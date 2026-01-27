精密技術が伝統を刻む。老舗酒蔵の意匠を再現した「至高のエッチングコースター」を発表

株式会社特殊阿部製版所エッチングコースター（内側：金属プレート/外側：木製台座）

精密エッチング技術のフロントランナーである株式会社特殊阿部製版所（本社：東京都江東区、代表取締役：阿部義一、以下「当社」）は、この度、自社のB2Cブランド『HikariSAS』において、老舗酒蔵との共同プロジェクトにより開発した「ケミカルエッチングコースター」を発表いたします。

本製品は、2026年2月に開催される「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」にて初公開し、同時にオリジナルロゴでの受託製造（OEM）および卸販売の商談を開始いたします。

■ 開発の背景：黒衣の「精密技術」を、感動の「体験」へ

イベント用エッチングコースター使用風景

当社は長年、印刷用版や精密産業パーツの製造という「縁の下の力持ち」として、0.01mm単位の精度が求められるB2Bの世界で技術を磨いてまいりました。今回、その高度なケミカルエッチング技術を「日本の伝統文化」と融合させるべく、酒蔵とのコラボレーションを決定。

紙や木では表現しきれなかった酒蔵ロゴの微細なニュアンスを金属に刻印することで、贈呈品や飲食店における「酒を愉しむ体験」の価値を再定義します。

■ 製品の特長

エッチングプレート部

1.緻密な再現性： レーザー加工では難しい、筆文字の「かすれ」や複雑な紋章のディテールを忠実に再現。

2.圧倒的な平滑性： ケミカルエッチング特有の「底面のスムーズさ」により、高級グラスを置いた際の安定感と、金属ならではの輝きを実現。

3.希少性の追求： 大量生産品とは一線を画す、職人による手仕事の工程を経て生まれる「一品モノ」のクオリティ。

■ ギフト・ショー出展概要と先行商談について

2月に開催される「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」の当社ブースでは、実際に商品の展示を行い、その質感と再現性を体感いただけます。

・開催期間： 2026年2月4日（水）～6日（金）

・会場： 東京ビッグサイト 小間番号：西4-T44-08 「江東ブランド」内

・展示内容： 酒蔵コラボ製品の展示、名入れ・特注OEMの相談受付

・商談予約： 当日、優先的に商談を希望される企業様（酒蔵、ホテル、セレクトショップ等）は、下記連絡先より事前予約を承ります。

■ 今後の展望

当社は本製品を皮切りに、日本各地の伝統ブランドや企業様との共創（コラボレーション）を拡大してまいります。2月のギフト・ショーを、新たな「価値創造」を共に行うパートナー企業様との出会いの場と位置づけています。

【株式会社特殊阿部製版所について】

「良いものを作れば自動的に売れる」という製造業の固定概念から脱却し、B2Bで培ったケミカルエッチング技術をB2Cへ展開。3万円の高級コースターをはじめ、金属に新たな彩りを与える商品開発を行っています。

HikariSAS オンラインショップ :https://hikarisas.base.shop【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社特殊阿部製版所 北関東営業所

担当：山根義則

電話：0283-23-4133

E-mail：etching.tokuabe@tokuabe.com