マウザー、Omron Electronics デジタルディスプレイ搭載E8Y-Lマイクロ圧力センサの取り扱いを開始

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、Omron Electronics(https://www.mouser.jp/manufacturer/omronelectronics/)（本社：京都府京都市、以下Omron）の、デジタルディスプレイ搭載E8Y-Lマイクロ圧力センサの取り扱いを開始いたしました。本製品は省スペース設計と現場での視認性に優れたデジタル表示を特長とするコンパクトな圧力センサ(https://resources.mouser.com/sensor)で、産業用(https://resources.mouser.com/industrial)製造装置や工場オートメーション(https://automationresources.mouser.com/)用途におけるオンサイト監視に適しています。

OmronのE8Y-L(https://www.mouser.jp/new/omron-electronics/omron-e8y-l-micropressure-sensors/)マイクロ圧力センサは、31mm×30mm×30mmのコンパクトな設計と、視認性に優れた赤色LED表示を特長としており、さまざまな使用環境やゾーンにおける圧力監視を可能にします。これにより、クリーンルーム内の圧力を一定に保つ用途や、ダクトやバルブを自動制御するアプリケーションなどに対応します。本センサはENおよびULの認証を取得しており、アナログ電流出力モデルや、ゼロ点調整機能を備えたRc（PT）1/8の圧力ポートモデルを用意しています。また、センサのオン／オフ動作を行う圧力値をユーザーが任意に設定できる自動ティーチング機能を搭載しています。ゼロ点は任意の値に設定できるため、半導体ウエハ処理リアクターにおける圧力変動の管理、イオン注入工程での有機ガス流路の監視、パージガス漏れ検知などの安全システム用途において、圧力変化の把握を容易にします。さらに、前面パネルに配置された4つの操作ボタンにより、測定レンジや表示チャンネル、動作モードの選択、測定圧力の上限・下限しきい値の設定が可能です。これにより、排気詰まりや通気口の閉塞といった機械トラブルの検知を簡素化します。

本製品は結露や着氷のない条件下で-10℃～55℃の動作温度範囲に対応し、相対湿度85％まで耐えられるため、さまざまな産業環境での使用に適しています。電源電圧は12V～24Vの広い範囲に対応しており、消費電流もモデルにより最大50mAまたは75mAと、一般的な産業用電源レールから直接駆動できます。本製品は、マウザーのブログ「New Tech Tuesday(https://resources.mouser.com/new-tech-tuesdays/micropressure-sensors-for-high-tech-factory-floors)」でも紹介されています。



Omron Electronics デジタルディスプレイ搭載E8Y-Lマイクロ圧力センサの詳細は、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/new/omron-electronics/omron-e8y-l-micropressure-sensors/



マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/

マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター(https://www.mouser.com/technical-resources/)、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。

マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。

Omron Electronics

Omron Electronics（オムロン エレクトロニクス）は、先進的な電子部品を製造・提供するリーディングメーカーです。リレー、スイッチ、コネクタ、MEMS流量センサ、圧力センサ、光学部品など、幅広い製品群を展開しています。幅広い製品ラインアップを誇り、エネルギー、産業オートメーション、試験・計測／自動試験装置、電動工具、スマートホーム／スマートビルディング、エンターテインメント／ゲームなど、世界各地のさまざまな市場向けアプリケーションに組み込まれています。



https://prtimes.jp/a/?f=d136133-224-22e5f0ce11ede991ee55fc72076e972e.pdf