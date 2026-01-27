【導入事例】WOW WORLD、フジモト株式会社のメール配信システム導入事例を公開

株式会社WOW WORLD

SaaSの開発・提供を通して企業や団体のCX向上を支援する株式会社WOW WORLD（ワオワールド／本社：東京都品川区、代表取締役社長：美濃 和男、以下、当社）は、フジモト株式会社（所在地：東京都杉並区、代表取締役：藤本 高司、以下、フジモト）様に提供したメール配信システム「WEBCAS e-mail」の導入事例インタビューを本日公開いたしました。同社はWEBCASを活用し、取引先に向けた年賀メールを作成、配信されています。

◆フジモト様 WEBCAS導入事例インタビュー

⇒ https://www.webcas.jp/casestudy/case333/(https://www.webcas.jp/casestudy/case333/)

＜フジモト様 WEBCAS導入事例＞

フジモト様は、飲食業や小売業向けの各種システムや機器に関する保守サービスを提供する企業です。24時間365日対応のテクニカルヘルプデスク（コールセンター）の運営やオンサイトでのシステム保守対応を中心におこなっており、複数の拠点で全国のお客様をサポートしています。

同社では、取引先へ送る年賀メールをメール配信システム「WEBCAS e-mail」で作成・配信されています。

同社では長年にわたり年賀状での挨拶をおこなっていましたが、手間やコストの面で課題感があり、2025年の年始分より年賀メールへ移行することを決められました。そして配信するための専用システムとして、セキュリティやサポート、デザインの豊富さを決め手にWEBCAS e-mailを採用。2年連続で利用されました。

実際の年賀メール。文面には差し込みで相手の名前が表示されている。

WEBCAS e-mail導入後は、配信リストのインポートや宛名の差し込み、HTMLメールエディタなどの各種機能を活用し、スムーズな年賀メール配信を実現されました。そして、年賀状で課題だった手間やコストもそれぞれ半減されました。

同社のご担当者様からは、「WEBCASにはビジネス向けのシンプルなテンプレートや画像素材が豊富で、これまでの年賀状のイメージに近い年賀メールを作ることができた」と喜びの声をいただいています。

このたび、ご担当者様にWEBCASの活用内容や導入経緯、選定理由などを詳しくお聞きしました。ぜひご覧ください。

◆フジモト様 WEBCAS導入事例インタビュー

⇒ https://www.webcas.jp/casestudy/case333/(https://www.webcas.jp/casestudy/case333/)

【フジモト様 導入システムのご紹介】

・メール配信システム「WEBCAS e-mail」

https://www.webcas.jp/email/

「WEBCAS e-mail」は、毎時1,000万通以上※の大量高速配信を実現するメール配信システムです。顧客の嗜好や属性、購買履歴などに基づいた最適なOne to Oneメールを配信できることに加え、複数データベースや外部システムとの連携、カスタマイズに対応しており、戦略的マーケティング活動を実践する多くの企業に高く評価いただいております。

※WEBCAS e-mailのクラウド全体の実績値（導入企業1社における配信実績は240万通以上/時）

・コミュニケーションシステム「WEBCAS」シリーズ

https://www.webcas.jp/

WOW WORLDの自社開発製品である「WEBCAS」シリーズは、企業と顧客の“双方向コミュニケーション”を多様なチャネルで実現できるアプリケーションソフトウェアシリーズです。ラインナップには、メール配信、アンケート作成、メール共有管理、顧客管理、LINEメッセージ配信、SMS配信などがあり、マーケティングやカスタマーサクセスにおけるコミュニケーションの課題解決に活用いただけます。複数のデータベースや他システムとの連携、柔軟なカスタマイズができるクラウド版のほか、自社環境に導入できるパッケージ版もご用意。EC運営企業、メーカー、保険、金融機関、官公庁など、大手企業を中心に11,000社以上の採用実績があります。

■フジモト様について

商号：フジモト株式会社

代表者代表取締役：藤本 高司

所在地：東京都杉並区梅里1-7-7 SKTビル2F

設立：昭和41年8月20日

事業内容：OA機器、SA情報機器の販売と指導及び保守管理業務、情報機器のシステム開発

URL：https://www.fujimoto.co.jp

■株式会社WOW WORLDについて

WOW WORLDは、メール配信やフォーム作成を軸としたコミュニケーションシステム「WEBCAS（ウェブキャス）」やエンゲージメントソリューション「WOW engage（ワオエンゲージ）」の企画開発・販売を通して、企業のマーケティング活動とカスタマーサクセスにおける課題解決を支援しています。

主な事業内容

・コミュニケーションシステム「WEBCAS」シリーズの開発・販売

・エンゲージメントソリューション「WOW engage」の開発・販売

・メールコンテンツやWebアンケートのコンサルティング・制作

代表者：代表取締役社長 美濃 和男

本社所在地：東京都品川区西五反田7-20-9

設立：1995年4月

資本金：1億円

URL：https://www.wow-world.co.jp