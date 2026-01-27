YURAGI、日本の伝統工芸×インバウンド戦略で「高付加価値体験」モデル推進

要旨

Willverse株式会社

YURAGI（Willverse株式会社 代表取締役 朝比奈遥人）は、日本の地域コンテンツ事業者と連携し、インバウンド向け体験を高付加価値化する取り組みを開始しました。今回の事例では、老舗はんこ店「大宝堂藤巻印房（有限会社大宝堂藤巻印房 代表取締役 藤巻昌作久）」と協業し、日本国内向けに提供されてきたはんこ作り体験を、訪日外国人向けに再設計した体験プログラムとして展開しています。

本取り組みの特徴は、体験・価格・運営を一体で設計し、日本人向け価格とは異なるインバウンド旅行客向け価格（いわゆる二重価格）を実装している点です。通訳や文化解説、体験全体のストーリー設計はYURAGIが担い、コンテンツ事業者は従来のオペレーションを大きく変えることなく、即日インバウンド対応が可能となっています。

来訪者数の拡大に限界が見え始める中、日本のインバウンドに求められているのは、一人当たり消費額を引き上げることで外貨獲得力を高めることです。本事例は、二重価格が議論にとどまらず、現場で成立し得ることを示す実装例です。

インバウンド産業が直面する構造課題

日本のインバウンド産業は回復基調にある一方で、今後の成長パターンは大きく分けて二つの方向性に整理できます。一つは、これまで十分にインバウンドを受け入れてこなかった地域に新たに訪日客を迎え入れること。都市部ではオーバーツーリズムやインフラ負荷が課題となる一方、地方では「これからインバウンドを受け入れたい」「地域活性化につなげたい」という声が依然として多く、地域にインバウンド客を入れる余地は今も存在しています。

もう一つは、すでに受け入れている訪日客の一人当たり消費額を高めることです。現在の日本の一人当たり消費額は国際的に見て必ずしも高い水準ではなく、食・文化・工芸・体験といった分野において、価値を十分に価格へ反映できていない領域が多く残されています。これは為替やインフレといった一時的な要因ではなく、体験設計や価格設計の問題として、構造的な伸びしろがあることを意味します。

今後のインバウンド産業に求められるのは地域ごとの状況に応じて、この2つの成長パターンをどう組み合わせるかが、持続的な発展の鍵となります。

一人当たりインバウンド消費額の伸ばし余地

現在の日本の一人当たりインバウンド消費額は約22～23万円水準にとどまっており、国際的に見ても必ずしも高い水準ではありません。来訪者数の拡大に限界が見え始める中で、一人当たり消費額を引き上げることは、地域への負荷を抑えながら経済効果を高める、現実的かつ持続的な成長手段です。その延長線上の一つの目安として、YURAGIでは中長期的に60万円水準も視野に入ると捉えています。

国際的な観光市場では、長距離移動を前提とする観光国や高付加価値観光を強みとする地域において、滞在日数の長さや体験消費の積み上げによって、一人当たりの旅行支出が高水準となる構造が確認されています。オーストラリアや欧米諸国では、文化体験、自然体験、食、都市体験などが組み合わさることで、結果として消費額が大きくなっています。

日本もまた、食文化、伝統工芸、自然、都市体験といった多様なコンテンツが一国に集積しています。現在の消費額が伸び悩んでいるのは、日本の価値が低いからではなく、体験の価値が十分に編集・翻訳され、価格として提示されてこなかったことが要因だと考えられます。体験設計や価格設計が適切に行われれば、現在の水準から段階的に消費額を引き上げていく余地は十分に残されています。

YURAGIでは、こうした構造的な伸びしろに着目し、現場で実装可能な形で一人当たり消費額の引き上げに取り組んでいます。

なぜ日本では一人当たり消費額が上がらなかったのか

日本で一人当たりインバウンド消費額が伸び悩んできた背景には、二重価格を含む価格設計を進める上での構造的な障壁が存在していました。

具体的には、価格差が「不公平」や「差別」と受け取られることへの懸念、価格に見合う体験を設計する難しさ、語学対応や文化的背景の説明を含む運営負担、そして「なぜこの価格なのか」を顧客に納得させるためのマーケティング不足などが挙げられます。これらの課題は、地域のコンテンツ事業者が単独で解決するには大きな負担となってきました。

重要なのは、こうした状況が事業者の努力不足や意識の問題によって生じたものではないという点です。体験設計・価格設計・運営・マーケティングを横断的に支える仕組みが整っていなかったことこそが、一人当たり消費額の伸びを制約してきた主な要因だと言えます。

YURAGIについて

YURAGIは、コンサルティングファームやメガベンチャーにおいて各業界のマーケティングや事業開発に携わってきたメンバーによってプロデュースされる、富裕層向けインバウンドコンテンツサービスです。単なる送客や体験販売にとどまらず、体験設計・価格設計・運営・マーケティングを一体で設計し、日本各地のコンテンツを国際市場で通用する高付加価値体験として再編集・提供しています。

https://yuragitravel.com/

YURAGIが地域のコンテンツ事業者と組む意味

YURAGIが地域のコンテンツ事業者と協業する理由は、「インバウンド客を増やすため」だけではありません。私たちが向き合っているのは、日本各地で長年価値を積み重ねてきたにもかかわらず、その価値を十分に価格として受け取れていない現場です。

多くのコンテンツ事業者は技術や文化、歴史、思想を守りながら、日々の営みを続けてきました。一方で、インバウンドに対しては、「本当は価値があると思っているが、価格を上げることに躊躇がある」「説明や対応が難しく、踏み出せない」といった葛藤を抱えてきました。

そのような事業者に対して私たちの基本的なスタンスは地域の事業者に無理な変化を求めないこと。日本人向けに築いてきた価格や関係性を壊すことなく、その価値を海外に向けて正しく翻訳し、届ける。その役割を担うのがYURAGIだと考えています。

私たちは、体験設計、価格設計、通訳・文化解説、マーケティングまでを一体で担います。地域事業者が一人で背負ってきたリスクや負担を引き受けることで、価値を価格として成立させる環境を整える。それが、YURAGIが「送客業」にとどまらず、地域と伴走する理由です。

協業事例：大宝堂藤巻印房 × YURAGI

YURAGIは、老舗はんこ店「大宝堂藤巻印房」と連携し、日本国内向けに提供されてきたはんこ作り体験を、インバウンド向けの高付加価値体験として再設計しました。本協業は、YURAGIが掲げる「価値を翻訳し、価格として成立させる」という思想を、現場で具体的に実装した事例です。

はんこは、日本人にとっては身近な存在である一方、海外の方にとっては、文字文化・契約文化・アイデンティティを象徴する非常にユニークな存在です。今回の取り組みでは、単なる制作体験にとどまらず、漢字や印章文化の背景、歴史的な意味合いまでを含めた文化体験としての再編集を行いました。

インバウンド向け体験においては、通訳や文化解説、体験全体の進行をYURAGIが一括して担っています。これにより、藤巻印房側は従来の制作工程やオペレーションを大きく変えることなく、追加の人員や設備投資なしで海外顧客への対応が可能となりました。

価格設定については、日本人向け体験価格に対し、インバウンド向けには約1.5倍の価格を設定しています。これは単なる値上げではなく、体験内容の再設計とストーリーの付加、通訳対応を含めた総合的な価値に基づくものです。その結果、価格に対する納得感を損なうことなく、地域事業者への還元を高めるモデルが成立しています。

今後の展望

大宝堂藤巻印房様

YURAGIは今後も、日本各地の伝統工芸、食文化、精神文化、自然体験など、地域に根ざしたコンテンツ事業者と協業や事業承継をしながら、インバウンド向け高付加価値体験の実装を進めていきます。目指しているのは、一時的なブームや為替環境に依存するモデルではなく、環境が変化しても成立し続けるインバウンドの構造です。

世界的なインフレや円安は、現在の日本のインバウンド産業にとっては追い風となっていますが、それだけに依存した消費構造は持続しません。重要なのは、為替が戻った後も選ばれ続ける体験価値を、地域の現場から積み上げていくことです。YURAGIは、体験設計・価格設計・運営・マーケティングを一体で担うことで、高付加価値体験が「標準」となる状態をつくることを目指しています。

また、一人当たりインバウンド消費額を引き上げることは、単に経済規模を拡大するためだけの施策ではありません。同じ人数でも地域にもたらされる経済的リターンが大きくなれば、地域はインバウンドを「我慢して受け入れる存在」ではなく、主体的に選び、誇りを持って迎え入れる存在として位置づけることができます。これは、オーバーツーリズムの回避や地域文化の保全にもつながります。

YURAGIは、引き続きインバウンド産業を日本の重要なサービス輸出産業、ひいては基幹産業の一角として育ててまいります。

■YURAGIへのお問い合わせはこちらから

YURAGIでは地域のコンテンツ事業者様と協力しながら、インバウンド旅行客への高付加価値体験のプロデュースに取り組んでおります。海外旅行客の呼び込みに対して前向きな企業様はぜひ一度ご相談くださいませ。

▽以下メールへご連絡ください。

yuragi-support@willverse.io

■会社概要

社 名 ：Willverse株式会社

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町31-14SLACK SHIBUYA302

代表者 ：朝比奈 遥人

サービスサイト：https://yuragitravel.com/

コーポレートサイト：https://willverse.io/