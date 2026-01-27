技を極め、贅を尽くす。BERES 2026 Model 誕生

写真拡大 (全15枚)

株式会社本間ゴルフ

BERES 2026 Model

株式会社本間ゴルフ(本社：東京都港区／代表取締役社長 兼 最高経営責任者　小川典利大)は、プレミアムクラブブランド「BERES」の最新作として、「BERES 2026 Model」を2026年1月30日（金）より全国のHONMA直営店、直営オンラインショップおよび製品取扱店にて発売いたします。



BERESは、日本の技巧を極めることで生まれる性能とデザイン、そしてそれらを支えるストーリーまでも価値として届けてきました。その思想を受け継ぎながら、さらなる進化を遂げた新シリーズが登場します。


BERES 2026 Modelは、飛距離性能の追求を起点に、造形美を含めたクラブ全体の完成度を磨き上げる設計を徹底。所有する歓びを高める佇まいに仕上げています。


日本の切子に着想を得たデザインと、受け継がれてきた匠の技に先端技術を融合させた本間ゴルフ独自のものづくり。その融合が、飛距離と精度を高次元で成立させ、一本のクラブとしての完成度を押し上げています。



BERES 2026 Modelは、飛距離と美意識を纏い、所有する歓びを完成させる存在です。



BERES　特設サイト(https://beres.jp/br-10/)



製品詳細

「極限の緻密さが、芸術を加速させる。


　メイドインジャパンの誇りを、その一振りへ。」



切子の代表的なデザインを精密な加工でヘッドに昇華。


塗装を削ぎ落とす加工が、金属に幾何学の繊細なきらめきと品格を宿します。「BERES」の世界観を最大限に施したこの一振りは、光の彫刻と呼ぶにふさわしい完成度を備えています。







パフォーマンスコンセプト | すべては“飛び”のために


■ドライバー


　初速・弾道・安定性を融合し、飛距離を安定して引き出す。



純粋に”飛び”を加速させる、4つのスピードテクノロジー


4つのテクノロジーが連動することで、打点部を中心に応力がスムーズに伝播し、効率の高い反発を実現。フェースはより大きくたわみ、ボールとの接触時間が増加することで、インパクトエネルギーを余すことなく初速へと変換する。



1.バリアブルシックネスフェース


・フェースの広範囲で高初速エリアを確保


・オフセンターヒット時も初速低下を抑制





バリアブルシックネスフェース

2.カップフェース


・インパクト時のたわみを最適化し、高い反発力を発揮


・初速を最大限まで高め、飛距離性能を引き上げる





カップフェース

3.フルチタン構造


・クラウンからボディまでチタン単一素材による高剛性と軽量化


・インパクトエネルギーのロスを抑え、ヘッド挙動を最適化


・フルチタン構造が生むクリアではじき感のある爽快な高音



4.リアウエイトバランサー


・ソール後方の高比重ウエイトにより、深重心・高打出しを実現


・ミスヒット時もヘッドを安定させ、直進性と寛容性を向上





フルチタン構造

■フェアウェイウッド


　高初速×高弾道で、攻める飛距離を手にする。



■ユーティリティ


　高初速と安定弾道で、ピンを射抜く飛距離を手にする。



■アイアン


フェース全体で初速を高め、安定した飛距離と打感を実現。



3D Lカップフェース構造


広範囲のインパクトゾーンで高い反発性能を発揮。


芯を外しても高初速を実現し、飛距離性能と弾道の安定性を両立。



3D 偏肉フェース設計


精密に設計された厚肉パターンが、インパクト時のエネルギー伝達効率を最大化。


フェース全体で反発力を引き出し、初速性能を高め、打感を最適化する。



3D エンブレム構造


バックフェースに施された精巧な3Dエンブレムが、振動吸収性能を高める。


快音と心地よい打感だけでなく、視覚的に洗練されたプレミアム感を演出。




■シャフト


ミート率を高め、飛びを完成させる専用シャフト。


ヘッドのスピード性能を安定して引き出すために設計された、ARMRQ FLIGHTシャフト。


スイング中のシャフト挙動を安定させ、ミート率を高めることで、安定した初速と飛距離性能に貢献します。



新5軸メタルミー組布


手元側最外層に、アルミ2軸×カーボン3軸を組み合わせた新5軸メタルミー組布を採用。


45°軸にTORAYCA(R) T1100Gを使用することで、手元部分のトルクを効果的に抑制し、スイング中の無駄な動きを低減。シャフト挙動を安定させ、スイングプレーンの再現性を高めます。



フルレイヤー TORAYCA(R) T1100G


シャフト全層には、前作から引き続きTORAYCA(R) T1100Gを使用。超高強度・高弾性素材ならではの性能により、しなやかさと剛性を高次元で両立しています。



これらの設計により、スイングプレーンが安定し、ミート率が向上。インパクトエネルギーを効率よくボールへ伝え、安定した初速と飛距離性能を実現します。



グレード別設計
シャフトの挙動とフィーリングを最適化するため、プリプレグ素材と積層構成をグレードごとに設計しています。構成の違いによって先端部の挙動や剛性感に差を持たせ、それぞれのスイングタイプに適した性能を追求しています。



ストレート層には、TORAYCA(R) T1100Gを2重に使用。高い強度と弾性を確保することで、インパクト時の安定性とスイング再現性を全グレードで実現しています。
先端部の補強には、TORAYCA(R) T1100GおよびTORAYCA(R) M40Xを採用し、グレードごとに構成を最適化。先端の剛性バランスや戻りのスピードに違いを持たせることで、弾道特性と操作性に明確な差を生み出しています。


５Sグレードはバイアス層にも TORAYCA(R) T1100G を使用。ねじれを抑えた安定した挙動により、ミート率と初速の安定性をさらに高めています。



ARMRQ FLIGHTシャフト

製品画像


メンズ　3Sグレード

メンズ・レディース　４Sグレード


メンズ・レディース　5Sグレード

レディース　3Sグレード


メンズ　３Sグレード

メンズ・レディース　４Sグレード

メンズ・レディース　５Sグレード

レディース　３Sグレード

スペック

【メンズ】


ヘッド素材/製法


DR：Ti811ボディ/鋳造＋ステンレスウエイト＋HMT/鍛造カップフェース


FW：SUS630ボディ/鋳造＋タングステンウエイト＋高強度カスタムスチール/鍛造カップフェース


UT：SUS630ボディ/鋳造＋タングステンウエイト＋高強度カスタムスチールフェース/圧延


IR：軟鉄S25Cボディ＋AM355P(#5-9)・ES235フェース(#10-SW)/鍛造


ヘッド仕上げ（3S）


IR：2層メッキ＋サテン仕上げ＋ミラー＋塗装仕上げ（ゴールド色）


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159340/table/20_1_42e647df6fa8024ecd26733ad3e23aa2.jpg?v=202601271051 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159340/table/20_2_03115bf7a565e778e829a8a653ea98d0.jpg?v=202601271051 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/159340/table/20_3_7857f93fa55e35f73c4c0d92d147d55f.jpg?v=202601271051 ]

【レディース】


ヘッド素材/製法


DR：Ti811ボディ/鋳造＋アルミウエイト＋HMT/鍛造カップフェース


FW：SUS630ボディ/鋳造＋アルミウエイト＋高強度カスタムスチール/鍛造カップフェース


UT：SUS630ボディ/鋳造＋アルミウエイト＋高強度カスタムスチールフェース/圧延


IR：軟鉄S25Cボディ＋AM355P(#6-9)・ES235フェース(#10-SW)/鍛造


ヘッド仕上げ（3S）


IR：2層メッキ＋サテン仕上げ＋ミラー＋塗装仕上げ（ゴールド色）


[表4: https://prtimes.jp/data/corp/159340/table/20_4_4df0f040873e469f05b30910718efd9a.jpg?v=202601271051 ]
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/159340/table/20_5_0adbef96a127d7e2bc90d04e7f1a5d00.jpg?v=202601271051 ]
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/159340/table/20_6_87776b0faf86997f3155e9905b37ae70.jpg?v=202601271051 ]

＊長さはすべて60度法


＊日本製


価格(税込)

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/159340/table/20_7_14802688fa6329e86dfab6db11eaf506.jpg?v=202601271051 ]


【お客様からのお問合せ先】


TEL：0120-941-380（受付時間/10時～17時　土日祝休）


E-mail：info@honmagolf-ec.com