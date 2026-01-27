【2026年最新】不動産投資業界カオスマップを2種類同時公開 ～1棟投資市場とメディア市場を徹底分類～

株式会社LandSitz

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「不動産投資の裏側を知る教科書」である旨の記載

・不動産投資の裏側を知る教科書(https://landsitz.work/)へのリンク設置

不動産投資に関する情報を発信するオウンドメディア「不動産投資の裏側を知る教科書」(運営:株式会社LandSitz、https://landsitz.biz/)は、不動産投資業界の全体像を把握しやすくするため、「2026年版|1棟不動産投資会社カオスマップ」と「2026年版|不動産投資メディアカオスマップ」の2種類を作成し、公開いたしました。

※「不動産投資の裏側を知る教科書」でも同様の内容を公開中(https://landsitz.work/industry-map/)

■カオスマップ公開の背景

不動産投資市場の拡大に伴い、1棟アパート・マンションを扱う販売会社や仲介会社、さらに投資家向けの教育メディアやポータルサイトなど、業界を支えるサービスは多様化が進んでいます。

投資家にとっては、選択肢が増える一方で、「どの会社がどのような特徴を持つのか」「自分に合ったサービスはどれか」といった業界の全体像が見えづらくなっているのが現状です。

そこで株式会社LandSitzは、不動産投資業界を「1棟投資市場」と「メディア・教育市場」の2つに分け、それぞれの市場構造をカテゴリー別に整理した2種類のカオスマップを制作いたしました。本リリースにおいては視認性を考慮し代表的な企業に絞って整理しております。

■カオスマップ１.「2026年版｜1棟不動産投資会社カオスマップ」について

1棟アパート・マンション投資に特化した不動産会社を、ビジネスモデルと取扱物件の2軸で分類しています。

2026年版｜1棟不動産投資会社カオスマップ

【2軸の設定】

横軸:ビジネスモデル(開発・販売型 ⇔ 仲介・コンサル型)

縦軸:取扱物件(新築物件中心 ⇔ 中古物件中心)

【4つの象限】

- 開発・販売型×新築中心自社で土地を仕入れ、新築アパート・マンションを企画・建築・販売する企業群 (武蔵コーポレーション、アイケンジャパン、シーラ(SYLA)、ベルテックス、シノケングループ)- 仲介・コンサル型×新築中心市場に出ている新築・築浅1棟物件の仲介・コンサルティングを行う企業群 (株式会社LandSitz、FJネクスト、アセットジャパン、ブルーアセットパートナーズ)- 開発・販売型×中古中心(買取・再販)中古物件を買取り、リノベーション後に再販する企業群 (ランドネット、インテリックス、ベルテックス、エスト、ソリッド)- 仲介・コンサル型×中古中心中古1棟物件の仲介・コンサルティングを行う企業群 (株式会社LandSitz、エストアンドカンパニー、ブルーアセットパートナーズ)

このカオスマップにより、投資家は「新築アパートを建てたい」「中古物件で掘り出し物を探したい」といった目的に応じて、適切な企業を選択しやすくなります。

■カオスマップ２.「2026年版｜不動産投資メディアカオスマップ」について

不動産投資に関する情報提供サービスを、中立性とメディア形態の2軸で分類しています。

2026年版｜不動産投資メディアカオスマップ

【2軸の設定】

横軸:スタンス(物件販売型 ⇔ 仲介・情報提供型)

縦軸:メディア形態(ポータル型 ⇔ オウンドメディア型)

【4つの象限】

- 物件販売型×ポータル型物件情報を掲載し、自社販売へ誘導するサービス (RENOSY、セカイプロパティ、東急リバブル、ノムコム・プロ)- 仲介・情報提供型×ポータル型物件情報のマッチングを主目的とするサービス (楽待、健美家、不動産投資★連合隊、不動産投資博士)- 物件販売型×オウンドメディア型教育コンテンツを通じて自社物件販売へ誘導するサービス (日本財託、不動産投資TIMES(プロパティエージェント)、Redia)- 仲介・情報提供型×オウンドメディア型中立的な教育・啓発コンテンツを提供するサービス (不動産投資の裏側を知る教科書(株式会社LandSitz)、ヤモリの学校、REIBS(リーブス)不動産オーナー経営学院、イエスタ)

このカオスマップにより、投資家は「中立的な情報が欲しい」「具体的な物件を探したい」といったニーズに応じて、適切な情報源を見つけやすくなります。

■ダウンロード・転載に関して

本カオスマップは、「不動産投資の裏側を知る教科書」(https://landsitz.work/industry-map/)にて公開しております。

記事等でご紹介いただく際は、出典として「不動産投資の裏側を知る教科書(株式会社LandSitz)」を明記のうえ、リンク設置をお願いいたします。

※本カオスマップは当社が独自に作成したものであり、内容の網羅性・正確性・最新性を完全に担保するものではありません。

※ロゴの大きさや配置、掲載数と業界シェアとの関連性はありません。

※商標およびロゴマーク等に関する権利は、各権利所有者に帰属します。

※訂正や掲載依頼は以下窓口にお問い合わせください

webstaff@landsitz.work

■「不動産投資の裏側を知る教科書」について

「不動産投資の裏側を知る教科書」は、不動産投資における本質的な情報や、業界の裏側、実践的なノウハウを提供するオウンドメディアです。初心者から経験者まで、幅広い読者層に向けて、不動産投資の正しい知識と判断基準を発信しています。

メディアURL: https://landsitz.work/

■株式会社LandSitz(ランドジッツ)について

会社名: 株式会社LandSitz(ランドジッツ)

事業内容: 不動産投資に関する情報提供、コンサルティング

