株式会社MURONE　第2回かながわ脱炭素大賞を受賞したトマトカルトンを「テクニカルショウヨコハマ2026」にて実物展示

株式会社MURONE

murop+環技術で作られたトマトカルトン トマト40％配合によりプラスティック削減に貢献

株式会社MURONEは、2026年2月4日から6日にパシフィコ横浜で開催される「テクニカルショウヨコハマ2026」に初めて単独でブース出展いたします。（コマ番号R15）

今回の出展では、共創によって生まれた自社ブランド muroppArts (R) からmurop＋環の技術をつかったJA横浜との共同開発品「トマトカルトン」の他、56年の歴史を持つ高精度鋳物加工について初めて展示会出展いたします。

また、MURONEブースでは、ｍurop＋環技術を利用したおがくずをアップサイクルしたMcubeのパズルや実際にmurop+環でおがくずのプレートをその場で作れる体験コーナーを行っています。

実際に触れていただくことも可能ですので、ぜひ弊社ブースまでお立ち寄りください。



第2回かながわ脱炭素大賞受賞 トマトカルトン

ブースでは、murop+環技術の他に、56年の歴史がある高精度鋳物加工についても展示致します。昨今鋳物加工できる会社が少なくなっている中、鋳物を含む部品を加工し、その他部品も一括調達し組立まで行えます。

MURONE本社画像 56年の歴史がある高精度鋳物加工業

KISTECブース（コマ番号S11）にて、国際ロボット展に出展した、小型自動倉庫 murop＋迅の展示も行っております。新機能を追加しております。

ブースは離れておりますが、そちらも是非訪れていただければ幸いです。

murop+迅 小型自動倉庫

murop+迅

小型自動倉庫

簡単操作で筐体上部から取り出したいものをがポップアップする。収納時の情報が画面から見れるので、中に何が入っているか確認できます。

本展示会は国際ロボット展より更にVerUPして、新機能を追加しました。是非会場にてご覧ください。

【会社概要】

株式会社MURONEは、神奈川県横浜市鶴見区に本社を構える製造業です。お客様の社外製造技術部門として、高精度金属加工を実現する現場の生産技術力と加工技術と、幅広いネットワークで各種部品を調達することにより、企画・設計から組立まで一貫して伴走致します。



・MURONEについて

会社名：株式会社MURONE

代表：代表取締役社長 室根 貴之

設立：1969年7月1日



事業内容：マシニング加工・鋳物加工、企画、開発、設計、組立

所在地：神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷2-39-53

URL：https://murone.co.jp/

Instaglam:https://www.instagram.com/hoamurone/



【展示会情報】



・展示会: テクニカルショウヨコハマ2026

・URL:https://www.tech-yokohama.jp/

・日時: 2026年2月4日（水）～6日（金） 10:00～17:00

・場所: パシフィコ横浜展示ホールA・B・C（横浜市西区みなとみらい1-1-1）

・ブース情報:コマ番号R15

・出展品: murop＋環 トマトカルトン 高精度鋳物加工について

・ブース情報:コマ番号S11 KISTECブース内

・出展品: murop＋迅 小型自動倉庫の展示 新機能有

出展社セミナーも開催

・テーマ: 鋳物加工会社のサステナブルな話

・日時: 2026年2月4日 12:20-13:00

・展示ホール内出展者セミナー会場 ”C”にて



皆様のご来場を心よりお待ちしております。



muroppArts (R)は株式会社MURONEの登録商標です。