週刊少年ジャンプ連載 『ゴンロン・エッグ』の漫画アニメをジャンプチャンネルにて公開！【CV:田村睦心・花守ゆみり】
週刊少年ジャンプにて連載中『ゴンロン・エッグ』の漫画アニメが
YouTubeジャンプチャンネル（https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)）にて公開中！
1月26日（月）19時より公開中
URL:https://youtu.be/-7MRz9GvMaM(https://youtu.be/-7MRz9GvMaM)
★『ゴンロン・エッグ』作品紹介
人類文明、崩壊。生き残った人間たちは「竜神」の奴隷となった――
そんな世界で出会った奴隷の少年・ゴンロンと竜神の卵・オーマ。
過酷な運命を背負った2人は種族を越え、友となった。
取り戻せ、失った平和と尊厳を！ 少年よ、今こそ反逆せよ！
解放のファンタジー異友戦記!!
今回、主人公の「ゴンロン」役を田村睦心さん、竜神の卵「オーマ」役を花守ゆみりさんに演じていただきました。お二人の声とともに漫画アニメならではの魅力が加わった『ゴンロン・エッグ』をぜひお楽しみください。
ゴンロン役：田村睦心
オーマ役：花守ゆみり
※画像掲載の際は必ず(c)谷崎修平／集英社の表記をお願いいたします。
★漫画アニメ
ジャンプチャンネルでは、多数の漫画アニメを配信中！
再生リスト：https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1EQ1UuYMQEroXMCpOJhFQi9
【ジャンプチャンネルについて】
■ジャンプチャンネルとは
週刊少年ジャンプの作品を中心に最新情報&コンテンツを公開している、公式YouTubeチャンネルで、現在登録者数は230万人を突破！
大人気作品のアニメ配信、連載作品のスペシャルPVや作業用BGM、人気声優によるボイスコミック、ジャンプ作家の執筆作業が観られるドローイング動画などさまざまな映像コンテンツを配信中です。
ONE PIECE、僕のヒーローアカデミア、呪術廻戦、鬼滅の刃……ほか大人気漫画をもっと楽しめるスペシャル動画を随時更新しております。
ジャンプチャンネル：https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)
