クイズ王なら解答時間も削減できる！？ QuizKnockがEarth hacksとコラボし、CO2排出量の削減率を可視化する「デカボスコア(R)︎」について楽しく学べる動画を公開しました

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockは、Earth hacks株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO 関根澄人、以下Earth hacks）とコラボし、「デカボスコア(R)︎」について楽しく学べる動画を公開しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tMwQlEAvpVc ]

「デカボスコア(R)︎」とは、Earth hacksが提供する、商品やサービスにおけるCO2排出量の削減率をスコア化した指標です。従来の素材や手法を用いた商品等と比較して、環境への配慮によってどの程度CO2が削減されたかを可視化し、商品やサービスの環境貢献度をひとめで、わかりやすく伝えます。2022年7月に提供が開始され、2026年1月時点で導入企業は300社以上、1,400以上の商品・サービスに導入されています。

2026年1月26日（月）にYouTubeチャンネル「QuizKnock」にて公開された動画「【無駄は省け！】クイズ王なんで解答時間は5分も要りません！！」は、そんな「デカボスコア(R)︎」について楽しく学べる内容となっています。

QuizKnockメンバーの東問、鶴崎修功、山本祥彰が、「デカボスコア(R)︎」がCO2排出量の“削減率”を可視化するスコアであることにかけて、 クイズの“解答時間の削減”に挑みます。

今回は、「デカボスコア(R)︎」になぞらえて、「制限時間10分のうち、どの程度の時間が削減されるか（削減率）」を示す「クイズ王スコア」が登場。QuizKnockメンバーは各問題ごとに、スコアに応じて用意された難易度の異なる5つの問題のなかから1問を選んで解答します。スコアが高くなるほど難易度が上がり、獲得できる得点も上がるため、自分が解答できる難易度を見極めることが勝負のカギを握ります。

果たして3人はどれだけ解答時間を削減できるのか。そして最も高いポイントを獲得できるのは誰なのか？ 削減率に応じて短くなる制限時間と難しくなる問題に四苦八苦するQuizKnockメンバーの姿にご注目ください。

動画概要

・タイトル：【無駄は省け！】クイズ王なんで解答時間は5分も要りません！！

・公開日：2026年1月26日（月）

・QuizKnock出演者：東問、鶴崎修功、山本祥彰、ふくらP（司会）

・URL：https://youtu.be/tMwQlEAvpVc

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

