お菓子、掃除、キッチン用品…2025年に支持を集めた商品をチェック！ カインズ 人気商品ランキングを公開

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、公式オンラインショップ内ページにおいて、2025年の人気オリジナル商品を振り返る「2025 カインズ人気商品ランキング」を公開しました。掃除用品などの日用品から、お菓子やペット用品まで、お客様から”最も支持を集めた商品”を幅広いジャンルで掲載しています。

ランキング詳細：https://www.cainz.com/contents/household-supplies/best.html

本ランキングは、2025年における実際の販売点数やオンラインショップの閲覧状況をもとに、人気商品をまとめたものです。

あわせて、ランキングの中から一部商品をピックアップし人気ぶりを数字で可視化した「数字で知るカインズ人気アイテム」を公開しています。自社で運営する“ホームセンターを遊び倒すメディア”『となりのカインズさん』のキャラクター、「となりのとなカイくん」がナビゲーターとなり、クイズ形式で楽しみながら、商品が支持された背景や意外な情報を知ることができるコンテンツです。

カテゴリ別 人気商品ランキング（一例）

※価格はすべて税込

※店舗により取り扱いが異なります

お菓子部門

意外にも、お菓子を含めた加工食品のオリジナル商品が豊富なカインズ。グミ・チョコレートや干し芋など、手に取りやすい商品が並ぶ部門です。

初めての方ももちろん、リピーターの方も多いお菓子が上位にランクインしました。

1位：五穀ビスケット 3枚×10袋 398円

2位：オーツ麦配合クランチチョコレート風味 150g 398円

3位：ハニーローストピーナッツ 340g 398円

掃除用品部門

五穀ビスケット 3枚×10袋

カインズならではの商品が多い掃除用品！日々の掃除から、大掃除に活躍する用品まで取り揃える部門です。

毎日のくらしの中で、コスパやタイパを意識しながら使われている商品が上位に入りました。

1位：マイクロファイバークロス 20枚入 ホワイト 298円

2位：ドライ フローリング用シート 30枚入 98円

3位：ホコリが良く取れる洗わないモップ 880円

キッチン雑貨部門

マイクロファイバークロス 20枚入 ホワイト

調理グッズや保存グッズなど、毎日のお料理がラクに楽しくなる商品が多い部門。

上位には、消耗品として人気のあるコスパ抜群の商品が並んでいます。

1位：ピタッと貼り付く食品ラップ 30cm×100m 298円

2位：ポップアップポリ袋マチ付 Mサイズ 180枚 198円

3位：抗菌まな板シート 詰め替え用 5.5m 398円

SNS人気商品部門

ピタッと貼り付く食品ラップ 30cm×100m

今回から、カインズオフィシャルのインスタグラム(https://www.instagram.com/cainz_official/)で反響のあったアイテムをもとに、「SNS人気商品部門」を新設しました。

1位：壁面＆すきま用 突っ張り収納ラック ホワイト 5,980円

2位：アイアンキャリコ Metallico ホワイト 2,480円

3位：すき間を埋めるキッチンマット L-Fit 透明 SS 45×90cm 698円

カインズ人気商品ランキングについて

壁面＆すきま用 突っ張り収納ラック ホワイト

本ランキングは、掃除・キッチン・日用雑貨・ペット用品など、くらしのシーンごとに分類しています。人気カテゴリにおいては上位3商品を、そのほかの幅広いカテゴリでは1位の商品を紹介しています。

また、それぞれの商品詳細ページでは、くらしのアイデアをユーザーが投稿・共有できるプラットフォーム「くらシェア」における投稿も掲載しています。

※集計：2025年1月1日～11月15日／期間内での商品の購入点数、オンラインショップ閲覧数などを基に算出しています。

※「SNS人気 部門」の集計：2025年1月1日～11月15日／公式インスタグラムにて人気のあった投稿より算出しています。

※継続して販売をしている商品、オンラインショップで購入ができる商品に厳選し掲載しています。

※サイズ・容量違いの商品に関しては、同シリーズで一番販売数の多い商品を掲載しています。

※店舗によっては、取扱がない場合や在庫がない場合もございます。

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に262店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/599_1_e25c5ed3bb744df511c25f68326866c6.jpg?v=202601271051 ]