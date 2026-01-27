11名限定、世界的中華「YAUMAY」×「茅台酒」が魅せた“薔薇と美酒”の官能的夜会

大河実業株式会社

大河実業株式会社（本社：東京都／代表取締役社長：何 軍）は、2026年1月14日（水）、世界的中華レストラン「YAUMAY」にて、中国の至宝「茅台酒（Moutai）」とのコラボレーションディナーを開催いたしました。わずか11席のプレミアムチケットを手にしたゲストと共に、香りの極致を追求した当日の様子をレポートいたします。

■カウンター席が「薔薇の香り」に包まれた特別な夜

予約開始とともに瞬く間に満席となった本イベント。会場となったYAUMAYのカウンター席は、開始前から茅台酒特有の芳醇な香りと、本イベントのテーマである「薔薇」のエッセンスが漂い、高揚感に包まれました。

今回の主役は、世界三大蒸留酒の一つである**「茅台酒」。その複雑な醤香（ジャンシャン）に、YAUMAYの独創性を掛け合わせた3種の「茅台薔薇カクテル」**が登場しました。

食前： 茅台酒の力強さを薔薇の泡で包み込んだ軽やかな一杯。

食中： 点心の繊細な味を引き立てる、ボタニカルな香りを強調した一杯。

食後： デザートの黒ごま団子に寄り添う、濃厚でエレガントな余韻の一杯。

ゲストからは「茅台酒の概念が変わった」「これほどまでに薔薇の香りと親和性があるとは」と驚きの声が上がりました。

■ シェフ赤岡による、茅台酒に捧げる「一夜限りのフルコース」

YAUMAYのシェフ・赤岡が、この日のためだけに構成した特別メニュー。 特に注目を集めたのは、メインディッシュの**『羊肉スペアリブのスパイシークミン炒め』**です。クミンのエキゾチックな刺激と、茅台酒の持つ力強い穀物の旨味が口の中で共鳴し、ストレートで提供された茅台酒との究極のペアリングを実現しました。

＜当日提供されたメニュー＞

クラゲサラダ / ハニーローストポーク 点心3種盛り合わせ（海老蒸餃子／豆苗と海老の蒸餃子／帆立焼売） 揚げ湯葉と海老の腸粉 【特別メイン】羊肉スペアリブのスパイシークミン炒め 煲仔飯（ボウジャイファン） 黒ごま団子 ピーナッツ衣

■ 伝統を守り、未来を創る。大河実業が提案する新しい飲酒文化

大河実業株式会社は、中国の伝統的な酒文化を日本、そして世界へ正しく、かつ革新的な形で伝えることを使命としています。

茅台酒は単なる強いお酒ではありません。私たちは、その背景にある歴史や、今回のような薔薇との掛け合わせで見せる新しい表情を、YAUMAYという最高のステージで皆様に体験いただけたことを誇りに思います。

■ 開催概要（実施報告）

開催日： 2026年1月14日（水）

会場： YAUMAY（東京都千代田区丸の内3-2-3 二重橋スクエアビル2階）

内容： 茅台酒×YAUMAY 特別コースおよび茅台薔薇カクテル3種

主催： 大河実業株式会社

共催： IMMフードサービス株式会社／YAUMAY