週刊少年ジャンプ連載 『ゴンロン・エッグ』の漫画アニメをジャンプチャンネルにて公開！【CV:田村睦心・花守ゆみり】

週刊少年ジャンプにて連載中『ゴンロン・エッグ』の漫画アニメが

YouTubeジャンプチャンネル（https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)）にて公開中！

1月26日（月）19時より公開中

URL:https://youtu.be/-7MRz9GvMaM(https://youtu.be/-7MRz9GvMaM)

★『ゴンロン・エッグ』作品紹介

人類文明、崩壊。生き残った人間たちは「竜神」の奴隷となった――

そんな世界で出会った奴隷の少年・ゴンロンと竜神の卵・オーマ。

過酷な運命を背負った2人は種族を越え、友となった。

取り戻せ、失った平和と尊厳を！ 少年よ、今こそ反逆せよ！

解放のファンタジー異友戦記!!

今回、主人公の「ゴンロン」役を田村睦心さん、竜神の卵「オーマ」役を花守ゆみりさんに演じていただきました。お二人の声とともに漫画アニメならではの魅力が加わった『ゴンロン・エッグ』をぜひお楽しみください。

ゴンロン役：田村睦心オーマ役：花守ゆみり

※画像掲載の際は必ず(c)谷崎修平／集英社の表記をお願いいたします。



※ジャンプチャンネルは(株)集英社の委託により、(株)小学館集英社プロダクションが運営しております。