は自社の制度や運用に最適なサービスを自由に選択・組み合わせることができ、PathosLogosを介して勤怠・評価・給与・組織情報などの人事データを一元的に活用できます。これにより、煩雑な手作業を削減し、人事部門が「人と組織の戦略」に専念できる環境を実現します。
両社は今後、さらなる利便性向上を目指し、「HRBrain」と「PathosLogos」のデータ連携に向けた検討に加え、両サービスを組み合わせた共同提案による提供価値の最大化についても協議してまいります。
PathosLogosについて
PathosLogosは、人事業務のノウハウや人に関するデータを標準化して一元管理できる新しいサービスです。追加開発を必要とせず、さまざまなHR SaaSとシームレスにデータ連携することができます。これにより、最適な業務プロセスを構築し、分断しがちな人事データや業務フローの統合を実現します。
https://www.pathoslogos.jp/erp/
HRBrainについて
HRBrainは、人事領域におけるあらゆる業務課題の解決と、人的資本の最大化を支援するクラウドサービスです。タレントマネジメント、評価管理、労務管理、ラーニング、サーベイなどの機能を通じて、人材データの一元管理・活用を実現し、戦略人事の推進と経営の意思決定を支援します。今後も、人事・経営の未来を支える基盤として、サービスの進化と拡充を続けてまいります。
パトスロゴス 会社概要
社名：株式会社パトスロゴス
本社所在地：東京都品川区西五反田8-1-5 五反田光和ビル5F
代表取締役CEO：牧野 正幸
設立：2020年10月
コーポレートサイト：https://www.pathoslogos.co.jp/
サービスサイト ：https://www.pathoslogos.jp/
HRBrain 会社概要
社名：株式会社HRBrain
所在地：東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー5階
代表取締役CEO：堀 浩輝
設立：2016年3月1日
コーポレートサイト：https://www.hrbrain.co.jp/
サービスサイト ：https://www.hrbrain.jp/
HR大学 ：https://www.hrbrain.jp/media
人的資本TIMES ：https://note.com/human_capital/