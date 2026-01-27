キヤノン IT ソリューションズ のクラウド型統合 ID 管理サービス「ID Entrance」と連携し、e ラーニングシステム「learningBOX」が“シングルサインオン”　ID 一元管理に対応

learningBOX株式会社

learningBOX株式会社（本社：兵庫県たつの市、代表取締役：西村洋一郎）は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社のグループ会社であるキヤノン IT ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金澤 明、以下 キヤノン ITS）が提供するクラウド型統合 ID 管理サービス「ID Entrance」と、当社のクラウド型eラーニングシステム「learningBOX」との連携を開始いたしました。

「ID Entrance」で認証を行うことで、「learningBOX」 を含む連携済みサービスへ 一度のログイン（シングルサインオン：SSO） でアクセスできるようになり、社員教育・学校教育で e ラーニングシステムを運用する担当者および学習者の 利便性とセキュリティを大きく向上させます。

本連携の背景

近年、企業・学校教育機関では、業務・学習環境のオンライン化に伴い、複数のクラウドサービスを併用するケースが増えています。その一方で、サービスごとに異なるログイン ID やパスワードを管理する手間が生じ、利用者の利便性低下や、運用担当者の管理負荷の増大といった課題が顕在化しています。

さらに、テレワークやハイブリッド学習の浸透により、認証・アクセス制御に関するセキュリティリスクも高まっています。



こうした背景のもと、キヤノン ITS 社が提供する「ID Entrance」は、ID 管理・シングルサインオン・アクセス制御などを クラウド上で一元管理できる IDaaS（Identity as a Service） として高く評価されており、すでに多くのクラウドサービスとの連携実績を有しています。

一方、「learningBOX」は「使いやすさ」「低価格」をコンセプトに、教材作成から受講・成績管理までワンストップで対応できるクラウド型eラーニングシステムとして、多くの企業・学校に導入されています。



このたび両社のサービスを連携させることで、教育・研修のデジタル化を進める組織に対し、利便性・運用性・セキュリティ性をさらに高めた学びの環境を提供するべく、本連携に至りました。

「ID Entrance」について

「ID Entrance」は、 各種クラウドサービスへのログインに使用している ID/パスワードなどの情報を統合管理し、シングルサインオン機能により、複数のアプリケーションやサービスを、1つの ID/ パスワードで利用できるサービスです。また、多要素認証や認証ポリシー機能も備えた認証・認可機能をクラウド上で提供します。

▼詳細はこちら

https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/cross-industry/sec/identrance

「learningBOX」（ラーニングボックス）について

価格と使いやすさにこだわった、eラーニングシステム「learningBOX」を開発・運営するlearningBOX株式会社は、兵庫県の南西部に位置する「たつの市」に本社を構えるEdTech企業です。「learningBOX」は、専門的なIT知識がなくても直感的に操作できるデザイン設計で、教材の作成・管理、学習者の進捗や成績の管理がスムーズに行えます。登録者数85万人以上、利用企業数1,600社以上（2025年8月末日時点）に達しており、検定・資格試験、社員研修、学校・塾など、業界・業種を問わず、多様な用途で多くのユーザーの皆さまにご活用いただいています。

▼learningBOXの詳細はこちら

https://learningbox.online/

会社概要

会社名：learningBOX株式会社

所在地：〒679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本216-1

代表 ：西村 洋一郎

設立 ：2012年7月23日

URL ：https://learningbox.co.jp/

【本リリースに関するお問合せ先】

learningBOX株式会社 広報担当 佐藤

https://learningbox.co.jp/contact/