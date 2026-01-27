横浜FC、宮崎キャンプで新たな水分補給を検証。ナノバブル水素水を導入し、選手のコンディション維持を目指す

三友商事株式会社

【プロサッカークラブのキャンプでナノバブル水素水を検証】

健康関連商品を展開する三友商事株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：大門正義）は、J2リーグ所属のプロサッカークラブ 横浜FC様と連携し、2026年1月に実施される宮崎キャンプより、ナノバブル水素水生成器を試験的に導入します。

本取り組みは、選手のコンディション維持を目的に、飲用水として活用するもので、水分補給の「量」だけでなく「質」に着目した新たな試みです。

高強度トレーニングが続くキャンプ期間において、実践的な環境下での使用可能性を検証します。

※上記は実際の設置写真 ※本取り組みは医療行為や治療、特定の効果効能を保証するものではありません。

【スポーツ分野でも広がるウェルビーイング視点】

健康や生活の質（ウェルビーイング）を重視する流れは、近年スポーツ分野にも広がっています。民間調査では、日本国内の健康・ウェルネス関連市場は2024年時点で約30兆円規模と推計され、中長期的な成長が見込まれています。

スポーツ庁も、トレーニングに加え、休養や栄養、水分補給といった日常的なコンディション管理の重要性を発信しており、スポーツ現場では環境づくりへの関心が高まっています。

参考：

経済産業省 https://www.meti.go.jp/

スポーツ庁 https://www.mext.go.jp/sports/

【スポーツ分野で高まる導入検討】

三友商事では近年、スポーツ関連施設や団体から、水素関連機器に関する問い合わせや相談が増加傾向にあります。

競技パフォーマンスに加え、生活環境や衛生環境を含めた日常的なコンディション管理への意識が高まっていることが背景です。

特にプロ野球やサッカーなど連戦や遠征の多い競技を中心に、選手の健康維持を支える環境づくりへの関心が広がっています。

現場からは「日々のコンディションづくりを見直したい」「無理なく継続できる環境を整えたい」といった声が寄せられています。

【ナノバブル水素水生成器の特徴】

本試験で導入されるナノバブル水素水生成器は、水素をナノレベルの微細な気泡として水中に含有させる仕組みを採用しています。

一般的な水素水は水素が抜けやすいとされる中、ナノバブル化する事で水素を長時間水中にとどめられる点が特徴とされています。

微細な気泡構造により体内へ取り込まれやすいとされ、日常的な水分補給の選択肢として注目されています。宮崎キャンプでは選手およびスタッフの飲用水として設置し、運用面や使用環境での実用性を検証します。

本取り組みは営利目的ではなく、スポーツ現場での活用可能性を客観的に確認することを目的としています。

【トップアスリートの視点を製品・情報発信へ】

三友商事では、今回の横浜FC様との試験導入で得られる知見をもとに、競技を問わずスポーツ現場における環境づくりの在り方を検討していく方針です。

また、元プロ野球選手・糸井嘉男氏をはじめとするトップアスリートの経験や考え方を、今後の製品開発や情報発信に反映していく構想も進めています。

2030年に向け、スポーツ×ウェルビーイング分野での活用提案を段階的に拡大していく予定です。

三友商事株式会社

所在地：大阪府大阪市中央区

代表者：代表取締役 大門 正義

事業内容：健康関連機器の企画・販売

URL：https://www.sanyu-syoji.co.jp/