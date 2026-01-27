ソウルドアウト社員の梅澤 宏徳が、岩手県陸前高田市の総合戦略策定会議の委員に就任

ソウルドアウト株式会社

地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長支援をデジタルマーケティング領域で展開するソウルドアウト株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO兼CCO：荒波 修、以下「ソウルドアウト」）社員の梅澤 宏徳が、岩手県陸前高田市の総合戦略策定委員会にアドバイザーとして選出され、第1回目の総合戦略策定委員会に参加したことをお知らせいたします。第1回目の委員会では、市長から過去の計画や戦略内容の成果の振り返りや令和8年度から始まる新総合戦略の仮案などの説明があり、梅澤からも市の計画や戦略、モビリティ・産業創出・関係人口等々の分野についての意見交換をさせて頂きました。

総合戦略策定委員会とは

地域の未来を自らデザインし、実行していくための「羅針盤」を作るための地域主導の計画策定会議のこと。

主に地方自治体が「まち・ひと・しごと創生」（地方創生）の実現に向けて、人口減少対策や地域活性化のための総合戦略（まちづくり計画）を策定する際に設置される諮問機関で、住民代表、産業界、学識経験者など多様な立場の人々が集まり、地域の現状分析や将来像、具体的な施策の方向性について意見交換し、計画の策定を助言・審議します。

総合戦略策定委員 梅澤について

今回委員に選ばれた梅澤は、現在島根県松江市の営業所の所長として県内の中堅・中小企業や自治体のデジタルマーケティング、ソフトウェア、DX、AI活用を支援しております。これまでにも故郷である島根県雲南市にて、地域活性化起業人として、2021年10月1日 ～2024年9月30日まで従事しており、地域住民の人材育成・就業支援事業の立ち上げ・推進、総合計画作成準備期間のプロジェクトリーダー、県外に転出した若者に向けた情報発信・コミュニティづくり、地域中小企業のデジタル活用支援、市の官民共創事業「企業チャレンジ」運営事務局、等の取り組みを行ってまいりました。

このような活動を経て、この度岩手県陸前高田市の総合戦略策定委員会にアドバイザーとして選出されました。

梅澤 宏徳のプロフィール

梅澤 宏徳（うめざわ ひろのり）

エリアマネジメント本部／島根県 松江営業所 所長／雲南市まちづくり共創パートナー

経歴

2019年4月：ソウルドアウト株式会社に新卒入社。新規設立されたSMB領域の支援に特化したグロウスマネジメント本部にて、営業・コンサルティングを一体型で担当。

2021年10月：社内で初の取り組みとなる総務省「地域活性化起業人」の任命を受け雲南市役所に出向を開始。雲南市と「企業チャレンジ」制度を締結し、官民共創事業を推進。

2023年2月：雲南市・SO Technologies株式会社と共同で、デジタル人材育成事業を開始。

2024年4月：雲南市・メディアエンジン株式会社と共同で、生成AI人材を育成する事業を立ち上げ。

2025年1月：松江営業所を立ち上げ、営業所長に就任。

陸前高田市長 佐々木 拓氏よりコメント

当市が現在策定を行っている総合戦略は、人口減少対策や地域活性化に係る施策を講じるための非常に重要な基盤となるものです。生成AIを導入した実践的な取り組みの展開をはじめとし、マネジメント能力や新しいコンテンツを創り出す能力に長けた御社のノウハウを、当市における総合戦略策定会議において活用いただき、貴重なご意見を頂戴することによって、優れた総合戦略の策定を図りたいと考えております。

今後の展望

今後5年の具体的な目標や施策の方向性や重点項目など、総合戦略の内容について2026年3月末までの戦略完成をサポートいたします。

ソウルドアウト株式会社 概要

ソウルドアウトグループは、地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長をデジタルマーケティング、ソフトウェア、メディア制作・運営、DXの領域で支援しています。全国に26の拠点を持ち、対面サポートを重視する地域密着型で、地方中小企業の課題やその独自性を理解し、それぞれにマッチしたソリューションを提供。事業のスタートアップから既存事業のアクセラレートまで、テクノロジーを活用し、顧客の成長ステージに合わせた提案によって、日本全国の中堅・中小企業が秘めている潜在能力を引き出し、寄り添うスタンスで共に挑戦しています。

本社：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者：荒波 修

設立：2009年12月16日

コーポレートサイト：https://www.sold-out.co.jp/